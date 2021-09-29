Юные туристы и краеведы

Восточноказахстанские школьники добились высоких результатов на Республиканском слёте туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан».

Слёт при участии обучающихся внешкольных организаций дополнительного образования и общеобразовательных школ республики прошёл в дистанционном формате на платформе ZOOM. Восточно-Казахстанскую область представляли десять школьников – победителей областного, районного и школьного слётов.

– Цель слёта – воспитание чувства патриотизма и гражданственности у детей и молодёжи, пропаганда здорового образа жизни путём активизации туристской деятельности экспедиционных отрядов, – отметили специалисты Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Участникам предоставили возможность презентовать свои работы историко-краеведческой, эколого-биологической и научно-технической направленности, выполненные в родном крае, продемонстрировать туристские навыки, знания по истории и географии.

Программа слёта включала в себя несколько блоков. Это краеведческий, экологический, туристский блоки и конкурс бардовской песни. В ходе соревнований ребята презентовали туристские экспедиционные маршруты, виртуальные путешествия «История родного края», защищали краеведческие исследовательские проекты, демонстрировали навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим в походе.

Согласно результатам, первое место в номинации «Жас өлкетанушы» («Юный краевед») заняла Гаусар Айкынкызы, учащаяся девятого класса КГУ «Средняя школа им. Ю. Гагарина» Тарбагатайского района.

В номинации «Жорықта зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету» («Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в походе») первое место завоевали учащиеся десятого класса КГУ «Выдрихинский комплекс «Общеобразовательная средняя школа-детский сад им. А. С. Иванова» Шемонаихинского района Ирина Бондаренко и Дарья Беляева.

По итогам слёта победители получили дипломы и призы, а их руководители – благодарственные письма. Всем участникам вручены сертификаты.

Ания Есмухамет

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»