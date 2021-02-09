Конструктивный диалог

В Бескарагайском районе насущные проблемные вопросы оперативно решаются и сразу же снимаются с повестки дня, но сделать предстоит ещё немало.

Глава региона Даниал Ахметов в онлайн-режиме принял участие в отчётной встрече перед населением акима Бескарагайского района Шалкара Байбекова.

– В целом, итоги прошлого года свидетельствуют о положительной динамике развития района, – написал аким ВКО на своих личных страницах в соцсетях. – Реальный сектор экономики района развивается стабильно. Так, объём выпущенной промышленной продукции составил 1,5 млрд тенге, показатель валовой продукции сельского хозяйства достиг 26,9 млрд тенге.

Среди озвученных акимом района главных вопросов, волнующих местное население, – обеспечение централизованным водоснабжением. По словам Шалкара Байбекова, на сегодня жители 21 из 28 сельских населённых пунктов имеют доступ к качественной питьевой воде. В прошлом году было установлено пять блочно-модульных станций водоподготовки в сёлах Старая Крепость, Стеклянка, Черёмушки, Лесной и Бегенский лесхоз. Завершено строительство водопроводных сетей в сёлах Бирлик и Кара-Мурза на общую сумму 169,1 млн тенге.

Занятость сельского населения – это сфера особого внимания. По сведениям акима Бескарагайского района, в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» реализовано четыре проекта на общую сумму 73 млн тенге. В их числе – производство бутилированного кумыса, строительство МТФ на 1200 голов беспривязного содержания и другие.

Многих жителей волнуют проблемы, связанные с системой школьного и дошкольного образования.

– В прошлом году открыты мини-центры с полным днём пребывания при школах в сёлах Кара-Мурза и Мостик. В начале года открыт мини-центр в Долонской средней школе. Готовятся к открытию ещё пять дошкольных учреждений, – сообщил Шалкар Байбеков.

Не менее значимым вопросом для местных властей является социальная помощь и поддержка уязвимой категории населения. Как пояснил спикер, АСП в новом формате оказана 896 малообеспеченным семьям. Для обеспечения их жильём в районе введены в эксплуатацию 18 двухквартирных домов, из них в 27 квартирах отпраздновали новоселье многодетные семьи.

Посредством интернет-связи бескарагайцы смогли озвучить волнующие их вопросы. Так, жительница села Мостик Раиса Андриясовна отметила, что в прошлом году для благополучия сельчан было сделано немало, однако вопрос централизованного обеспечения питьевой водой до сих пор не разрешился для жителей сёл Мостик и Бодене.

Активные участники встречи из села Бескарагай подняли сразу несколько проблем. По их словам, в районном центре крайне необходимы автобусная станция и здание для Молодёжного ресурсного центра. Также на дорогах отсутствуют некоторые дорожные знаки. Проблемы села Букебай менее масштабные, но также требующие внимания властей. В первую очередь, его жители сегодня нуждаются в доступе к сотовой связи.

Как заверил аким района, для будущей автостанции уже выкуплено здание. Приобретение за счёт районного бюджета помещения для Молодёжного центра запланировано на этот год. Что касается водоснабжения, то, по словам Шалкара Байбекова, проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей в сёлах Мостик и Бодене готова.

– Для установки в райцентре необходимых дорожных знаков и «лежачих полицейских» средства предусмотрены местным бюджетом, вопрос решится в этом году. Подключение сотовой связи в селе Букебай запланировано на первый квартал текущего года, – ответил аким района.

По некоторым обращениям Даниал Ахметов и Шалкар Байбеков дали поручения соответствующим руководителям управлений и отделов, которые на своих рабочих местах вели просмотр трансляции прямого эфира.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников