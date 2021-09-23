2019 год: время глобальных преобразований

2019 год стал поистине судьбоносным в жизни страны. Нурсултан Назарбаев, 30 лет ведущий за собой народ Казахстана, неожиданно сложил полномочия Президента РК, что стало толчком ещё к целому ряду значимых событий.

Состоялись выборы нового Главы государства, в высших эшелонах власти произошли кадровые перестановки, была переименована столица, а также проведено множество двусторонних встреч и достигнуты важные договорённости на международном уровне.

«ЖУСАН-1»

В начале 2019 года Казахстан провёл беспрецедентную гуманитарную операцию под кодовым названием «Жусан-1» по эвакуации своих граждан из Сирии.

Решение о её проведении для казахстанской общественности было полной неожиданностью – оно держалось в секрете, и первым, кто озвучил его результаты, был Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Операция «Жусан-1» была проведена правоохранительными органами и Министерством иностранных дел по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. В Казахстан удалось вернуть 47 граждан, в том числе 30 детей.

«Они обманным путём были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов, – сказал тогда Нурсултан Назарбаев. – Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получат необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев. …Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения».

По прибытии на Родину женщинам и детям было оказано всестороннее содействие со стороны государства.

ГОД МОЛОДЁЖИ

23 января 2019 года в Астане прошла официальная церемония открытия Года молодёжи в Казахстане.

В мероприятии приняли участие победители конкурса «100 новых лиц», выпускники «Болашака», молодые учёные и бизнесмены.

«Главное достижение заключается в том, что мы вырастили новое поколение казахстанцев. Это самое большое достижение Казахстана и самый большой результат моего труда как Главы государства», – отметил Нурсултан Назарбаев на открытии Года молодёжи.

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

21 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

«Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики, – сказал в тот день Нурсултан Назарбаев. – Госпрограммы выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет. Недостаточно создаётся продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима».

Последний раз Правительство Казахстана уходило в отставку в апреле 2015 года.

25 февраля обновлённый Кабмин Казахстана возглавил Аскар Мамин.

С ЗАБОТОЙ О КАЗАХСТАНЦАХ

27 февраля 2019 года прошёл XVIII съезд партии «Нұр Отан» (ныне – Nur Otan).

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил принять меры по улучшению многих сфер жизни казахстанцев, а именно: повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30 процентов; низовым работникам исполнительных органов, непосредственно работающим с гражданами на районном и областном уровне, – в среднем на 25 процентов; повысить критерий оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге, ПМ – 29 698 тенге); повысить пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов, на 30 процентов; для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений и другие меры.

СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

19 марта 2019 года Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий.

Об этом он сказал во время обращения к народу Казахстана, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

«Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан, – подчеркнул Елбасы, обращаясь к казахстанцам. – В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана… Мы с вами всё сделали вместе, вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть Президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой».

Отмечая достижения страны за годы независимости, Назарбаев подчеркнул: «Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число 30 самых развитых стран». Также Первый Президент отметил, что после ухода с поста Главы государства останется с народом. Он пожизненно будет возглавлять Совет Безопасности и пользоваться статусом Елбасы – Лидера нации.

Согласно преемственности власти в стране, в случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента, его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента. Таким образом, к исполнению обязанностей Президента приступил Касым-Жомарт Токаев, являющийся на тот момент председателем Сената Парламента. «Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», – заявил Нурсултан Назарбаев.

ТРАНЗИТ ВЛАСТИ

На следующий день на совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принял присягу на верность народу Казахстана и вступил в должность Президента.

Во время инаугурации Глава государства отметил, что передача власти осуществляется в спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. Также он подчеркнул, что мнение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение при разработке стратегических решений.

Токаев своим первым решением на посту Главы государства подписал указ о присвоении высшей степени отличия – звания «Халық Қаhарманы» с вручением знака особого отличия – «Золотой Звезды» и ордена «Отан» Назарбаеву Нурсултану Абишевичу – Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы, сообщив, что все портреты и фотографии с изображением Первого Президента – Елбасы останутся в качестве непременного атрибута в публичных помещениях, кабинетах государственных служащих и зданий учебных заведений.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СТОЛИЦЫ

Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

Также он высказал идею воздвигнуть монумент в честь Первого Президента РК в столице страны и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.

Предложение Токаева о переименовании столицы поддержал Аппарат Президента, многие общественные и политические эксперты, а в ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали за.

23 марта был подписан указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

ПО ПУТИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

9 апреля 2019 года Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов Президента Казахстана.

Как сообщил Глава государства, по этому вопросу он советовался с Елбасы, консультировался со спикерами двух палат Парламента, Премьером, согласовал с Конституционным советом, встречался с лидерами партий.

Выражая твёрдую уверенность, что досрочные выборы Президента страны необходимы, Токаев заявил: «Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределённость. К тому же обстановка в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путём прямого волеизъявления народа на выборах».

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан – демократическое государство и Президент будет избран согласно воле народа. Как действующий Глава государства, он гарантирует проведение выборов честно, открыто, справедливо.

Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в Президенты РК 8 мая 2019 года.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел. Также регистрацию получили кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов и кандидат от партии «Ак жол» Дания Еспаева, кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента.

823 участка открыли свои двери для избирателей. В общей сложности голосование прошло на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за её пределами.

Победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96 процента голосов.

Инаугурация вновь избранного Президента состоялась 12 сентября.

Обращаясь к народу Казахстана, Токаев подчеркнул: «Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Я буду работать над реализацией стратегии Елбасы».

«ЖУСАН»: ПРОДОЛЖЕНИЕ

7–9 мая 2019 года была проведена спецоперация «Жусан-2» по эвакуации казахстанских граждан из Сирии.

В результате мер, принятых спецслужбами Казахстана, из Сирии была возвращена очередная группа казахстанских граждан – 59 женщин и 156 детей, 18 из них являются сиротами. Несколько детей были доставлены в тяжёлом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий. Также доставлены 16 участников международных террористических организаций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации казахстанцев из Сирии: «Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан-1», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь. …Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей», – отметил Глава государства.

Он напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации: «Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы».

Спецоперация «Жусан» была продолжена 28–31 мая 2019 года. В этот раз из зоны боевых действий были возвращены 67 женщин и 171 ребёнок, в числе которых 9 сирот.

По итогам всех этапов данной спецоперации на родину вернулись 595 человек.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ МЕДИА

В мае в Алматы прошёл XVI Евразийский медиафорум.

В повестке дня было обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиасферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряжённых с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

В работе форума приняли участие известные представители медиасообщества и эксперты из более 60 стран мира.

Главная миссия ЕАМФ в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии заключается в создании условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ

В сентябре Касым-Жомарт Токаев выступил со своим первым Посланием народу Казахстана.

В документе были обозначены ключевые вопросы внутренней политики, укрепления государственных институтов, защиты прав и свобод граждан, модернизации экономики, социального обеспечения населения. Также были даны конкретные поручения Парламенту и Правительству, касающиеся изменения законодательства по некоторым вопросам, в частности ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.

Касательно малого и среднего бизнеса Президент отметил, что любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса должны рассматриваться как преступление против государства. Токаев поручил разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу решение Президента о трёхлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

Также Токаев поручил Правительству в течение трёх лет решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд тенге.

По земельному вопросу, волнующему население, Глава государства заявил, что «наша земля не будет продаваться иностранцам, этого мы не допустим, по этому вопросу надо прекратить домыслы».

Также Послание Президента предусматривало следующие основные направления: введение с 1 января 2020 года для детей из малообеспеченных семей гарантированного социального пакета, запуск системы обязательного социального медицинского страхования. При этом государство сохраняет гарантированный объём бесплатной медицинской помощи.

Президент заявил, что в течение четырёх лет зарплата учителей будет увеличена в два раза.

К 2020 году поручено реорганизовать работу комитета административной полиции, на эти цели было выделено 173 млрд тенге, а также сокращено количество госслужащих на 20 процентов.

ИЗ ЗОНЫ РИСКА

В ноябре 2019 года из иракской тюрьмы были эвакуированы на Родину 14 казахстанских детей. Данная гуманитарная акция была осуществлена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности. Самому старшему было 13 лет, а самому младшему – 1 год и 10 месяцев.

По мнению экспертов, эвакуация своих граждан из Сирии и Ирака – смелый шаг со стороны Казахстана, подобных прецедентов по количеству вывезенных граждан из зоны вооружённого конфликта – единицы.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников