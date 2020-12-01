Актуальные антикризисные дискуссии в формате G-Global вышли действительно на глобальный уровень. Буквально накануне Дня Первого Президента РК состоялся международный онлайн-конгресс «G-GLOBAL: Мир в XXI веке». Он предстал реальной площадкой обсуждения острейших вопросов, которые волнуют сегодня весь цивилизованный мир.

На этой авторитетной площадке прозвучали мнения известных политиков, а также дея-телей науки, практиков из 70 стран мира. Всё это проходило в режиме реального времени, стало достоянием широкой аудитории. Своего рода катализатором процессов на земном шаре сейчас является пандемия. Преодоление этой угрозы и новых вызовов невозможно без объединения усилий, доступных средств прогрессивного человечества.

Тандему государств и международных организаций в этом плане нужна как воздух третья сила. Из геометрии знаем, что наиболее устойчива конструкция, имеющая три точки опоры. Это применимо и в данном случае. Такой силой развития является народная дипломатия. В частности, в лице мирового альянса общественных сил на платформе G-Global, набирающей популярность в мире.

Подобный диалог организован международным секретариатом G-Global совместно с ЮНКТАД и ЭКОСОС ООН, Всемирным альянсом лидеров «Мадридский клуб», BBC WorldNews, Бреттон-Вудским комитетом, а также другими заинтересованными структурами.

Напомним, что онлайн-конференция является совместным международным проектом. Он реализуется по инициативе Первого Президента РК –

Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ставит своей целью вывод антикризисной платформы G-Global на авторитетную и эффективную площадку ООН.

И тут есть очень важная деталь. Организаторы подчеркнули, что поддержан проект за счёт внебюджетных источников. Это принцип продвижения G-Global на мировой арене.

В такой конструктивной площадке сегодня нуждается большой круг стран и организаций Европы, Азии и мира. Причём G-Global обладает редким и высоким статусом советника-консультанта ЭКОСОС и ЮНКТАД ООН.

В виртуальном диалоге видные и знаковые фигуры мировой политики, науки, экономики обсудили вопросы устойчивого развития. Рекомендации экспертов конгресса стали основой итоговой резолюции. Общие выводы будут учтены при выработке новой повестки дня ООН, МВФ, G-20, а также иных ключевых международных структур.

Эксперты ООН считают, что Казахстан стал автором нового стандарта международного диалога. Это позволяет не только обсуждать архиважные вопросы современности, но и, что важно, определять совместные пути их решения.

Инициатор глобального проекта G-Global Нурсултан Назарбаев на одном из заседаний Астанинского экономического форума подчёркивал, что горизонты экономического планирования в мире сильно сужаются. И, по всей видимости, пришло самое подходящее время переходить к совместному обсуждению и управлению процессами общемирового развития.

По мнению многих авторитетных представителей мировой науки и практики, в том числе лауреатов Нобелевской премии, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев входит в число авторитетных современных политиков. Тех, кто сумел бросить вызов непредсказуемости и неопределенности глобального развития и существующей системы координации действий.

Современный Казахстан, на протяжении всей своей истории преодолевший не один глобальный кризис, не только успешно заимствует полезный опыт из международной практики, но и делится собственными прогрессивными наработками в сфере реформ с другими странами. С теми, кто нуждается в этом, восприимчив ко всему новому и прорывному в этом важном направлении.

По мнению инициаторов и сторонников идеи народной дипломатии, на сегодняшний день в мире имеются государственная и межгосударственная дипломатия. Они представлены, к примеру, Организацией Объединённых Наций, Азиатским банком развития, Всемирной организацией здравоохранения. Но сегодня этой важной конфигурации не хватает третьей несущей конструкции для её устойчивого развития – народной дипломатии.

По своей сути, общественная дипломатия является третьей недостающей «точкой опоры» современной цивилизации, которая активно способствует достижению понимания. Особенно между конкурентными центрами сил. Уравновесить их, как явствует из самой жизни, не в силах порой самые авторитетные международные институты развития. Однако в случае опоры на глобальные силы общества, перспективы жизни на земном шаре точно будут не столь туманными, как в нынешнее время.

По мнению видных экспертов, текущий год должен стать временем старта глобального диалога между всеми представителями общества в странах мира. В связи с этим воздаётся должное Казахстану. Он предоставил такую возможность в рамках политики, которая проводится все годы Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Это предопределило задолго до нынешнего кризиса статус и роль диалога в формате G-Global для глобального прогресса в масштабах современной цивилизации.

Таир Сапаргалиев

По материалам

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