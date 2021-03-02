30 добрых дел за один день

Несколько благотворительных мероприятий в рамках республиканской акции «30 добрых дел» и дня НПО прошли в Риддере в один день.

Так, ОО «Талап» по поддержке семей, имеющих членов семьи с особыми потребностями, провели тренинг для сотрудников общественных и спортивных организаций «Лечебная физкультура для детей с ограниченными возможностями». Не менее занимательной стала видеолекция под названием «История становления институтов гражданского общества за годы Независимости РК «26 лет на благо Родины», которую организовали представители ОО «Комитет солдатских матерей» Риддера.

– В этом году нашей организации исполняется 26 лет, – рассказала руководитель комитета Любовь Вильт. – В годы становления Республики Казахстан наша деятельность была наполнена важными этапными событиями в сфере защиты прав военнослужащих.

Большой объём листовок о достижениях Казахстана за годы Независимости распространили представители ОО «Молодёжь и XXI век». Мастер-класс для многодетных матерей «Парикмахерское искусство» также стал частью марафона. Он прошёл под эгидой общественного объединения «Незабудка».

В рамках марафона добрых дел и дня НПО председатель местного самоуправления моногорода Надежда Худякова поделилась историей развития местного самоуправления за годы независимости, его успехами и достижениями.

– В этот день хотелось бы отметить роль неправительственных организаций нашего города, – отметила она. – Благодаря дальновидной политике руководства страны за годы независимости мы достигли значительных успехов в разных сферах. Сейчас мы видим социально-политическую активность и консолидацию населения. Это помогает обществу самоорганизовываться и совершенствовать методы по решению собственных проблем.

Ещё в этот день были организованы индивидуальные прогулки на свежем воздухе для одиноко проживающих пожилых людей, спортивно-оздоровительные мастер-классы и ряд других полезных мероприятий.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер