Актуально

24 факта нарушений ограничительных мер выявили в ВКО

03.03.2021
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Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений.

2 марта в ходе рейда в Усть-Каменогорске проверкой было охвачено 286 объектов, было зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом Восточного Казахстана. Вместе с тем, был наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составила 262,5 тыс. тенге.

В городе Семее в минувший день проверили 410 объектов, в том числе ежедневным мониторингом было охвачено 315 объектов, входящих в «тепловую карту». Мониторинговыми группами было выявлено 11 нарушений, в частности, нарушения масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Было составлено 9 протоколов на сумму 977 тысяч тенге. Взыскано 8 штрафов на общую сумму 350 040 тенге.

В Риддере мониторинговая группа провела 5 рейдов, в ходе которых было посещено 76 объектов. Нарушений выявлено не было.

В городе Курчатове 2 марта проведена проверка 31 объекта предпринимательской деятельности, где были соблюдены все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

В районе Алтай в минувший день было промониторено 142 объекта, выявлены 2 нарушения, составлены протоколы.

В Бескарагайском районе мониторинговая группа провела 7 рейдов на 25 объектах, в том числе 23 «тепловых точках». В ходе мониторинга нарушений выявлено не было.

По данным районного управления санитарно-эпидемиологического контроля Глубоковского района, 2 марта в Глубоковском районе провели 18 рейдов на 118 объектах. В одном из магазинов было одно нарушение масочного режима, сумма штрафа составила 43 755 тенге.

В Шемонаихинском районе мониторингом было охвачено 68 объектов, фактов нарушений ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области, не выявлено.

03.03.2021
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