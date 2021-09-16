2018 год: приоритетная цель – рост благосостояния

Этот год был по-настоящему насыщенным. Он запомнился множеством побед и свершений. В числе главных событий – председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН, подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и высокие достижения казахстанских исполнителей и спортсменов на мировой арене.

Как отметил Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», за годы независимости проделана большая работа.

– Создав современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой, мы обеспечили мир и общественное согласие. Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические реформы, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Добились повышения международного авторитета Казахстана и усиления его геополитической роли в регионе. Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного и востребованного международного партнёра в решении региональных и глобальных проблем.

Елбасы упомянул об основных достижениях государства за последние годы и определил новые стратегические задачи.

– Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни. Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом своего дела, получает достойную заработную плату или имеет возможность открывать и развивать собственное дело. Лишь совместными усилиями мы сможем создать Общество Всеобщего Труда, – подчеркнул Нурсултан Абишевич.

Говоря об этом, Первый Президент РК поручил Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге. Кроме того, была отмечена необходимость принятия решительных мер по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий, повышения защиты бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования.

Также в Послании 2018 года значительное внимание уделено вопросам качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания.

МИРОЛЮБИВАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Казахстан стал первым из пяти стран Центральной Азии, избранным в непостоянные члены и на пост председателя Совета Безопасности ООН.

– Совбез – это главный орган крупнейшей международной организации мира, который определяет глобальную геополитическую повестку. И это беспрецедентный случай, когда страна, получившая свою независимость менее 30 лет назад, смогла возглавить его. О чём это говорит? Это говорит об авторитете нашей страны, об авторитете нашего Президента, эффективности многовекторной международной политики, – отметил в интервью 2018 года Даурен Абаев на тот момент глава Министерства информации и коммуникаций РК.

В период председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы. Благодаря председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН проблема нераспространения ядерного оружия стала одной из главных тем обсуждения в Совбезе в январе 2018 года.

Впервые казахский язык в качестве первого языка председателя Совета Безопасности ООН прозвучал в январе 2018 года из уст Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. 18 января под председательством Нурсултана Абишевича состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».

По итогам заседания было принято заявление председателя СБ ООН под номером S/PRST/2018/1. Уникальность документа заключается в том, что в нём наряду с вопросами раннего предупреждения, превентивного развёртывания, посредничества, миротворчества, постконфликтного миростроительства и укрепления мер подотчётности были впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения.

Также по инициативе Казахстана был организован визит делегации Совбеза ООН в Исламскую Республику Афганистан. В рамках визита в Кабуле провели 15 встреч с представителями всех слоёв афганского общества.

СОВМЕСТНО РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ

Первый саммит лидеров стран Центральной Азии состоялся в 2018 году в столице Казахстана. На встрече присутствовали Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Туркменистан на саммите представила спикер меджлиса страны Акджа Нурбердыева.

В ходе встречи были обсуждены проблемы воды, вопросы региональной безопасности и торгово-экономических отношений. Елбасы остановился на преимуществах проведения подобных консультативных встреч на высшем уровне, отметив важность объединения потенциала стран Центральной Азии, увеличения внутрирегиональной торговли, обеспечения региональной безопасности.

ГОРОД-МИЛЛИОННИК И НОВАЯ ОБЛАСТЬ

Важным событием того года стало создание нового города республиканского значения и Туркестанской области.

Елбасы, выступая на церемонии публичного подписания Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», 19 июня отметил, что Шымкент вошёл в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

– В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира.

Тогда Первый Президент Казахстана подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций.

– Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал, – добавил Нурсултан Абишевич.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КАСПИЯ

Одним из важнейших событий для Казахстана стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это результат 25-летних переговоров пяти прикаспийских государств. Конвенция была принята во время пятого саммита глав прикаспийских государств, который прошёл 12 августа в Актау.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – это международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном.

– Этот документ не только позволяет странам использовать ресурсы Каспийского моря, но прежде всего ставит точку в процессе оформления международных границ Казахстана. Можно сказать, что этот исторический документ является огромным наследием для будущего поколения казахстанцев. Ведь они будут жить в стране, ограждённой от любых территориальных претензий, – сказал Даурен Абаев.

Согласно Конвенции, Каспийское море остаётся в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договорённости между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. В частности, при прокладке магистрального трубопровода по дну моря требуется согласие только той стороны, через чей сектор будет пролегать трубопровод.

В конвенции также зафиксировано положение о недопущении присутствия на Каспии вооружённых сил, не принадлежащих сторонам договора, а также определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В столице появился Международный финансовый центр «Астана». Для открытия МФЦА понадобилось три года. Отмечается, что на тот момент ни один финансовый центр в мире не проходил путь от идеи до полноценной реализации за такой короткий период.

Международный финансовый центр «Астана» играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

– Мы первые в регионе предлагаем бизнесу всеобъемлющий юридический режим привлечения, осуществления и защиты инвестиций, основанный на самом удобном для бизнеса праве МФЦА, базирующемся на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и/или стандартах ведущих мировых финансовых центров, – говорится на сайте центра. – Независимые органы управления МФЦА предоставляют дополнительные гарантии поддержки бизнеса и его операций. Наша новая биржа – Astana International Exchange – создана на основе самых современных решений и при поддержке опытных и авторитетных международных игроков.

И АПОСТРОФЫ, И АКУТЫ

В феврале 2018 года Первым Президентом РК был утверждён новый вариант латинской графики для казахского алфавита. Для обозначения специфических звуков казахского языка в нём использованы диакритические знаки акуты (штрихи над буквами). Ещё несколько букв были обозначены апострофами. Также введены диграфы (sh, ch).

Указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу Нурсултан Назарбаев подписал 26 октября 2017 года. Елбасы поручил завершить все необходимые мероприятия в связи с реформой письменности в Казахстане до 2025 года.

СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

2018 год в истории Казахстана также ознаменован выходом программной статьи Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».

– Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события. Чёрное – неразлучный спутник белого. Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни как отдельного человека, так и целых народов. В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей её многогранности и многомерности, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В статье Елбасы обозначил семь исконных национальных ценностей казахского народа: коневодство и всадническая культура, металлургия, феномен Великого шёлкового пути, «звериный стиль», «Золотой человек», Колыбель тюркского мира – Алтай, Казахстан – родина яблок и тюльпанов.

Для осмысления этих вопросов Нурсултан Абишевич предложил начать работу с нескольких крупных проектов. Было сказано о необходимости создания семилетней программы «Архив-2025», в которую вошли бы серьёзные фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с античности и заканчивая современностью.

Упомянуто и о создании учебно-образовательного Парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», активизации деятельности по созданию и распространению научно-популярной серии «Выдающиеся личности Великой степи» – «Ұлы Дала тұлғалары».

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Для многих казахстанцев 2018 год запомнился яркими победами соотечественников на различных престижных конкурсах и соревнованиях.

Нельзя не упомянуть о фристайлистке Юлии Галышевой, которая завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх. В главном финале спортсменка из Восточно-Казахстанской области получила оценку 77,40. В результате бронза Юлии Галышевой позволила сборной Казахстана занять 28-е место в неофициальном медальном зачёте. К слову, это первая в истории Казахстана медаль во всех дисциплинах фристайла на Олимпийских играх.

Также в том году Казахстан принимал участие в летних Азиатских играх в Джакарте. Сборную страны представляли 419 спортсменов в 25 олимпийских видах спорта по 38 спортивным дисциплинам. В итоге казахстанцы завоевали 76 медалей (15 золотых, 17 серебряных, 44 бронзовых). Напомним, золотую медаль в тройном прыжке выиграла наша землячка олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова с результатом 14,26 метра.

Значительных достижений казахстанцы добились и в шахматах. В марте 2018 года Динара Садвакасова заняла первое место среди женщин в международном турнире HDBank Cup International Open Chess – 2018 и поднялась на 17-ю строчку в апрельском рейтинге топ-100 сильнейших шахматисток мира, в мае вошла в топ-15 мирового рейтинга FIDE, а в августе завоевала две бронзы по рапиду и блицу на Кубке Азиатских наций в Хамадане.

Шахматистка Жансая Абдумалик заняла пятое место среди 150 участников в турнире Karpos Open – 2018 в Скопье и завоевала бронзовую медаль на второй доске в классике на Кубке Азиатских наций в Хамадане.

Вместе с тем нужно сказать и о достижениях отечественных исполнителей. В 2018 году Димаш Кудайберген стал победителем в ряде номинаций: «Самый популярный певец года» (Global Chinese Music Top 10), «Самый влиятельный певец года» (The Silk Road Cohesion awards), «Выдающийся артист года» (Global Chinese Golden Chart») и др. А Данэлия Тулешова заняла шестое место в финале «Детского Евровидения – 2018» в Минске. Добавим, Казахстан впервые был представлен в престижном вокальном конкурсе.

Заслуженное признание получила актриса Самал Еслямова. Она удостоилась приза в номинации «Лучшая женская роль» на 71-м Каннском кинофестивале за роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка».

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников