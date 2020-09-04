Наша землячка учёный-абаевед Айжан Картаева приняла участие в подготовке многотомника по абаеведению.

Научно-исследовательский институт Абая при Казахском национальном университете имени аль-Фараби выпустил 41-й том издания «Абаеведение. Избранные произведения». Свой вклад в его создание внесла директор научно-исследовательского института «Абаеведение» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова доктор филологических наук Айжан Картаева. В новом томе опубликована её монография под названием «Духовная преемственность в мире Абая и Мухтара Ауэзова».

В научном исследовании рассматривается вопрос отражения мудрости Абая Кунанбайулы в творческом наследии Мухтара Ауэзова. Стоит отметить, в произведениях столпов казахской литературы много общих каналов художественной целостности, духовных корней, преемственности традиций.

– Наследие Абая и Мухтара Ауэзова изучено в достаточной степени в виде двух отдельных тем, – рассказала «Рудному Алтаю» в одном из интервью Айжан Картаева. – Однако созвучию и взаимосвязи их творчества мало кто уделял отдельное внимание. Это и есть основа моих научных работ и их главная новизна. В ходе изучения этого вопроса я нашла много новых, интересных фактов.

В её работе выявлены интеллектуальные, социальные, гуманистические, художественные аспекты, общие для творчества обоих классиков. Особое внимание при этом уделяется стержню мировоззрения, глубине мысли, духовной целостности и языковой гармонии в разговорной речи Абая и Ауэзова.

Монография предназначена для абаеведов, студентов, магистрантов и докторантов, молодёжи и широкой общественности, которым, несомненно, будет интересно познакомиться с наследием великого мыслителя Абая Кунанбайулы ещё ближе.

Баян Аскар