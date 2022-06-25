30 лет охраняя порядок

В честь 30-летия казахстанской полиции сразу 30 сотрудников правоохранительных органов ВКО стали владельцами собственных квартир.

Аким ВКО Даниал Ахметов лично вручил полицейским ключи от заветных квадратных метров.

– Вы по праву можете гордиться славными страницами истории службы. Многие поколения сотрудников, которые в сложных, порой экстремальных условиях честно выполняли свой долг. Самые тёплые слова признательности ветеранам, которые создавали и укрепляли традиции службы, тем, кто и сегодня остаётся в строю и передаёт опыт молодёжи, – сказал глава региона, поздравив сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Одной из обладательниц жилья в новом жилом комплексе стала старший инспектор Управления миграционной службы Департамента полиции ВКО Назгуль Жумахан.

– Ключи от собственной квартиры стали для меня неожиданным и очень нужным подарком, за что выражаю свою благодарность акиму ВКО и руководству нашего Департамента, – с волнением говорит она.

К слову, Назгуль одна воспитывает ребёнка и в ожидании собственной недвижимости проживала в доме своих родителей.

Начальник ДП ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков от лица министра Внутренних дел РК Марата Ахметжанова вручил юбилейные медали «30 лет казахстанской полиции» акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову и прокурору области Алмату Байшулакову.

– Сегодня Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за безупречную службу государственными наградами отмечены 60 сотрудников полиции, из них двое представителей Восточно-Казахстанской области, – отметил Серик Джунисбеков.

Всего приказом министра внутренних дел Республики Казахстан за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с 30-летием казахстанской полиции награждены 50 сотрудников полиции нашей области.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждён начальник Курчумского отдела полиции полковник полиции Серик Манапов, нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» первой степени награждён начальник Зайсанского отдела полиции подполковник полиции Дидар Камзин. Начальнику управления криминальной полиции Кайрату Абдыгалиеву досрочно присвоено звание полковник полиции. Начальник Аягозского отдела полиции Куаныш Абишев получил погоны подполковника полиции.

Наряду с этим, приказом начальника Департамента полиции ВКО награждены 508 сотрудников, из них 400 – юбилейными нагрудными знаками, 25 – юбилейными наручными часами, 27 – грамотами, 28 – благодарственными письмами, ещё 25 сотрудникам объявлена благодарность.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.

Аяужан Утеулинова

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