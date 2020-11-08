Ни шанса недугу!

Ежедневно в Восточно-Казахстанской области увеличивается число людей, заболевших COVID-19. Причина этому – пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Главный врач КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» Управления здравоохранения ВКО Динара Садвакасова напомнила восточноказахстанцам, как необходимо вести себя в общественных местах и транспорте, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

По её словам, в первую очередь необходимо соблюдать социальную дистанцию и этикет. Поскольку вирусы передаются воздушно-капельным путём от больного человека к здоровому, например, при чихании и кашле, нужно находиться от больных на расстоянии не менее одного метра. При возможности избегать трогать руками глаза, нос или рот. При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые сразу же после использования необходимо выбросить.

– Чаще мойте руки с мылом, – отметила Динара Садвакасова. – Гигиена рук – важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытьё с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности использовать мыло, пользуйтесь спиртосодержащими дезинфицирующими салфетками или другими антисептиками. Также регулярно дезинфицируйте поверхности: гаджеты, столы, стулья, дверные ручки и так далее.

Среди основных мер профилактики особое место занимает ношение медицинской маски. Благодаря ей можно защитить органы дыхания от вирусов, которые находятся во внешней среде. Так, маски используют при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, во время роста заболеваемости ОРВИ, в случае ухода за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с лицами с признаками ОРВИ, а также при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём.

Необходимо помнить: чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией и другими вирусами, следует носить маску правильно.

– Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, – поделилась Динара Садвакасова. – Когда снимаете её, то старайтесь не касаться поверхностей маски. Если это произошло, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте их спиртовым средством. Не используйте многократно одноразовую маску, влажную или отсыревшую незамедлительно смените на новую, сухую. Использованные маски необходимо сразу же утилизировать.

Стоит помнить: соблюдая простые санитарные требования, а также избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, вы обезопасите себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией и другими вирусами.

Александра Исаева