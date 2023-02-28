Ко Дню благодарности

Спасибо докторам

28.02.2023
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В канун Дня благодарности своими историями исцеления поделились пациенты ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии.

Благодаря современным медицинским технологиям и высокой квалификации медицинских работников онкологические заболевания сегодня успешно поддаются лечению, а люди получают шанс на здоровое будущее.

Чудеса случаются

Есть такое выражение: врачи – не боги, но иногда пациенты ждут от них настоящего чуда. Не иначе как чудесным исцелением называет своё выздоровление 46-летняя жительница Восточного Казахстана Елена.

– В 2021 году я самостоятельно обнаружила уплотнение у себя в груди. Обратилась к участковому терапевту, который направил на консультацию к онкомаммологу. После тщательной диагностики, в том числе проведённой биопсии, мне был поставлен диагноз «Злокачественное новообразование в молочной железе», – рассказывает пациентка онкоцентра.

Так как опухоль была довольно больших размеров, диаметром восемь сантиметров, врачебной комиссией было принято решение провести дооперационную химиотерапию, в итоге Елена получила шесть курсов. С каждым разом опухоль уменьшалась в размерах, а к концу последнего курса химиотерапии она даже не прощупывалась.

– Метастазов в других органах обследования не выявили, но без хирургического вмешательства было не обойтись – я была направлена на органосохраняющую операцию, которая показала, что раковые клетки полностью рассосались под воздействием лекарственных препаратов.

В настоящее время я получаю амбулаторно таргентную и гормональную терапию. Чувствую себя замечательно. Недавно проведённое КТ-обследование всего тела показало, что метастазов и рецидивов нет, – поделилась радостью женщина.

Елена от всей души благодарит медперсонал онкоцентра за профессионализм, доброту, терпение и веру в её выздоровление.

– Когда после длительного периода лечения болезнь стала отступать, врачи радовались больше меня! – продолжает она. – Как после такого отношения можно не преклоняться перед ними?! Я безмерно благодарна всем сотрудникам онкоцентра – ангелам в белых халатах – за их ответственный труд, человеколюбие и гуманность.

Болезнь отступила

63-летний пациент отделения радиационной онкологии областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии Игорь Васильевич своим примером доказывает, что диагноз «рак» – не приговор. Тем более, когда есть такие профессионалы, как медработники онкоцентра.

На одном из скринингов у мужчины было обнаружено новообразование. После предварительных обследований ему назначили курсы химио- и лучевой терапии. Следующим этапом лечения стала операция, а затем – послеоперационная терапия.

– Когда диагноз подтвердился, мне потребовалось несколько дней, чтобы принять ситуацию, осмыслить и выработать свой «план действий». Главный секрет в преодолении онкологического заболевания – надо побороть страх. Тот, кто боится, – первая жертва. Также необходимо довериться профессионализму врачей, – рассказывает Игорь Васильевич.

Благодаря специалистам областного онкоцентра, а также непреодолимому желанию пациента жить, коварная болезнь отступила.

– Спасибо врачам онкоцентра за высокий уровень мастерства, среднему и младшему персоналу – за чуткость и внимание. По первому зову они окружали заботой и вниманием. Благодаря медикам сегодня я бодр и здоров, а самое главное – мне был подарен шанс на дальнейшую полноценную жизнь, – выразил благодарность пациент онкоцентра.

Он также посоветовал всем жителям региона своевременно проходить обследования, которые для всех абсолютно бесплатные.

– Мы, мужчины, зачастую игнорируем приглашения на скрининги на раннее выявление онкологических заболеваний. Причин тому масса: стеснение, пренебрежительное отношение к своему здоровью, мысли: «само рассосётся» и так далее. Теперь я точно знаю: наша жизнь и здоровье зависят не только от врачей, но и от собственной сознательности.

Бахыт Сарсембаева

 

28.02.2023
895

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