В этом аграрном сезоне, по данным областного управления сельского хозяйства, уборка урожая проходит в достаточно высоком темпе. Тёплая и солнечная погода в осеннюю пору, можно сказать, на руку земледельцам.

Засуха и отсутствие проливных дождей в августе и сентябре приносят немало волнений. Сохраняется высокий риск возникновения пожаров, нет условий формирования запасов влаги в почве для будущего урожая. Между тем имеются на редкость комфортные условия для дозревания сельхозкультур, своевременной их уборки и подработки.

По информации профильного ведомства, в текущем году под посевные площади в Восточном Казахстане отведено около 640 тысяч гектаров. Это примерно на 24 тысячи гектаров больше, чем в прошлом аграрном сезоне.

Новая техника

Как сообщают специалисты управления, в хозяйствах области всего имеется 2074 зерноуборочных комбайна. Из них 355 единиц составляют высокопроизводительные современные сельскохозяйственные машины. По расчётам на каждый комбайн средняя сезонная нагрузка составит не более 350 гектаров. Это не только вполне соответствует нормативной нагрузке, но ещё сохраняется значительный запас мощности, на который всегда можно рассчитывать.

Многие фермерские и крестьянские хозяйства нынче обновили машинотракторный парк, поскольку именно энерговооружённость играет решающую роль в условиях короткой и дождливой осени, когда надо убирать урожай. С другой стороны, помимо высокой производительности современная техника отличается более качественным и быстрым обмолотом зерна, сводит потери до минимума.

В информационных лентах достаточно часто можно видеть сообщения о приобретении импортных комбайнов крестьянами и фермерами Восточного Казахстана. Не так давно подобные хорошие новости пришли из Катон-Карагайского района, где новая техника поступила в одно из крепких хозяйств «Жас Канат» из села Малонарымка.

Коллектив во главе с опытным и авторитетным аграрием Анатолием Матасовым добивается стабильных успехов в немалой степени за счёт внедрения новых технологий и техники, всё больше заменяющих ручной труд на селе.

В масштабе области ситуация на хлебном поле сейчас меняется каждый день, подробная статистика будет чуть позже. В целом события, происходящие на глобальном или местном уровнях, наталкивают на очень простые и жизненные выводы. Цена и значимость хлеба, в прямом и переносном смыслах, растут с каждым днём.

То же самое касается овощей, мяса, молока и целого ряда продукции переработки из сельскохозяйственного сырья. Привычные слова о продовольственной безопасности для каждого агрария или покупателя на потребительском рынке звучат по-новому, отражаются на их бюджете.

Выгода в поливе

Информационная повестка в регионе ещё с прошлой недели содержит много пунктов касательно сектора АПК. В своём отчёте на сессии маслихата аким области Даниал Ахметов много внимания уделил аграрной теме. Один из основных посылов заключается в том, что нужно извлекать уроки из складывающейся ситуации. Засуха, что регулярно повторяется в последние годы, должна восприниматься не как досадный каприз природы, с которым надо смириться, а как дополнительный мотиватор. Очевидно, что требуется активно внедрять проекты искусственного орошения, особенно в южном Зайсанском районе.

Аграрии с большим стажем и опытом знают, какие традиции, технологии и кадры имелись в лучшие времена непосредственно в Зайсане и окрестных сёлах, районах. Речь об оросительных системах, водохранилищах, также плотинах для накопления живительной влаги, а затем их рационального использования для выращивания культур.

По мнению руководства области, на это потребуются соответствующие финансовые вложения. Гораздо больше, чем в Шемонаихинском районе, где предусмотрен проект внедрения искусственного орошения в аграрном секторе. Здесь нужно учитывать, по всей видимости, географию и отдалённость южных районов, логистические издержки, особенности климата и массу других важных факторов.

В любом случае, как утверждают специалисты профильной отрасли Зайсанского района, именно в этом отношении имеется большой и многообещающий потенциал развития.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета