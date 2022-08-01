Сокровища Шёлкового пути

В своё время через казахские степи и их древние города проходила трансконтинентальная трасса, обеспечивавшая многие столетия диалог культур и цивилизаций и ставшая своего рода золотым мостом между Европой и Азией. Её назвали Великим шёлковым путём, поскольку самым ценным товаром, который перевозили по ней, считался именно шёлк.

Учёные считают Великий шёлковый путь выдающимся дос­тижением человечества, представлявшим собой целую сеть караванных путей, соединявших Запад и Восток. Великий шёлковый путь был не просто торгово-караванной дорогой, а в первую очередь дипломатичес­кой магистралью, на которой выстраивались дружеские и деловые отношения между представителями разных народов.

Считается, что Великий шёлковый путь начинает функционировать как единая дипломатическая и торговая артерия лишь в середине II века до н. э. Это событие связывают с именем китайского князя Чжан Цзяня, который по приказу императора вместе с посольским караваном отправился в неведомые страны на Западе и вернулся только через 13 лет. Путешественник смог добраться до территории современного Афганистана и первый прошёл прямым путём из Китая в Центральную Азию. По возвращении домой вслед за ним пошли купцы с шёлком, а в Китай направились караваны с товарами из Средиземноморья, Ближнего Востока, Средней Азии.

Надо сказать, что предприятие это было не из лёгких. Сам путь пролегал через степи и пустынные земли, где неприспособленному человеку выжить весьма сложно. К тому же там, где есть богатства, всегда найдутся те, кто захочет нажиться на чужом добре. Так что опасности поджидали повсюду. Одиночка не мог справиться ни с дорожными трудностями, ни с путевыми расходами. Именно по этой причине издревле купцы вели караванную торговлю. Они закупали товары и брали в дорогу сотни, а иногда и тысячи людей и вьючных животных.

Вуаль из Поднебесной

То, что сегодня стало обыденностью, в прежние времена могло стать причиной раздора и даже внезапной погибели. Шёлк был главным и постоянным предметом торговли. Эту ткань высоко ценили как товар, дань и подарок. Она фактически превратилась в международную валюту наряду с золотом. Шёлком одаривали правителей и послов, платили жалованье воинам-наёмникам, а также выплачивали долги государству.

В письменных источниках есть масса примеров большой значимости шёлка и его роли в общест­ве той эпохи. В книге «Великий Шёлковый путь на территории Казахстана» известного отечественного археолога Карла Байпакова упоминается случай, когда шахиншах Ирана Хосров I Ануширван получил от китайского императора вместе с другими подарками шёлковое китайское платье ушари, на лазоревом поле которого был изображён царь в короне и украшениях. Почтение к шёлку также наблюдается на фресках дворцов владетелей Китая, Средней Азии, Восточного Туркестана, на которых тщательно выписаны изделия из драгоценной ткани.

В распространении шёлка участвовали кочевые племена саков и скифов, через них ткань попадала в Центральную Азию и Средиземноморье. Этот путь, начинаясь в большой излучине реки Хуанхэ, пересекал восточные и северные отроги Алтая, степи Казахстана и Причерноморья, достигал земель греков и этрусков. В это время шёлк проник и в Индию, о чем свидетельствует слово «синапатто» – китайский шёлк, встреченное в трактате «Артхашастра» («Нау­ка политики»), написанном в IV веке до н. э. Китайский шёлк обнаружен в захоронениях Алтая, могильниках Синьцзяня, в курганах Семиречья и Тувы.

– Шёлк был своего рода двигателем Великого шёлкового пути, – отметила во время меж­дународной научно-теоретичес­кой конференции «Роль Великого шёлкового пути в развитии международных отношений», прошедшей в Таразе, заслуженный работник туризма РК, член ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, заслуженный экскурсовод Казахстана Бахыт Оразымбетова.

Почему именно шёлк? Эту прохладную ткань, «лёгкую, как облако» и «прозрачную, как лёд», называли «китайской вуалью». Её считали удивительной, незаменимой, самой гигиеничной, наиболее долговечной и хорошо подчёркиваю­щей высокий статус человека.

Именно по этой причине шёлк триумфальным маршем прошёл сперва по Серединной империи, затем покорил Индию, Центральную Азию, Персию. Александр Македонский «познакомился» с ним во время своего Восточного похода. С тех пор шёлк стал самым востребованным товаром в караванной торговле Восток – Запад и одновременно самым дорогим.

В своё время Рим охватила настоящая «шёлковая лихорадка». Знаменитый венецианский исследователь и путешественник Марко Поло писал, что «ни в какой другой город на свете не свозится столько дорогих и богатых вещей…» По его словам, каждый день в Рим приезжали более тысячи телег с шёлком, ткались сукна с золотом и шёлковые материи.

