Гранты – за таланты

В областном центре состоялась онлайн-церемония награждения победителей конкурса на получение образовательного гранта с вручением премии «Ақылды Awards-2020».

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева второй год дарит возможность абитуриентам получить грант на бесплатное

обучение. Участвуя в этом проекте, талантливая молодежь претендует на получение персонального образовательного гранта от университета (не государственного гранта) уже по окончании проекта и до того, как начнется Единое национальное тестирование.

Церемонии награждения победителей предшествовал многоступенчатый отбор. В конкурсе на получение образовательных грантов от ректора ВКГТУ им. Д. Серикбаева на весь срок обучения приняли участие 320 самых талантливых учеников 11-х классов из Усть-Каменогорска, Урджарского, Тарбагатайского, Зайсанского, Шемонаихинского, Абайского, Уланского районов и района Алтай.

Пройдя тщательный отбор, лауреатами стали 11 школьников, работы которых жюри признало лучшими, – ребята представили видеоролики по различным направлениям. Победителей выявили посредством онлайн-голосования пользователей сети Интернет. В итоге обладателями грантов ректора университета стали сильнейшие учащиеся, сумевшие продемонстрировать не только внушительный багаж знаний, но и нестандартный подход к решению научных задач.

В номинации «Посол Земли» победила Шынар Кадырхан, ученица средней школы им. М. Ломоносова села Мамай батыр Уланского района. Выпускница этой же школы Аружан Асланова признана лучшей в номинации «Зеленая экономика». Самым креативным дизайнером стала Алина Горбулина, ученица комплекса «Общеобразовательная средняя школа-детский сад» села Сугатовка Шемонаихинского района. В номинации «Вперед, к IT-технологиям!» победила Акбота Кадыкешова из средней школы им. М. Ауэзова города Зайсана. Лучшим в номинации «Бизнес forever!» признан проект Нейлы Самат, выпускницы средней школы № 46 акимата города Усть-Каменогорска.

– Очень рады, что такие одаренные и целеустремленные молодые люди пополнят ряды нашего университета, – отметила проректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина. – Мы постараемся раскрыть их таланты и сделать все возможное, чтобы они стали настоящими профессионалами своего дела и внесли вклад в развитие нашего региона.

Она также подчеркнула важность премии «Ақылды Awards», которая ориентирована на учащихся школ региона, потенциальных претендентов на знак «Алтын белгі», нацелена на поднятие престижа одаренных учащихся и снижение оттока из региона талантливой молодежи. Результаты – налицо. В прошлом году в этом конкурсе приняли участие 250 претендентов на «Алтын белгі», гранты на обучение в техническом университете получили 16 конкурсантов.



В этот день был объявлен победитель еще одного конкурса – «Жас талап», проводимого впервые в рамках областной программы повышения конкурентоспособности региональных вузов «Білікті маман». В нем приняли участие 11-классники общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Усть-Каменогорска, Семея, Алтая, Риддера, Урджара, сел Зевакино и Калбатау.

Умникам и умницам пришлось пройти непростой отбор. Их научные проекты оценивал профессорский состав ВКГТУ им. Д. Серикбаева. В итоге победителем и обладателем образовательного гранта стал Александр Горлачёв, выпускник областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики. Молодой человек представил оригинальный проект по геометрии «Исследование улитки Паскаля».

Бахыт Сарсембаева