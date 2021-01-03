Принято постановление главного государственного санитарного врача в день выборов
Об этом сообщил министр здравоохранения А.Цой, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций. По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.
«Основные из них – этотребования к избирательному участку, такие как:
– у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;
– наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;
– соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;
– наличие санитайзеров для дезинфекции рук;
– расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;
– соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров;
– наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС);
Требования к избирателям:
- при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук
- участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.
Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках — члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска, должны быть обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР теста. На сегодня в красной зоне находится 1 регион (Атырауская область), в жёлтой – 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан), должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР теста», — перечислил обязательные требования А.Цой.