– У Аристотеля в «Жизни животных» имеется такое описание: «Из большого червя, который имеет большие рога, чем он отличается от остальных, в первом превращении получается куколка, затем – гусеница, и в конце концов – кокон… От этого животного женщины разматывают коконы и затем прядут их». Мне довелось увидеть этот процесс в точности согласно описанию в Узбекистане. Сегодня его широко используют как интерактив в городах шёлкопроизводства, особенно в Ферганской долине, – рассказала Бахыт Оразымбетова.

Изначально шёлк привозили только из Поднебесной. Сегодня ситуация несколько изменилась. Правда, крупнейшим производителем этой блестящей ткани по-прежнему остаётся Китай (около 50% всего мирового производства). К нему присоединилась Индия, которая производит около 15%, за ней следуют Узбекистан (около 3%) и Бразилия (около 2,5%). Производителями также являются Иран, Таиланд и Вьетнам.

Сегодня шёлк имеет несколько разновидностей, которые вошли в нашу повседневную жизнь. Среди них – адрас, алача, атлас, хан-атлас, бархат, виссон, дамаст, камка, канаус, крепдешин, крепозин, крепсатин, парча, тафта, фата, саржа и шифон.

К примеру, виссон – самая дорогая тончайшая ткань, белая, реже золотистая, которую делали из морских моллюсков. Драгоценная ткань древности, которую использовали для шитья одежды первосвященников, царей, фараонов, центурионов и патрициев. В неё также заворачивали мумии египетских царей. Этот вид шёлка неоднократно упоминается в историчес­ких источниках и Священном Писании. Виссон носили египтяне, иудеи, римляне и византийцы. Его популярность объяснялась высочайшим качест­вом материи, её лёгкостью, тонкостью и прочностью.

– В Арке имелись многочисленные кладовые для ценных вещей, в том числе тканей и халатов. Ткани хранились в сундуках, а халаты, исчисляемые тысячами, высились горами на нарах в тюках по 100 штук. Халаты для нужд двора заказывали торговцам, указывая при этом, какой именно ассортимент нужно было доставить в Арк, – отметила Бахыт Оразымбетова.

По её словам, сорт ткани и мес­то её изготовления в практике ранжированного дарообмена имели первостепенное значение. Так, чиновники аппарата премьер-министра кушбеги в сос­таве ежегодного комплекта одеж­ды получали халат из лучшей каршинской или китабской алачи либо бархата, латник джебаги – из ходжентской полушёлковой алачи, начальники придворных слуг – из ферганского атласа.

В мире ароматов и вкусов

Вслед за китайцами по Шёлковому пути в обратном направлении отправились караваны из Рима, Византии, Индии, Ирана, Арабского халифата, а позже – из Руси и Европы. Их купцы торговали украшениями и монетами, коврами и полотнами, слоновой костью и драгоценными камнями, красителями и минеральным сырьём, слитками золота и серебра, мехами и шерстью, оружием и доспехами, скакунами и вьючными животными, экзотическими птицами и хищными млекопитающими, фруктами и ягодами, лекарственными рас­тениями и зеленью.

– Среди всего обилия товаров наряду с шёлком в то время больше всего ценились… специи. К примеру, в Европе дороже шёлка были гвоздика, перец и корица, которые играли роль консервантов, – сказала Бахыт Оразымбетова. – Ни одно государство не могло вести войну без запасов провизии, а пряности позволяли сделать их. Сегодня на фоне имеющихся рефрижераторов трудно представить, какую роль играли специи. Со временем они вошли практически во все кухни народов мира. К примеру, когда находишься в Стамбуле, в местном археологическом музее наряду с мотивами тюльпанов можно заметить и гвоздики. Этот стиль до сих пор используется в прикладном искусстве турков.

Помимо вышеназванных специй, по «дороге шелка» перевозили ваниль, имбирь, шафран, куркуму, лавровый лист, карри, кардамон, мускатный орех, розмарин и паприку. Их по сей день широко используют современные кулинары и технологи.

К примеру, ваниль любят все, в древности ванильные стручки использовались в качестве денег. Эта специя является одной из самых дорогих и изысканных на мировом рынке по сей день.

– Шафран по-другому называют «красным золотом». Это, пожалуй, самый дорогостоящий продукт питания в мире. При средней мировой цене за один килограмм шафрана в 6 тысяч долларов его стоимость может дос­тигать даже 35 тысяч долларов. С незапамятных времён в странах Ближнего Востока его использовали в качест­ве своеобразной чековой книжки: им можно было рассчитаться за любой товар или услугу, – рассказала заслуженный экскурсовод Казахстана.

Куркума используется как пищевой краситель, самостоятельная приправа, добавляется в различные соусы, а также используется в народной и современной медицине и косметологии. В кулинарии пряность используют в качестве добавки к различным блюдам и напиткам. Более того, её добавляют в продукты для продления срока их годности. Маленькая доза специи придаёт любому блюду неповторимый аромат и изысканный вкус, особенно в маринадах, соу­сах и горячих напитках. Популярная индийская смесь карри состоит из куркумы.

– Что касается наибольшей популярности во всём мире, то, сог­ласно статистике, считается, что среди приправ её имеет чёрный перец, – сказала Бахыт Оразымбетова. – Сложно представить, но эта простая и обычная специя, которую сегодня можно встретить на каждом столе, является настоящим кладезем удивительных историй. С перцем связано множество легенд, ритуалов и интересных открытий, каждое из которых может сделать вкус повседневной приправы ещё более ярким, острым и запоминающимся. Чёрный перец называют «королем пряностей».

Практически на одном уровне с перцем находится мускатный орех. Так называют сердцевину плодов мускатного дерева.

– Это дерево растёт почти сот­ню лет, из которых около 40 лет активно плодоносит, – проинформировала Бахыт Оразымбетова. – Только за один год оно способно дать более 10 тысяч плодов, которые внешне чем-то похожи на абрикосы. После полного соз­ревания эти плоды лопаются, и проявляется сердцевина, которая имеет приятный аромат и пряный вкус. Благодаря этому его добавляют в десерты, чаще всего в разного рода выпечку. Также он отлично подходит как добавка к творогу и шоколаду. Но самое главное – мускатный орех хорошо сохраняет мясо, именно поэтому он был самым известным и востребованным консервантом.

Специи также являлись главным ингредиентом для пигментов, которые использовали в живописи. Очень часто их называли венецианскими товарами.

– В 2014 году мне довелось побывать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Нашей делегации разрешили побывать в нём тогда, когда он был закрыт для посетителей. В тот день проходила выставка италь­янской живописи. Её отличают сочность и насыщенность красок, от которых трудно оторвать взгляд, – отметила Бахыт Оразымбетова.

Примечательно, что во все эти краски входят пигменты, такие как ярь-медянка, киноварь, пажитник, свинцово-оловянный жёлтый, жжёная кость и заменитель золота, известный как сусальное золото. Во многом благодаря им работы средневековых итальянских мастеров кисти выглядят по-прежнему ярко и покорили весь мир. Взять хотя бы работу «Кающаяся Мария Магдалина», созданную Тицианом Вечеллио примерно в 1565 году. Видно, что за столько лет краски не поблёкли, они все ещё удивляют взор. И этот эффект достигнут благодаря пряностям.

Надо сказать, что Великий шёлковый путь оказал влия­ние и на содержание самих произведений искусства того времени.

К примеру, всем известная «Джоконда» Леонардо да Винчи, написанная в XVI веке, по сей день привлекает своей загадочной улыбкой ценителей изобразительного искусства всего мира. Примечательна одна деталь. Если присмотреться, то можно заметить, что женщина, позировавшая великому художнику, одета в шелка. Считается, что она была знатной дамой. Ее супруг был монополистом, который занимался продажей шёлковых вещей в Италии. На картине можно увидеть, как струится ткань, которая подчёркивает женскую красоту и нежность.

Другой шедевр изобразительного искусства эпохи Возрож­дения – «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти. На холсте изоб­ражена Мадонна, несущая на руках младенца, которому было суждено принести в мир христианскую мораль. Считается, что картина написана в 1512–1513 годах. Один из изоб­ражённых ангелов облачён в парчу – тяжёлую ткань на основе шёлка с выполненными на нём металлическими нитями узорами, которая поставлялась в Европу по Шёлковому пути.

– В целом шёлк и пряности являлись не только движущей силой Великого шёлкового пути, но и одновременно скрытой пружиной многих политических коллизий Запада, – подчеркнула Бахыт Оразымбетова. – Они являются тем, что пришло к нам когда-то, стало нашим достоянием, но мы почему-то редко об этом вспоминаем.

Примечательно, что Тараз наряду с Шымкентом стал одним из наиболее популярных городов того времени, куда стекались караваны, в том числе с шёлком и специями. Он считался крупным купеческим центром на Великом шёлковом пути, превратившись в своего рода азиатскую Венецию.

Михаил Тё,

«Казахстанская правда» № 138 от 22 июля 2022 г.