Общество

Курчатовцы повысят уровень цифровой грамотности. 

Стать слушателями дистанционных курсов обучения цифровой грамотности курчатовцам предлагают в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». 

 Обучение будет проходить посредством портала https://digitalkz.kz по пяти направлениям: базовые цифровые навыки, OPEN GOV, E-GOV, E-COMMERCE и навыки по информационной безопасности. 

По окончании курса дистанционного обучения слушателям выдадут сертификат. 

Необходимую информацию по дистанционному обучению можно получить в отделе информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Курчатова и  по телефонам: 8-776-898-61-92, 8-707-608-59-44. 

Елена Пашке 

Курчатов 

 

 

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