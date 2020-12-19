Благодаря государственному гранту многодетная семья из села Новопокровка Бородулихинского района открыла собственное дело.

Напомним, с 1 января этого года вступили в действие нововведения в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». В соответствии с поручением

Президента РК Касым-Жомарта Токаева для вовлечения членов многодетных и малообеспеченных семей в малый и средний бизнес, в том числе на дому, пересмотрели и упростили условия кредитования.

Кроме того, для этой категории граждан государственные гранты предоставляются без обязательного обучения, проводимого в рамках проекта «Бастау Бизнес».

Установлен единый размер государственных грантов для всех категорий населения – 200 МРП. Семья Гулназ Масакбаевой из Новопокровки подошла по всем критериям для участия в этой программе и получила грант на разведение мелкого рогатого скота.

У Гулназ Масакбаевой и Жулдыза Умербекова четверо сыновей. Старшему Бекарысу – девять лет, двойняшкам Ернару и Ельнұру по шесть лет, а самому младшему Тілеку – три года.

Переехать в село из Семея семья решила по ряду причин – там более доступное жильё, можно поправить финансовое положение, развести скот, чтобы были свои молоко и сметана.

– Нашли дом в аренду в Новопокровке, переехали, поскольку рядом есть и школа, и мини-центр, а также игровая площадка для детей, – рассказала многодетная мама. – Ещё до этого я знала о существующих госпрограммах. Искала, изучала информацию, которая нам, как многодетной семье, могла бы помочь начать своё дело.

Переехав в Новопокровку, супруги сразу пошли в сельский акимат, чтобы узнать, какие программы предлагают многодетным семьям.

– Ответ специалиста поступил незамедлительно, – отметила Гулназ. – Доступно, с полным разъяснением рассказали о гранте, о том, что он безвозмездный. При этом даже после его получения сотрудники сельского акимата и Центра занятости населения продолжают оказывать поддержку, консультировать.

В результате на полученный грант в размере 555 тысяч тенге семья приобрела 16 голов мелкого рогатого скота.

Гулназ Масакбаева считает, что подобные госпрограммы помогают выйти из трудного финансового положения. Но помимо поддержки государства человек сам должен стремиться привести свою семью к успеху и благополучию.

– Для получения гранта я приложила немало усилий, – говорит она. – Существует выражение, что человеку нужно давать не рыбу, а удочку. Я думаю, так государство дало нам удочку, а рыбу мы наловим сами.

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район