29 августа день общенационального траура в Республике Казахстан

В Казахстане наступил день общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. По последним данным, число погибших в результате ЧС достигло 13 человек — это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

На данный момент известны имена 10 погибших:

1. Темирбулатов Арнур Серикович, пожарный-спасатель ПЧ-3 города Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

2. Сандыбаев Елдос Кадырбайулы, старший пожарный-спасатель ПЧ-3 города Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

3. Микропуло Александр Николаевич, оперативный дежурный – заместитель руководителя тушения пожара ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

4. Торебеков Танирберген Кудайбергенович, старший пожарный-спасатель СПЧ-1 города Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

5. Айманов Меиржан Какпосынович, заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

6. Полковник Капезов Арман Куанышевич, военный прокурор Южного региона, 45 лет.

7. Мешинбай Марат Сайлаулы, сержант по контракту войсковой части ВС РК, 40 лет.

8. Жанболатов Руслан Журсинбаевич, ефрейтор по контракту ВС РК, 40 лет.

9. Далибаев Уразбек Дайраевич, служащий военизированной охраны ВС РК, 59 лет.

10. Надирбеков Еркин Ерикбаевич, старшина ВС РК, 42 года. Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.

Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.

Кроме того, при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.