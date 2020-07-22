Медицинским учреждениям Аягоза подарили кислородные концентраторы.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в области увеличивается ежедневно. Ситуация тревожная и в районах. Самое время противостоять опасной болезни, сплотившись всем миром. Этой идеи придерживаются жители Аягозского района.

Граждане, неравнодушные к общей беде, купили более десяти кислородных концентраторов для Аягозской центральной районной больницы, лечебного учреждения «Қазығұл» и военного госпиталя города Аягоза.

Баян Аскар

Аягозский район