Кому каникулы, а кому – экзамены

До конца учебного года осталось две недели. Школьники начальных и средних классов с нетерпением ждут летние каникулы, у выпускников впереди самая ответственная пора их школьной жизни – экзаменационная.

В этом году школы региона окончат 96383 ребёнка. При этом последний звонок прозвенит для 8793 выпускников девятого класса и 3810 выпускников одиннадцатого класса.

Напомним, что в этом году учебный год закончится первого июня, и уже со следующего дня учеников выпускных классов ждут экзамены. Затем с 20 по 22 июня во всех школах области состоятся торжественные церемонии вручения аттестатов.

Государственные экзамены в школах пройдут в традиционном формате, – сообщила заместитель руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Динара Шаухина. – Сейчас ведётся разработка экзаменационных заданий. Документы претендентов на «Алтын белгі» на соответствие требованиям проверены специальной комиссией. На получение знака претендует 281 выпускник. На получение аттестата с отличием – 378.

Также выпускников одиннадцатого класса ждёт сдача Единого национального тестирования. К слову, участие в нём примут 83 процента восточноказахстанских школьников.

Несмотря на то, что учебный год ещё не завершился, с первого апреля в регионе началась регистрация для зачисления детей в первый класс. Она продлится до первого августа. В первые классы ожидается поступление 9404 ребят. При этом родители свыше шести тысяч детей уже подали заявление.

В колледжах региона обучается 17727 студентов. В этом году ожидаемый выпуск составит свыше четырёх тысяч специалистов. Экзамены и защита дипломов будут завершены до первого июля.

Стоит отметить, что на 2023-2024 учебный год в колледжи региона выделено 5930 мест государственного заказа, в том числе по целевому госзаказу – 900 мест.

Приёмные комиссии начнут работать с 25 июня, – пояснила Динара Шаухина. – Приём осуществляется по механизму «Деньги за студентом» через информационную систему по среднему баллу профильных оценок.

Она также отметила, что в этом году летним отдыхом и оздоровлением планируется охватить 92434 школьника 1–10 классов, что составляет 99,9 процента. При этом охват детей из многодетных и малообеспеченных семей составит сто процентов. На эти цели из фонда всеобуча предусмотрено 98,6 миллиона тенге.

Свои двери для ребят распахнут 418 летних лагерей. На сегодняшний день в них начали работу по дератизации, дезинсекции, очистке, промывке и дезинфекции объектов водоснабжения, противоклещевые мероприятия с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения и разрешительных документов для открытия лагерей. Приёмка летних оздоровительных лагерей началась с 24 апреля 2023 года.

Помимо этого, для учащихся 1–4 классов будут работать 195 пришкольных лагерей. Часть из них будет с лингвистическим уклоном – ребята займутся изучением языков.

Не возникнет проблем и у родителей дошкольников. Для них в течение всего лета в детских садах продолжат работу дежурные группы.

Пока ребята будут набираться впечатлений и сил перед новым учебным годом, в школах региона пройдут ремонтные работы.

Запланирован капитальный ремонт трёх школ и текущий ремонт 23 организаций, – отметила Динара Шаухина. – На эти работы предусмотрено 1,1 миллиарда тенге. Конкурсные процедуры завершены. Ремонтные работы будут проведены в каникулярное время до начала нового учебного года.

Татьяна Кравченко