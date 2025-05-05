Инвестиции в тепло родного города

В областном центре началась реализация крупных проектов в сфере энергетики: системы теплоснабжения будут модернизированы. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев, побывавший с рабочей поездкой в ​​Восточно-Казахстанской области, посетил тепловые электростанции в Усть-Каменогорске.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ

Усть-Каменогорская ТЭЦ – крупнейшее предприятие в Восточно-Казахстанской области по производству тепло- и электроэнергии. Станция обеспечивает теплом более 80% населения областного центра, а также промышленные предприятия города.

Заместитель премьер-министра Казахстана ознакомился со структурой теплоэлектроцентрали и внутренними технологиями компании, заслушал информацию о работе ТЭЦ в прошлом отопительном сезоне и о перспективных проектах предприятия.

– Планируется расширение станции за счёт строительства турбоагрегата на энергоблоке №13 и котлоагрегата на энергоблоке №16, внедрение самых современных доступных технологий по снижению выбросов в окружающую среду, – отметил генеральный директор Усть-Каменогорской ТЭЦ Данияр Нугыманов. – После заполнения существующего золоотвала будет построен новый золоотвал для сбора золошлаковых отходов и проведён пятый, завершающий, этап реконструкции 140 паропроводов.

В этом году на ТЭЦ запланирован ремонт девяти котлоагрегатов и восьми турбо-

агрегатов. Планируемый объём расходов на ремонт, модернизацию и строительство в 2025 году составляет 17,6 млрд тенге. Из них сумма инвестиций, утверждённых министерством энергетики по программе «Тариф в обмен на инвестиции», составляет 7,5 млрд тенге.

СОГРИНСКАЯ ТЭЦ

Согринская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой жителей посёлков Новая Согра, Радужный и Солнечный.

В этом году компания намерена расширить и модернизировать теплоэлектроцентраль, в связи с чем подаёт заявку на заключение инвестиционного соглашения с Министерством энергетики Республики Казахстан.

– В этом году отопительный сезон в Восточно-Казахстанской области прошёл в штатном режиме. Серьёзных аварий не произошло. У станции, на которой мы сегодня находимся, большие планы на ближайшие пять лет. Здесь планируется установить дополнительный четвёртый котёл мощностью 60 Гкал и турбину мощностью 30 МВт. Это позволит подключить к теплоснабжению инфраструктуры за пределами района Согры, а в результате устранить дефицит тепла в центре города и на Левом берегу, – сообщил вице-премьеру руководитель энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Канат Бозумбаев также ознакомился с ходом строительства очистных сооружений в Новой Согре. Биологическая очистка комплекса осуществляется на трёх технологических линиях общей производительностью 4 350 кубометров в сутки.

Медиацентр «Аltai-News»

Фото Махаббат Ахметжанова