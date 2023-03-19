О явке граждан на 16.10 часов

Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.10 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай –55,23%

2. по Акмолинской области –58,96%

3. по Актюбинской области –56,32%

4. по Алматинской области –59,45%

5. по Атырауской области –48,15%

6. по Западно-Казахстанской области –58,61%

7. по Жамбылской области –64,78%

8. по области Жетісу –54,82%

9. по Карагандинской области –58,21%

10. по Костанайской области –64,81%

11. по Кызылординской области –64,95%

12. по Мангистауской области –53,84%

13. по Павлодарской области –58,43%

14. по Северо-Казахстанской области –63,66%

15. по Туркестанский области –49,14%

16. по области Ұлытау –58,26%

17. по Восточно-Казахстанской области –63,09%

18. по г. Астана –38,57%

19. по г. Алматы –19,14%

20. по г. Шымкент –42,31%

Следующая оперативная информация будет представлена в 18.10 часов.