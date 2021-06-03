30 лет вместе со страной

Нурсултан Турсынов, восточноказахстанский борец греко-римского стиля, чемпион Азии и Казахстана вырос вместе с независимым государством и сегодня прославляет Родину своими спортивными достижениями.

Нурсултан появился на свет в год обретения Казахстаном независимости – в январе 1991-го, в селе Караул Абайского района. Поэтому его родители с выбором имени для сына определились сразу.

– Это огромная честь для меня – носить такое же имя, как у Елбасы, – говорит спортсмен. – Родители назвали меня Нурсултаном в надежде, что я вырасту уважаемым человеком. Пришло время оправдывать их ожидания.

Ровесник независимости вырос под мирным небом вместе с молодой и процветающей страной. После окончания средней школы № 11 в Семее поступил на физкультурный факультет пединститута (ныне – Государственный университет имени Шакарима). Выбрав спортивную стезю, не разочаровал своих родителей. К тому же пример его отца сыграл решающую роль. Шынгыс Бейсенович – тренер, мастер спорта по казакша курес и самбо, дзюдо, воспитавший не одну плеяду юных спортсменов, среди которых – трое его сыновей. Старший Мухит Турсынов – чемпион Казахстана по казакша курес, младший – Кабылсаттар учится в 10-м классе и тоже всерьёз увлекается национальными видами спорта.

Греко-римской борьбой наш герой начал заниматься с девяти лет под руководством именитого тренера Ергазы Сагнаева, благодаря профессионализму которого сегодня борец из Семея – мастер спорта международного класса и один из претендентов на мировое чемпионство.

ЗА ПОБЕДОЙ – В ТОКИО!

Нурсултану скоро предстоит ответственная миссия – защищать честь страны на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа этого года. Турсынов, выступающий в весовой категории до 87 кг, завоевал лицензию на участие в международных соревнованиях на азиатском отборочном турнире в Алматы. Для выхода в финал он победил чемпиона Азии индуса Сунила Кумара.

Олимпийские соревнования в Токио – не дебютные для Нурсултана. В 2013 году он достиг десятой строчки на чемпионате мира, проходившем в Венгрии, в 2014 году стал чемпионом Азии, после чего занял пятое место на Азиатских играх в Корее. Такого же результата достиг и на следующий год на чемпионате мира, проходившем в США.

На играх в Японии за чемпионское звание в его весе будут бороться 16 спортсменов. Сильнейшими противниками, по мнению Нурсултана, являются украинский борец Жан Беленюк, действующий чемпион мира, и Виктор Лоринц из Венгрии, призёр чемпионатов мира и Европы.

Борец надеется, что четырёхлетний перерыв не скажется на его результатах. В 2016 году Нурсултан Турсынов должен был участвовать в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но был дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония, который в 2016 году попал в список запрещённых препаратов.

– Современный профессиональный спорт и допинг-скандалы стали, увы, неразлучны. Но в греко-римской борьбе случаи употребления запрещённых препаратов не так часты, потому что в нашем виде спорта допинг бесполезен. Он не может помочь совершить тот или иной приём, – уверяет спортсмен.

Липовая физическая масса, по его словам, как быстро пришла, так ещё быстрее и уйдёт. И здоровье может пострадать. Кроме занятий на ковре и в тренажёрном зале, других способов развития физической силы нет.

– Будучи мальчишками, мы с друзьями мечтали стать такими же сильными и непобедимыми, как наши кумиры – Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов, Александр Карелин, которые без допинга достигали побед. На их примере мы должны учить и сегодняшних молодых спортсменов, – говорит Нурсултан.

УЛОЖИТЬ НА ЛОПАТКИ

В греко-римской борьбе спортсмену необходимо с помощью специальных приёмов вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. Чтобы перебороть соперника и совершить бросок, спортсмен должен иметь достаточно сил, поэтому силовая тренировка в этом виде спорта обязательна.

– Греко-римская борьба отличается наиболее строгими правилами и запретами, – рассказывает Нурсултан, – особенно если сравнивать её с борьбой без правил или даже с вольной борьбой. Ведь этот вид спорта возник ещё во времена античности. Тогда люди друг с другом не церемонились, именно поэтому для борьбы были выработаны определённые правила: не делать подножки, не кусаться, добиваться победы только честным путём. И, по сути, это был первый регламент благородного поведения. Греко-римской борьбой занимались даже философы, потому что считали, что человек нуждается в гармоничном развитии ума и тела.

Кроме того, чтобы побороть соперника, надо уметь и самому выходить из сложной ситуации, поэтому Нурсултан ежедневно оттачивает гибкость тела и технику.

– В греко-римской борьбе огромное количество различных приёмов, – продолжает он. – И понять, какой из них использовать в тот или иной момент поединка, можно только тогда, когда у спортсмена развита логика и мышление. То же касается моментов, когда необходимо уйти от броска соперника. Поэтому греко-римская борьба является очень умным видом единоборств, в котором побеждает не только физика, но и умение.

ЧЕМПИОНСКИЕ НАСТАВНИКИ

Как известно, хороший тренер – половина успеха спортсмена. Большой вклад в победы Нурсултана Турсынова вносят высокопрофессиональные наставники. Сейчас борец оттачивает своё мастерство под руководством главного тренера сборной Казахстана, чемпиона мира Бахтияра Байсеитова и серебряного призёра Олимпийских игр в Афинах Георгия Цурцумия.

Помогают «ставить борьбу» Нурсултана на правильный путь легендарный тренер знаменитого спортсмена Александра Карелина Виктор Кузнецов, главный тренер новосибирского спортклуба «Первомаец» Александр Екимов, тренер по греко-римской борьбе из Семея Ержан Амарханов. Особенно важна была их поддержка в период пандемии, когда выезжать на турниры в Россию было проблематично.

Сейчас Нурсултан и сам уже кумир для многих, на него равняются молодые спортсмены.

– Как стать чемпионом? Особого рецепта нет, – скромно отвечает он. – Каждый из нас самостоятельно определяет свои жизненные ориентиры и то, каким путём можно добиться той или иной цели. В своё время ради того, чтобы добиться определённых результатов в спорте, мне пришлось пожертвовать развлечениями, гуляниями под луной с девушками. Зато взамен я получил больше свободного времени для работы над собой, тренировок и чтения книг. Терпение, трудолюбие и хорошие наставники – компоненты моего рецепта.

Самое главное на сегодняшний день для Нурсултана Турсынова – достойно отстоять честь Казахстана на Олимпийских играх. Оправдать надежды людей, которые в тебя верят, – дорогого стоит.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Нурсултана Турсынова