Дружба и уважение 

В онлайн-формате в областном Доме дружбы – центре общественного согласия провели церемонию награждения по итогам культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала».

В онлайн-мероприятии приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов, председатель Клуба журналистов АНК Майя Бекбаева, представители общественных объединений.

Организатором мероприятия выступил Институт прикладных этнополитических исследований МИОР РК.

– В первый год проведения конкурса в нём участвовали 45 тысяч молодых казахстанцев, а в этом году – более 50 тысяч, – сказала исполняющая обязанности заведующего Секретариатом АНК ВКО Татьяна Черненко. – Важно, что в год 175-летия Абая была реализована акция Аbaidyń 175 jyldyǵy. По итогам проекта «Мың бала» победителями стали 65 человек, в числе которых шесть участников представляли Восточно-Казахстанскую область.

Татьяна Черненко поблагодарила ребят за участие и вручила всем победителям номинаций благодарственные письма и ценные подарки.

– Такие мероприятия ярко демонстрируют, что, несмотря на разность языков и культур, мы все дружны и едины, – добавила директор областного Дома дружбы Жанар Алканова. – Проект «Мың бала» обогащает активистов знаниями, которые в будущем принесут пользу Казахстану.

Победители поблагодарили организаторов проекта «Мың бала» за полученный опыт. Так, участник республиканского культурно-просветительного проекта «Мың бала», наш земляк Сырым Өмірзақов отметил, что почерпнул для себя много полезной информации и обрёл на проекте новых друзей.

Елена Пашке