До Нового года остались считанные дни. Казахстанцы в подготовительных заботах. Однако не стоит забывать, что празднование – это не повод игнорировать эпидемиологические требования.

Именно с таким посылом к жителям страны обратился первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

– В преддверии длительных новогодних праздников призываю вас соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, такие как: не посещать места массового скопления людей; не проводить и не посещать коллективные мероприятия, утренники, корпоративы; не допускать переохлаждения организма; не подвергать опасности родных и близких из групп риска; для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи, – сказал Марат Шоранов.

Дело в том, что риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остаётся. Как отметил первый вице-министр здравоохранения РК, пандемия ещё продолжается.

– Новый год – это семейный праздник, и я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете, без приглашения родственников, друзей и знакомых, – подчеркнул Марат Шоранов.

По его словам, каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью и сделать всё, чтобы не заразиться и не заразить других, также соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене.

Отметим, по информации на 27 декабря, на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрирован 18681 случай COVID-19, в том числе 12617 cлучаев с клиническими симптомами и 6064 – бессимптомной формы.

В кругу семьи

Ания Есмухамет