Молодое пополнение 

Курсанты военно-технической школы Семея присягнули на верность Родине.

Около 40 воспитанников военно-технической школы Семея приняли воинскую присягу. Мероприятие проходило в здании учебного заведения с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

После торжественной клятвы стрелки продемонстрировали элементы строевой подготовки и навыки обращения с оружием.

Следует отметить, что экзамены в этом году проходили в онлайн-режиме, за их ходом наблюдал генеральный директор РГКП «Военно-техническая школа МО РК» генерал-лейтенант запаса Болат Дарбеков.

– Сегодня у меня и моих сослуживцев торжественное и одновременно волнительное событие – принятие воинской присяги. Мы прошли программу боевой подготовки, освоили военное дело и приобрели новых друзей, – отметил курсант Куандык Насипбеков.

Напомним, военно-техническая школа предназначена для подготовки резерва. Курсанты в течение сорока дней проходят обучение по основным предметам боевой подготовки. По окончании они сдают экзамены. После чего приводятся к воинской присяге, получают военный билет и в дальнейшем могут призваться для прохождения службы по контракту в ряды Вооружённых Сил Республики Казахстан и другие воинские формирования.

Ева Ким

Фото пресс-службы Семейского гарнизона