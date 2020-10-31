Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область.

Вице-премьер провёл оперативное совещание с руководством области по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушав отчёт акима области Даниала Ахметова о принимаемых мерах.

По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил акимату области в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, Министерству здравоохранения – откомандировать высококвалифицированных специалистов для оказания консультативно-методической помощи.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области председателем Межведомственной комиссии поручено принять ряд ограничительных мер:

– со 2 ноября т.г. сократить авиасообщения на въезд и выезд из г. Усть-Каменогорск:

в/из г. Нур-Султан – с 17 до 7 рейсов в неделю;

в/из г. Алматы – с 14 до 7 рейсов в неделю;

в/из г. Шымкент – с 2 до 1 рейса в неделю.

– со 2 ноября т.г. сократить железнодорожное сообщение по маршрутам Нур-Султан – Усть–Каменогорск с 3 до 1 раза в неделю, Алматы – Усть–Каменогорск с 7 до 3 раз в неделю;

– для выезда пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом из Восточно-Казахстанской области обеспечить обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за 3 суток с даты выдачи);

– запретить остановку внутри области железнодорожных составов, следующих транзитом;

– ограничить въезд и выезд в Восточно-Казахстанскую область с установлением санитарных постов;

– запретить въезд и выезд на территорию г. Усть-Каменогорск с сохранением передвижения населения между другими городами/районами области;

– усилить ограничительные меры в выходные и праздничные дни;

– увеличить количество курсирования общественного транспорта в целях минимизации контактов среди населения;

– обеспечить перевод на удалённый формат работы не менее 80% сотрудников;

– запретить проведение совещаний в очном режиме;

– обеспечить проведение дезинфекций в подъездах, лифтах, на паркингах и детских дворовых площадках, продовольственных рынках и др.

– обеспечить полномасштабное ПЦР-обследование работающих вахтовым методом лиц (при въезде и выезде с вахты);

– запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

– усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей;

– принять меры по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения карантинного режима.

Эпидемиологическая ситуация в Восточно-Казахстанской области находится на постоянном контроле Правительства Республики Казахстан.

Primeminister.kz

30.10.2020г.