Акцент на развитие спорта

Денис Жолудев, директор Центра настольного тенниса:

– Под руководством главы региона Даниала Ахметова в области большое внимание уделяется развитию как профессионального, так и любительского спорта.

Ведущие тренеры воспитали целую плеяду выдающихся спортсменов, и у них есть все возможности для дальнейшего роста. Наши земляки становятся победителями не только республиканских соревнований, но и международных, прославляя свой родной край.

Также руководство области делает акцент на развитии массового спорта. Расширяются сети спортивных сооружений, соответствующие международным стандартам и позволяющие проводить в них соревнования мирового уровня. Всё больше восточноказахстанцев приобщаются к здоровому образу жизни, особенно молодое поколение. Сегодня заниматься спортом – это модно и престижно. К слову, в регионе функционирует более 1200 бесплатных секций для детей и подростков.

Важно отметить, что в стороне не остаются приграничные районы и бывшие районные центры. В рамках различных программ там активно строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.