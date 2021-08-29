30 лет без ядерных взрывов

29 августа 1991 года. Именно в этот день Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон.

Полигон находился в 130 километрах северо-западнее Семипалатинска (ныне Семей), на левом берегу реки Иртыш, и включал земли трёх областей: Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской), Павлодарской и Карагандинской. 18500 кв. км плодородной земли, богатой полезными ископаемыми, было отдано в распоряжение полигона.

Первый взрыв ядерного оружия на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне прогремел 29 августа 1949 года. Он произошёл на высоте 30 метров над землёй, его мощность составила 20 килотонн. По своим последствиям он был сопоставим со взрывами ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

В Центре документации новейшей истории ВКО по г. Семею сохранились уникальные документы и фотографии, свидетельствующие о тех страшных событиях на казахстанской земле.

– Деятельность полигона делится на два периода: открытых испытаний (наземных и в воздухе) и подземных, – рассказала архивист Центра документации новейшей истории ВКО г. Семея Наталья Яковлева. – С 1949 по 1963 год было произведено 138 воздушных и 28 наземных ядерных взрывов. После вступления в силу Международного договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах (в воздухе, космосе и под водой), подписанного 10 октября 1963 г. в Москве между СССР, США и Великобританией, на полигоне стали проводиться только подземные взрывы.

Пик испытаний пришёлся на 1961 и 1962 годы. За два года было произведено 68 ядерных взрывов, только за сентябрь 1961 года было проведено 15 атомных испытаний. С 1964 по 1989 год на Семипалатинском полигоне прогремело ещё 352 ядерных взрыва под землёй, мощность которых достигла 150 килотонн. Таким образом, суммарная мощность всех произведённых на территории Казахстана ядерных взрывов превысила 50 мегатонн. Радиоактивные осадки распространялись на территории 304 тысячи кв. км, где проживало более 1,7 млн человек. Семипалатинская область стала зоной экологического бедствия. Вся территория подверглась загрязнению продуктами взрывов, более миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз.

В сообщении заведующей Семипалатинским облздравотделом Ф. Абдыхалыковой имеются сведения о результатах замеров радиологической группы, проводимых в Семипалатинске: «16 января 1965 года обнаружен повышенный гамма-фон и интенсивное выпадение радиоактивных продуктов взрыва. В 10.30 утра гамма-фон в районе улиц Академика Павлова и проспекта Комсомола равнялся 1250 микрорентген в час, при обычном гамма-фоне 10-12 микрорентген в час. В последующие дни гамма-фон стал постепенно снижаться».

– В заключениях многих научных экспедиций, изучавших влияние испытаний на изменение природных условий и здоровье людей, указано о целесообразности прекращения проведений испытаний ядерного оружия, улучшении снабжения районов, прилегающих к полигону, и медицинского обслуживания населения, – говорит Наталья Яковлева.

Из письма первого секретаря Семипалатинского обкома КП Казахстана М. Карпенко первому секретарю ЦК КП Казахстана Д. А. Кунаеву, датированного 25 августа 1962 года: «На испытательном полигоне атомного оружия в настоящее время происходят серийные испытания. Они продлятся, как планируется, вплоть до ноября. С началом испытаний повысилось радиоактивное засорение территории Бескарагайского, Абаевского, Ново-Покровского, Чарского районов и города Семипалатинска. Планировавшийся 7 августа сего года взрыв на высоте 300-350 метров в силу неисправности в изделии оказался приземным, в результате этого огромные массы пылевых частиц земли были подняты в атмосферу. В силу изменения направления ветра облако пыли дало радиоактивные осадки в Семипалатинске, Бескарагайском, Ново-Покровском и Чарском районах. В первые дни радиоактивное засорение было значительным. Например, в пробах зерна, взятых в данных районах сразу после выпадения осадков, обнаружено превышение в 10-60 раз норм радиоактивного загрязнения, установленных Министерством здравоохранения для зерна. Длительные испытания вблизи Семипалатинска и указанных районов сами по себе даже в благоприятных условиях погоды ведут к повышению радиоактивности. Население города и районов не только знает, но даже видит и ощущает все внешние проявления, связанные с испытаниями».

Несмотря на запрещение наземных испытаний, было более 10 случаев выхода радиоактивных газов наружу. В частности, создание в одном из уголков полигона искусственного озера объёмом 24 миллиона кубометров, которое было загрязнено продуктами радиоактивного распада.

12 февраля 1989 года в результате нарушения технологии подготовки скважины к взрыву произошёл очередной поверхностный выброс радиоактивных газов. Через два дня в 110 километрах от эпицентра испытаний радиоактивный фон составил 4000 микрорентген в час. Это событие стало толчком к созданию в Республике Казахстан антиядерного движения, которое возглавил председатель Союза писателей республики, поэт Олжас Сулейменов. Именно движение «Невада – Семипалатинск» оказало огромное влияние на принятие решения о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, компенсации ущерба и реабилитации здоровья пострадавших от ядерных взрывов. Активисты движения принимали участие в массовых акциях у полигона в Неваде, митинге в Нью-Йорке, на форуме с участием членов парламентов СССР, США и Великобритании, где были вручены тексты Открытого письма, подписанного более чем 2000 парламентариев из 42 стран, с призывом о запрещении ядерных испытаний.

29 августа 1991 года напряжённая борьба за прекращение ядерных взрывов на Семипалатинской земле увенчалась успехом – Первым Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым был подписан Указ № 409 о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Следует подчеркнуть, что в то время Казахстан находился в составе СССР, в руководстве которого было немало противников такого решительного шага. Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что закрытие полигона – выполнение воли народа Казахстана.

Вслед за закрытием Семипалатинского полигона в Казахстане мораторий на испытания ядерного оружия был объявлен на четырёх крупнейших полигонах мира – Новая Земля (Россия), Невада (США), Мороруа (Франция) и Лобнор (КНР).

Ежегодно в Семее проводятся международные ядерные форумы. Город входит в состав международной организации «Мэры за мир». По инициативе Н. А. Назарбаева Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых наций день 29 августа объявлен Международным днём действий против ядерных испытаний.

В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Казалось бы, совсем небольшой срок, однако за это время выросло целое поколение, которое знает о варварском оружии и его испытаниях лишь по рассказам своих родителей. И тем более этому молодому поколению трудно понять, почему огромная часть территории их родной страны фактически потеряна навсегда.

Как писал почётный гражданин Семипалатинска, художник Александр Шевченко: «Четыре года я работал на строительстве полигона. Работали лопатой и киркой. Было очень тяжело. Но когда впервые увидели огромный «гриб», плакали от гордости: наша страна создала атомную бомбу! Осознание пагубности испытаний пришло потом, когда с контузией лежал в госпитале, когда стали умирать солдаты, жители близлежащих аулов… Эту трагедию я показываю в своих полотнах, чтобы оставить как предостережение для потомков».

Флора Левина

Фото из открытых источников и архива музея

Семей