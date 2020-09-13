Несмотря на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, полностью остановить распространение КВИ не удалось, в стране всё ещё появляются новые очаги коронавируса. Продолжается напряжённая работа медиков на переднем крае борьбы с COVID-19.

Сотрудники НАО «МУС» вносят свой посильный вклад в общее дело, в их числе и ассистент кафедры эндокринологии Гульнара Сарсебаева. Эндокринолог высшей категории рассказала о своём опыте работы в провизорном стационаре и поделилась полезными советами, как уберечься от опасного вируса.

Гульнара Советкалиевна в составе бригады медиков с 8 июля по 20 августа 2020 года проработала в провизорном стационаре, развернутом на базе больницы скорой медицинской помощи города Семея. Этот участок считается одним из наиболее сложных и перегруженных, так как именно с провизорного стационара ведётся сортировка пациентов с подозрением на КВИ.

– В стационаре я принимала пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию, в то же время как эндокринолог консультировала пациентов с сахарным диабетом и гипергликемией в других отделениях больницы, реанимационном блоке, – рассказывает о своей работе Гульнара Сарсебаева.

Опыт работы в стационаре показал, что больше всего перед вирусом уязвимы люди старшего поколения, особенно имеющие сопутствующие патологии, в том числе и хронические. В числе таких заболеваний сердечно-сосудистые патологии, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, патологии дыхательной системы.

– Работать было непросто, большой поток пациентов, в большинстве случаев это люди из группы риска, которым необходимо своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь. В короткие сроки по результатам ПЦР устанавливался диагноз, определялась тактика ведения и дальнейшее распределение в другие профильные стационары, – поясняет наша собеседница.

В особой группе риска и люди с сахарным диабетом. Как отмечает врач-эндокринолог, риск тяжёлых осложнений, включая смерть от коронавируса, почти на 50 процентов выше у людей с таким диагнозом, чем у населения в целом. Эта категория людей более подвержена развитию тяжёлой пневмонии, септического течения, полиорганной недостаточности.

– Сейчас в стационарах очень много пациентов с сахарным диабетом. Эти люди очень уязвимы перед любым вирусом, и COVID-19 не исключение, так как повышенный сахар в крови считается хорошей питательной средой для размножения микробов и вирусов, на этом фоне их иммунная система резко ослабевает. Для данной категории пациентов, помимо протокольного лечения от коронавирусной инфекции, применяется терапия инсулинами, которая зависит от полученной вирусной нагрузки, стажа заболевания сахарным диабетом и определяется индивидуальный курс лечения. Немало случаев, когда люди, болея сахарным диабетом, даже не подозревали об этом. Этим коварен второй тип сахарного диабета, люди годами могут не знать о своей проблеме, болезнь может протекать латентно. КВИ, как и любой другой вирус, является стрессом для организма и своего рода пусковым механизмом для развития сахарного диабета, – поясняет эксперт.

КВИ в организме человека запускает каскад биохимических изменений, который приводит к развитию стрессовой гипергликемии, то есть повышенному уровню глюкозы в крови. Дальнейшее изучение стрессовой гипергликемии вызывает большой интерес. Обнаружена прямая метаболическая связь между SARS-CoV и сахарным диабетом. Вирус, проникая в клетки поджелудочной железы, приводит к острому повреждению β—клеток и развитию сахарного диабета 2-го типа. Для людей с диабетом и COVID-19 контроль гликемии является ключевым.

– К сожалению, таких случаев стрессовой гипергликемии у нас тоже немало. Сейчас мы проводим исследования в этом направлении, пока остается открытым вопрос о дальнейшем течении данного состояния, – поясняет врач-эндокринолог. – Мы не знаем, как дальше себя поведёт гипергликемия. Останется ли она и выльется уже в манифестный сахарный диабет, или же после выздоровления уровень глюкозы придёт в норму, – на эти вопросы нам ещё предстоит найти ответы, нет длительных наблюдений. В дальнейшем мы планируем динамическое наблюдение и обследование этих пациентов, чтобы определить, есть ли нарушения углеводного обмена или же уровень глюкозы в крови стабилизировался, определить тип сахарного диабета.

Последние отчеты учёных-исследователей из Китая демонстрируют не только развитие гипергликемии на фоне заболевания, но и повышенный уровень гликолизированного гемоглобина, у многих пациентов без СД в анамнезе. Данный анализ показывает средний уровень глюкозы крови за истекшие три месяца и позволяет определить – это несвоевременно установленный диабет или же новое для организма заболевание.

– Мы очень благодарны руководству БСМП за бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами, оснащенность необходимым медицинским оборудованием, в том числе и лабораторным. Мы получили полный доступ к возможностям больницы. Всё это помогло проводить как лечение пациентов, так и изучение новых особенностей COVID-19. Антибактериальные препараты, антикоагулянты, антиагреганты, сахароснижающие препараты, в том числе различные виды инсулинов, всё у нас было в достатке, – рассказывает Гульнара Советкалиевна.

Как уже было отмечено, люди с сахарным диабетом находятся в группе риска. Именно поэтому им необходимо уделять особое внимание состоянию своего здоровья – поддерживать оптимальный уровень углеводного обмена, регулярно измерять уровень глюкозы в крови, правильно питаться, соблюдать режим, больше двигаться, по возможности вести активный образ жизни. Гульнара Советкалиевна отмечает, что многие из упомянутых пунктов обязательны для каждого человека, ведь не исключено, что сахарный диабет может протекать латентно, то есть скрыто. Наиболее подвержены данному заболеванию люди с избыточным весом, наследственной предрасположенностью (в семье имеются два и более человек, страдающих сахарным диабетом), имеющие сердечно-сосудистые патологии.

Несмотря на то, что на сегодняшний день принято считать сахарный диабет неизлечимым, с таким заболеванием можно жить полноценной жизнью. Не зря многие эксперты данное заболевание называют не болезнью, а образом жизни.

– У нас в городе функционируют школы диабета, где учат самоконтролю, как правильно следить за здоровьем, рационом питания, считать калории, вводить инсулин. Дети, страдающие сахарным диабетом, растут и живут полной жизнью, не отстают в развитии от своих сверстников, учатся. Повзрослев, они полноценно работают, заводят семьи, детей. Ведь многое зависит от самого человека, от того, насколько он мотивирован, готов следить за здоровьем, – отмечает врач-эндокринолог.

Гульнара Советкалиевна напоминает и об общих правилах санитарно-гигиенической безопасности, которые актуальны для каждого человека, особенно в период пандемии. Соблюдение социальной дистанции, масочного режима, регулярное мытьё рук поможет значительно снизить риск заболевания.

Флора Левина

Семей