Конструкторы для взрослых

22 мая текущего года в Казахстане стартовала легализация так называемых «автомобилей-конструкторов».

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, согласно алгоритму действий, первым шагом этой процедуры станет подача онлайн-заявки и её электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику процессингового центра (ПЦ) в СЦОНах).

Далее сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на транспортное средство и в случае его соответствия критериям «автоконструктора» включает в электронный лист одобрения.

В рамках третьего шага заявитель вновь подаёт онлайн-заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением транспортного средства для проведения сверки экспертом-криминалистом.

На четвёртом этапе, после успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в СЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту, и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.

Напомним, конструктор – это общее название для автомобилей, ввезённых в Казахстан способами, позволяющими снизить размер таможенной пошлины. Их суть в том, что автомобиль разбирается в стране экспорта на отдельные агрегаты и прибывает в виде запчастей. Соответственно, при ввозе декларируется как запчасти. Размер пошлины в этом случае несоизмеримо ниже.

Легализация таких автомобилей продлится до 1 июля 2023 года.

Ерик Абитов