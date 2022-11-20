51,16 процента граждан получили бюллетени
Согласно данным ЦИК РК, по состоянию на 14.05 бюллетени получили 51,16 процента от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 69,32 процента
2. по Акмолинской области –51,04 процента
3. по Актюбинской области – 53,21 процента
4. по Алматинской области – 40,85 процента
5. по Атырауской области – 52,56 процента
6. по Западно-Казахстанской области – 43,85 процента
7. по Жамбылской области – 52,74 процента
8. по области Жетісу – 52,17 процента
9. по Карагандинской области – 53,75 процента
10. по Костанайской области – 53,15 процента
11. по Кызылординской области – 59,18 процента
12. по Мангистауской области – 53,40 процента
13. по Павлодарской области – 52,55 процента
14. по Северо-Казахстанской области – 53,10 процента
15. по Туркестанский области – 76,61
16. по области Ұлытау – 68,32 процента
17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99 процента
18. по Астане – 39,79 процента
19. по Алматы – 24,17 процента
20. по Шымкенту – 51,69 процента.