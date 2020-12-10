На сегодняшний день на долю всех предприятий переработки Восточного Казахстана приходится 23 процента растительного масла, которое в целом производится в стране. Почти четверть всего объёма. В ближайшее время этот показатель может увеличиться ещё вдвое и составить уже 50 процентов. Это станет возможным в результате строительства новых заводов в Семее и селе Предгорное Глубоковского района.

Восточный Казахстан исторически занимает ведущее место в республике по выращиванию масличных культур и производству растительного масла. В первую очередь, это подсолнечник и подсолнечное масло. Лидирует область и по объёму посевных площадей, занятых масличными культурами, урожайности маслосемян с каждого гектара земли, возделыванию перспективных сортов, внедрению передовых агротехнологий и современной техники. Лучше всего об этом говорить на сухом языке конкретных цифр.

– На сегодняшний момент на Восточный Казахстан приходится 66 процентов подсолнечника, который в целом производится в республике, – сообщил в интервью заместитель акима области Ержан Нурбаев. – По наличию перерабатывающих мощностей доля региона составляет 23 процента в масштабах страны. Думаю, что с запуском двух новых маслозаводов наша область будет обеспечивать 50 процентов производства продукции в республике.

Чтобы перерабатывать семена на масло, надо иметь сырьё. У региона для этого есть свой серьёзный потенциал. В ВКО имеется солидная научная основа и практический опыт на базе ВК сельскохозяйственной опытной станции. Учёные работают над селекцией перспективных сортов. Одна из целей – сокращение сроков вегетации масличных культур с учётом природно-климатических условий востока страны.

Активно внедряет инновации ТОО «ОХМК», которое держит ориентир на мировые стандарты производства и переработки масличных, других сельхозкультур. Их опыт служит примером для коллег из области и республики. С предприятием сотрудничают ведущие зарубежные фирмы и специалисты в сфере сельского хозяйства. Полеводство помогает компании решать вопросы обеспечения кормами дойного стада. Поскольку ТОО «ОХМК» активно развивает молочную отрасль с производством товарной продукции. Имеется опыт по выращиванию сои, других культур.

Солидный багаж знаний и опыта наработало ТОО «Семена масличных», где успешно возделывают эту выгодную и перспективную продукцию. В числе таких пионеров отрасли немало хозяйств из разных районов области.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По официальным данным, в ВКО в 2020 году общий объём посевных площадей, отведённых под масличные культуры составляет 446 тыс. га. Из них большую часть занимает подсолнечник – 419 тыс. га. Средняя урожайность с одного гектара составила 14,1 центнера маслосемян. По сравнению с прошлым годом выход продукции на круг увеличился примерно на 2 центнера. (2019 г. – 12,6 ц/га).

Судя по всему, на подсолнечник в меньшей степени, чем на другие культуры, оказала неблагоприятное воздействие засушливая погода в весенне-летний период в ВКО.

СОРТА И ГИБРИДЫ

Результат зависит от самых различных факторов и условий. К примеру, крупные компании имеют возможности, а также средства работать с гибридами подсолнечника. Они применяют комплексный подход и получают стабильно высокие и гарантированные урожаи маслосемян в регионе. Применяют шлейф мощной импортной техники, самые передовые агротехнологии, удобрения, химикаты и прочее.

Другие крестьянские хозяйства отдают предпочтение не гибридам, а сортам. У них срок вегетации несколько короче, поэтому уборка проводится в срок и без проблем. Здесь также нет дополнительных расходов на десикацию. Если сорта заметно уступают гибридам подсолнечника в урожайности, то это компенсирует высокая масличность. Сорта, в отличие от гибридов, рассчитаны не на один всего сезон, а высеваются подряд в течение не менее трёх лет.

Большое внимание уделяется севообороту, поскольку подсолнечник относится к тем культурам, которые сильно истощают почву. Поэтому аграриям необходимо строго следить за заменой культур, вносить удобрения в почву. Соблюдать разумные пропорции в структуре площадей, чтобы посевы подсолнечника не превышали нормы.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

По мнению замакима ВКО Ержана Нурбаева, здесь решаются две задачи. Это импортозамещение и экспортная направленность. В первом случае не надо завозить масло извне, платить за него большие деньги. Своя продукция не только выгоднее по цене, но и лучше по качеству. Во втором случае есть шансы поставки продукции на экспорт. Выгоднее продавать не сырьё, а конечную продукцию – подсолнечное масло. Цена на него выше, чем на семечки. После переработки даже отходы пойдут в дело и принесут доход. Это результат комплексного освоения сырья. Так называемый мультипликативный эффект производства. О действующих маслозаводах в ВКО давно всем известно. Здесь важнее речь о новых проектах в сфере переработки.

Мировые тренды и конъюнктура рынка ведут к тому, выгодна переработка семян масличных культур. В ВКО в этой связи возводятся сразу два перерабатывающих завода. Ержан Нурбаев побывал в ТОО «Алтын Шыгыс», что в селе Предгорное, где строится новый мультикультурный маслоэкстракционный комплекс по выпуску продукции.

– Семена и подсолнечное масло вполне востребованы на мировом рынке, – сказал заместитель акима области. – Это абсолютно эффективное, безотходное и экологически чистое производство. Государство окажет помощь в виде подведения к заводу электроэнергии и водоснабжения.

О специфике нового завода рассказал его гендиректор Павел Псаренко, сделал акцент на качестве продукции.

– В первую очередь мы запустили цех, где ведётся очистка подсолнечника от мусора и обрушивание семян, – сообщил руководитель предприятия. – В год будем производить примерно 300 тысяч тонн масла. Будет создано 120 новых рабочих мест. В планах следующего года – пуск в эксплуатацию второго этапа нового производства.

ЕЩЁ ОДИН ЗАВОД

Новый маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур возводится с прошлого года в Семее. В перечень исходного сырья для получения конечной продукции наряду с подсолнечником входят рапс, соя, лён. Предприятие будет в год выпускать 150 тысяч тонн масла, 120 тысяч тонн подсолнечного шрота, топливные гранулы и фосфатидный концентрат. Рядом строится элеватор на 60 тысяч тонн зерна, рассчитанного на длительное хранение.

По информации директора Еркинбека Дускужанова, в планах – открытие на заводе 250 рабочих мест, сейчас уже работают 150 человек. Проект на стадии завершения, всего выполнено около 70 процентов работ от общего их объёма.

– Думаю, такие крупные проекты очень нужны нашей области, – сказал Ержан Нурбаев. – Два маслозавода – в селе Предгорном Глубоковского района и в Семее – в будущем смогут полностью перерабатывать всё сырьё в регионе. Не нужно будет продавать маслосемена, когда из них можно получать готовую продукцию и реализовывать уже по более высокой цене. Глубокая переработка продукции сельского хозяйства является сейчас главным условием его развития.

Он особо отметил, что данная работа проводится в рамках поручений Главы государства, Правительства и акима области по дальнейшему подъёму этой отрасли.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

О необходимости раскрытия экспортного потенциала, обеспечении продовольственной безопасности и многих других задачах в сфере агропрома аким области Даниал Ахметов подробно сообщил в развёрнутом выступлении на брифинге Службы центральных коммуникаций. Также о конкретных мерах и проектах, реализуемых в регионе по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. О создании технологического передела по комплексной и глубокой переработке сельхозпродукции – молока, мяса, рыбы, зерновых, масличных, овощных культур и др. Есть в работе проекты заводов по переработке мясной, рыбной продукции, мощный рывок сделан в производстве, сборе и переработке молока, расширении рынка сбыта, экспорте.

В регионе реализуются масштабные задачи развития производства зернобобовых, масличных, других культур с прицелом на неограниченный по ёмкости рынок соседних стран. Это в интересах и бизнеса, и населения области для улучшения качества жизни, повышения благосостояния.

Меир Токобаев

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