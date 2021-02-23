Главное — вовремя обнаружить недуг

Ежегодно казахстанские врачи регистрируют в среднем 600 новых случаев со злокачественными новообразованиями у детей. В 50 процентах причина онкозаболеваний у маленьких пациентов – плохое здоровье родителей.

Детская онкология – одно из ключевых направлений в современной медицине Казахстана. Диагностика и лечение детей с онкозаболеваниями проводится в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщила руководитель Научного центра педиатрии детской хирургии МЗ РК Риза Боранбаева на онлайн-лектории.

По её словам, на первом месте детской онкостатистики – острый лейкоз, на втором – солидные опухоли. Шансы на излечение, говорит медик, напрямую зависят от стадии диагностики.

– Одной из главных проблем является низкий уровень диагностики заболеваний рака на ранней стадии развития, – отмечает Риза Боранбаева. – К сожалению, в большинстве случаев рак у детей диагностируется, когда имеются многочисленные метастазы по всему организму. Помочь такому пациенту удаётся не всегда, даже в самой высококлассной клинике за рубежом.

Дело в том, что детские онкологические заболевания достаточно редки. Не всегда на местах врачи общей практики могут встретиться с тем или иным заболеванием. Второй момент – рак у детей протекает генерализовано, системно. Не локально, когда болит в одном месте. Могут страдать многие органы и системы. При этом онкология может маскироваться под другое заболевание. Как правило, первыми встречаются с проблемой родители. Они не всегда задумываются о том, что у ребёнка может быть онкозаболевание. А если болезнь начинается с повышения температуры, слабости, интоксикации, то эти признаки характерны для многих других заболеваний. Получается, ребёнок вначале получает лечение от вирусной инфекции, и только когда болезнь запущена, направляется к онкоспециалистам.

– Первичная диагностика осуществляется в регионах врачами общей практики, педиатрами, – продолжает спикер. – Если есть подозрение на онкологию, ребёнок направляется в республиканский центр, где проходит курс высокодозной химиотерапии. Если требуется, то там же производится хирургическое вмешательство. В целом, в лечении онкобольных осуществляется мультидисциплинарный подход. Привлекаются врачи разных направлений, поскольку такие заболевания одним специалистом не лечатся.

В Казахстане применяются практически все виды терапии детей с онкологией. С 2012 года внедрена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. И если до этого пациенты, нуждающиеся в этой процедуре, направлялись за рубеж, то теперь в этом нет необходимости.

Спикер сообщила, что в двух центрах педиатрии, которые находятся в Алматы и Нур-Султане, успешно проводят неродственную, аллогенную трансплантацию. На сегодня проведено 245 таких операций. Врачам удалось добиться показателя в 90 процентов успешных органосохранных операций при остеосаркоме у детей и подростков. И это, конечно, фантастический результат.

– Важно, что для детей мы стараемся активнее применять щадящее лечение, по возможности сокращать долю хирургических операций и наращивать современное медикаментозное лечение, химио— и протонную терапию, – отметила Риза Боранбаева.

Детская онкология в нашей стране перестаёт быть дамокловым мечом. Врачи научились ставить диагноз на ранней стадии, эффективно лечить. Конечно, понимание того, что это тяжёлое заболевание, требующее интенсивной терапии, меняющее образ жизни семьи, должно быть, ведь длительность нахождения ребёнка в больнице составляет от 6 до 8 месяцев. Но это, по словам медиков, не должно восприниматься как нечто однозначно обрекающее. После лечения маленькому пациенту необходимо наблюдаться у врача в течение пяти лет. Если за этот период недуг никак не проявится, считается, что ребёнок полностью здоров и может вести обычный образ жизни.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников