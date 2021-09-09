2017 год: уверенный взгляд в светлое будущее

С момента обретения независимости Республикой Казахстан каждый последующий год был наполнен ключевыми событиями. В 2017 состоялись Универсиада в Алматы, Международная выставка EXPO, Конституционная реформа, десятки встреч со странами-партнёрами, которые завершились подписанием взаимовыгодных договоров.

2017 год запомнился казахстанцам событиями, вызвавшими большой резонанс и оставившими яркие впечатления.

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Безусловно, одним из основных показателей благосостояния граждан является экономический фактор. Стоит отметить, что в 2017 году объём ВВП увеличился в реальном выражении на четыре процента по сравнению с предыдущим годом и составил 51 966 817,4 миллиона тенге.

К слову, по объёму экономики Республика Казахстан заняла 55-е место в мире, среди стран постсоветского пространства – второе место, уступая лишь Российской Федерации.

На рост показателей оказали влияние несколько факторов: ввод в эксплуатацию крупного шельфового нефтегазового месторождения «Кашаган», увеличение объёмов производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также отраслей неторгуемого сектора.

Так, объём промышленной продукции вырос на 19,7 процента, объём обрабатывающей промышленности – на 5,32 процента.

Увеличилась и среднемесячная номинальная заработная плата населения на 4,7 процента, а минимальный размер заработной платы составил 28 284 тенге, с ростом на 23,7 процента.

В 2017 году также стартовала реализация Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017–2031 годы, разработанной по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева для повышения доступности жилья жителям страны. Первый этап программы, на 2017–2021 годы, предусматривает строительство 53 миллионов квадратных метров жилья, для чего было выделено 769 миллиардов тенге.

В общем на реализацию программы предусмотрено 1,8 триллиона тенге. Планируется, что за 15 лет её реализации более 1,5 миллиона семей получат своё жильё.

«Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении», – отмечал в то время Первый Президент Казахстана.

ОБНОВЛЁННАЯ КОНСТИТУЦИЯ

В начале января Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение «О Рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти». Это решение касалось подготовки изменений в Основной закон страны – Конституцию, направленных на дальнейшую модернизацию политической системы.

25 января Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил о конституционной реформе. Были разработаны поправки в Конституцию, после этого их вынесли на общественное обсуждение. Уже в марте Елбасы подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

«Закон имеет важнейшее значение для страны. Нынешняя реформа – закономерный результат развития нашего государства. Мы – молодая страна, строящая свою государственность. Нам необходимо отвечать требованиям изменяющегося мира как в экономике, так и в политике. Ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев в видеообращении после подписания документа.

Так, поправки были внесены в 19 статей Основного закона. Результат конституционной реформы – перераспределение полномочий между ветвями власти. За Президентом Казахстана сохранены функции гаранта Конституции и стабильности, верховного арбитра между ветвями власти, определения стратегии внешней и внутренней политики, обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Также остались законодательно установленные полномочия, обеспечивающие статус Президента как Верховного Главнокомандующего, полномочия Главы государства в сфере национальной безопасности, законности и правопорядка.

К Правительству перешли организационно-технические и контрольные функции в социально-экономической сфере, которые в период становления независимости были отведены Главе государства. Президент получил право направлять в Конституционный совет обращение о проверке соответствия законов Конституции не только до их подписания, но и после введения в действие.

Поправки в Конституцию наделили Парламент, и в особенности Мажилис, значительными полномочиями в отношении Правительства. Правительство в своей деятельности будет ответственно перед Президентом и Парламентом. Предложения по структуре и составу Правительства будет вносить Премьер-министр после консультаций с Мажилисом. Исключение составляют министры обороны и иностранных дел – они будут назначаться Главой государства самостоятельно.

Также Основной закон страны содержит нормы, которые касаются местных исполнительных и представительных органов.

«Обновлённая Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для достижения стратегической цели – вхождения страны в число 30 развитых стран мира, всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия», – отмечал тогда Елбасы.

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Июнь – сентябрь 2017 года запомнились казахстанцам беспрецедентным событием – Международной специализированной выставкой EXPO «Энергия будущего», на которой были представлены самые современные технологии получения и использования экологически чистой энергии.

Сразу стоит уточнить, что право на проведение столь значимого мероприятия Казахстан получил в соперничестве со 160 странами. Как отметил на церемонии закрытия выставки Елбасы, она стала феноменом, определившим дальнейшее инновационное развитие республики.

В выставке участвовали 115 стран и представители 22 международных организаций, представивших лучшие разработки в области альтернативной энергетики – всего 193 передовые технологии.

В честь церемонии открытия всемирной выставки над столицей Казахстана прогремел грандиозный салют продолжительностью семь минут. На главном павильоне «Нұр әлем» также транслировалось световое шоу.

В планах было встретить два миллиона человек. Однако посетителей оказалось вдвое больше, в том числе 0,5 миллиона – иностранцев из 187 стран мира.

Всего на территории выставочного комплекса EXPO-2017 построено 38 объектов, в том числе около миллиона квадратных метров жилья. В строительстве участвовали 322 казахстанские компании, было создано около 50 тысяч новых рабочих мест.

Кстати, проведение всемирной выставки способствовало и росту экономических показателей – количество субъектов малого и среднего бизнеса в столице увеличилось в три раза. Итогом стало поступление в бюджет главного города страны двух триллионов тенге.

Помимо этого, изучалось с возможностью внедрения более ста новых технологий. Нурсултан Назарбаев отмечал, что главным наследием выставки следует считать её дух.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Весной был опубликован принципиально новый документ – программная статья Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В ней Нурсултан Назарбаев говорил о том, «как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей».

Стоит отметить, что в программной статье под модернизацией подразумеваются не только экономические преобразования или технологическое усовершенствование, но и возрождение духовных ценностей. Для этого, в первую очередь, необходимо обновить общественное сознание. То есть начатые в стране масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания.

Так, для достижения этой цели в программе «Рухани жанғыру» выделено несколько направлений модернизации сознания как общества в целом, так и каждого казахстанца. В их числе – конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие Казахстана, открытость сознания.

Кроме этого, Елбасы предложил несколько конкретных проектов на ближайшие годы, в том числе поэтапный переход казахского языка на латиницу.

«Государство и нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации… На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить своё лучшее будущее. Я уверен: казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность предложения нашей модернизации. В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития», – говорится в программной статье.

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

На расширенном заседании Политического совета партии «Нұр Отан» (ныне – Nur Otan) с участием Елбасы, помимо итогов о проделанной работе, был рассмотрен вопрос дальнейшей модернизации партии.

«Когда мы говорим о модернизации деятельности самой партии, мы должны отчётливо и ясно представлять себе роль «Нұр Отана» в реализации трёх модернизационных программ, объявленных в 2017 году. Для того чтобы достойно участвовать в осуществлении этих программ, партия должна найти конкретные механизмы перестройки своей работы», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Если говорить кратко, то партия должна была не просто разъяснять смысл проводимых реформ, но и стать активным их проводником в общество. Тем более это стало актуально в рамках проводимой модернизации общественного сознания. По этому поводу Елбасы отмечал: «В этом году мы приступили к масштабной модернизации экономической, политической и духовной сфер нашего общества. Поиск новой модели экономического роста вызван нарастающей глобальной конкуренцией за рынки новой технологической революции, происходящей в мире в целом. Это требует принятия сложных решений и определённых социальных издержек».

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ

В 2017 году не обошлось и без достижений во внешнеполитической сфере. Одно из них – избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы от Азиатско-Тихоокеанской группы государств. Так, наша страна занималась продвижением своих национальных стратегических интересов, укреплением стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, который впервые за всю историю Организации Объединённых Наций был представлен в этом важном органе, выдвижением глобальных инициатив.

Огромным достижением и показателем успешности казахстанской дипломатии стало проведение в главном городе нашей страны, начиная с 24 января, восьми раундов переговоров по Сирии. Эффективность этих переговоров налицо – за одним столом собрались делегации стран – гарантов Соглашения о прекращении огня – России, Турции и Ирана, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, Посол США в Казахстане, делегации Правительства Сирии и вооружённой оппозиции.

Без сомнения, Астанинский процесс повысил эффективность переговоров в Женеве.

В числе ключевых событий того года – заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В сентябре Елбасы совершил исторический визит в Узбекистан. Новоизбранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Нурсултану Назарбаеву орден «Ел юрт хурматы» за заслуги в укреплении отношений братских народов.

К слову, визит получил название «исторический», поскольку Президенты двух стран подписали двусторонние соглашения о новом политическом курсе отношений между странами.

В мае 2017 года в рамках участия в Саммите «США – Исламский мир» в Эр-Рияде Нурсултан Назарбаев провёл краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций. В их числе – Президент США Дональд Трамп.

ДОСТИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ

Одним из масштабных событий стало проведение 28-й зимней Универсиады в Алматы. К слову, подобное спортивное мероприятие прошло впервые в СНГ. Также это было первое мировое мультиспортивное соревнование в истории независимой Республики Казахстан.

В зимней Универсиаде участвовали свыше 1600 спортсменов из 54 стран. Было разыграно 85 комплектов медалей по 12 видам спорта. Результаты нашей команды порадовали. Так, копилка наград казахстанских спортсменов пополнилась 11 золотыми, семью серебряными и 16 бронзовыми медалями. Наибольшее количество наград высшей пробы принесли фристайлеры, биатлонисты и лыжники. На их счету десять золотых медалей из 11.

Кроме заслуженных наград Универсиада оставила после себя и наследие в виде ледовых дворцов «Алматы Арена», «Халык Арена», комплекса зданий Атлетической деревни.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

Боксёр Кайрат Ералиев, выступающий в весе до 56 килограммов, завоевал золотую медаль на чемпионате мира-2017 в Гамбурге. А теннисист Михаил Кукушкин, обыграв аргентинского теннисиста Диего Себастьяна Шварцмана, принёс победу Казахстану над действующим чемпионом Кубка Дэвиса и путёвку в Мировую группу турнира.

В 2017 году футбольный клуб «Астана» впервые в истории независимого Казахстана вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв в заключительном матче группового раунда команду из Чехии.

Наши соотечественники заявили о себе на весь мир и в других сферах. К примеру, певец Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии» в Китае.

Жительница Алматы Данэлия Тулешова стала победительницей украинского шоу «Голос. Дiти».

Ещё одно знаменательное событие – победа казахстанской команды «Спарта Номад» в Высшей лиге КВН в декабре 2017 года. Летом того же года в столице Казахстана впервые состоялся Летний кубок КВН, на котором, к слову, победителями стала наша команда «КаZахи».

Александра Исаева

Фото из открытых источников