2015 год: Республика Казахстан в новой реальности

24-й год независимости Казахстана был насыщен яркими событиями. В 2015 году состоялись президентские выборы, на которых убедительную победу одержал Нурсултан Назарбаев. Елбасы озвучил План нации «100 шагов» – масштабную программу развития страны. Кроме того, в этот год были отмечены юбилеи: 550-летие Казахского ханства, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 20-летие Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана.

26 апреля 2015 года состоялись внеочередные выборы Президента Казахстана. С инициативой об их проведении 14 февраля выступила АНК.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – ДОВЕРИЕ НАРОДА

В обращении Ассамблеи делался акцент на том, что Нурсултану Назарбаеву необходимо дать новый мандат общенационального доверия для успешного прохождения страны сквозь период глобальных испытаний, дабы не сбиться со своего стратегического курса и продолжить путь по масштабной модернизации и продвижению в тридцатку наиболее развитых государств мира. Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением об инициативе АНК.

«За годы независимости у казахстанцев утвердилась мудрость, что мир и согласие – это главное общенародное достояние. И его нужно защищать и укреплять каждодневным трудом. Таков сегодня наш казахстанский характер! Единство и стабильность – это наш ответственный выбор! Это главная формула успешного развития нашего Отечества. С момента предыдущих президентских выборов прошло четыре года. Это было нелёгкое время, открывшее новые возможности для Казахстана. Мы достигли всех целей, о которых я говорил в ходе предвыборной кампании 2011 года. Мы реализуем долгосрочную Стратегию-2050 по вхождению в число 30 самых развитых стран мира. Сегодня в определённых мной государственных программах обозначены все стратегические вопросы развития с учётом глобальных экономических и геополитических рисков. Из-за кризиса и резкого падения цен на наши экспортные товары нам пришлось провести безотлагательную оптимизацию бюджетной политики. Реализуется комплекс антикризисных мер. Убеждён, мы с честью преодолеем трудности глобального развития. У нас для этого есть все условия – чёткий план действий, единство народа и необходимые ресурсы», – сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

Инициативу Ассамблеи поддержали все три фракции политических партий, которые были представлены в тот период в Мажилисе: «Нұр Отан», «Ақ жол», КНПК, а также депутаты Сената. Помимо кандидата от партии «Нұр Отан» Нурсултана Назарбаева, на выборы в качестве претендентов зарегистрировались выдвиженец от народных коммунистов Тургун Сыздыков и председатель Федерации профсоюзов Казахстана Абельгази Кусаинов.

По итогам голосования Нурсултан Назарбаев одержал безоговорочную победу, его поддержали 97,75 процента избирателей. Явка составила 95,21 процента.

Международные эксперты и наблюдатели высоко оценили итоги выборов Президента Казахстана, отметив, что они прошли в соответствии с международными нормами. Нурсултан Назарбаев после своей победы обратился к народу.

«Казахстанцы оказали мне великое доверие, ещё раз призвав служить Родине. Мы вместе прошли непростой путь: поверили в себя, обрели независимость, построили государство, открыли миру новый Казахстан, нашли себя как единую и великую нацию. Ваше доверие всегда вдохновляло меня, давало уверенность и силу. И сейчас хочу со всей ответственностью сказать, что, как и в предыдущие годы, я буду верно служить народу, оберегать страну и благополучие всех наших граждан, буду защищать наши высшие общенациональные интересы», – заявил Нурсултан Назарбаев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Одним из ярких событий 2015-го стало объявление Первым Президентом Года Ассамблеи народа Казахстана к её 20-летнему юбилею. Члены АНК отмечали, что все успехи Ассамблеи – это неотъемлемая заслуга Нурсултана Назарбаева и гражданского сектора.

По словам прежнего заместителя председателя АНК Ералы Тугжанова, это был период активной работы.

«Запущена акция «Менiң Қазақстаным», во время которой более 50 тысячам казахстанцев была оказана медицинская помощь. Ветераны, труженики тыла, малообеспеченные семьи по акции «Қамқор» получили помощь на 413 млн тенге. Создано 1 722 совета общественного согласия АНК. В областях страны начали работать Дома дружбы. Начиная с 6 февраля, когда по всей стране подняли флаг Ассамблеи, прошло более 30 тысяч мероприятий с участием 9,5 миллиона человек», – рассказывал об итогах года Ералы Тугжанов.

Была проведена историко-культурная экспедиция «Ұлы дала елі». Её участники прошли свыше 20 тысяч километров. Реализовано 16 общенациональных проектов, каждый из них был направлен на адресную целевую группу населения. В Год Ассамблеи 44 тысячи детей из казахстанских этносов обучились государственному языку. А ещё столица Казахстана принимала Тайказан, он стал символом эстафеты «20 добрых дел АНК». Благодаря этому проекту помощь на общую сумму 1 млрд 790 млн тенге получили 355 753 человека.

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества в столице прошёл грандиозный военный парад. Его принял Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Воинская доблесть на фронте и самоотверженный труд в тылу стали главными слагаемыми Победы. Я сердечно поздравляю всех ветеранов войны и труда с юбилеем Великой Победы. Ваш ратный и трудовой подвиг для всех поколений нашего народа навсегда будет бессмертным, а память о вашем героизме – священной!» – сказал Елбасы.

По поручению Первого Президента в 2015 году из республиканского бюджета было выделено 5,7 млрд тенге для материальной поддержки и чествования ветеранов. В череде юбилейных дат 2015 года – и 20-летие Конституции Казахстана.

«30 августа 1995 года на референдуме о Конституции мы выбрали единственно правильный путь», – отметил Первый Президент Нурсултан Назарбаев на международной научно-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, процветание», которая прошла во Дворце Независимости 28 августа.

Елбасы обратил особое внимание, что принятие Основного закона страны стало нашим первым опытом модернизации, который был разработан и осуществлён самостоятельно.

«Сегодня мы можем трактовать великие события 1995 года как выбор исторической судьбы нашего народа», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Что касается 550-летия Казахского ханства, то главные торжества проходили не только в столице, но и в Таразе – древнем городе, игравшем большую роль в истории ханства. Там помимо концертной программы были представлены видеопрезентации, посвящённые истории Казахстана и каждой области страны. Одним из главных торжеств юбилея было открытие на западном въезде в Тараз 30-метрового монумента «550-летие Казахского ханства». На этой церемонии Нурсултан Назарбаев возложил цветы к основанию монумента и выступил с поздравительной речью.

«За годы независимости в различные уголки мира были организованы экспедиции для изучения и сбора сведений о нашем древнем прошлом. Наша история берёт начало с саков, гуннов, тюрков и продолжилась откочёвкой ханов Керея и Жанибека к берегам реки Шу, где было поднято знамя Казахского ханства. Мы проводим эти празднества для того, чтобы продемонстрировать древность нашей истории всему миру, рассказать об этом подрастающему поколению. В XXI веке вновь расцветает и преображается необъятное пространство степной Евразии. Мы зажгли новый маяк истории. Сегодня и навсегда наш Казахстан – это Ұлы дала елі», – сказал Елбасы.

АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТАГЕМА

Нурсултан Назарбаев 30 ноября озвучил очередное Послание народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». В нём были чётко обозначены вызовы новой глобальной реальности: «нефтяных супердоходов сегодня нет». Также в этом программном документе Елбасы представил антикризисные возможности страны: старт второй пятилетки ФИИР, программа «Нұрлы жол», другие меры. Отдельно Елбасы коснулся реализации Плана нации «100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам», который был принят 20 мая того года.

Важно отметить, что казахстанская экономика долгие годы была тесно привязана к стоимости углеводородов. Обвал цен на энергоресурсы спровоцировал экономический кризис, произошло резкое снижение курса национальной валюты. Почти двукратное падение тенге стало шоком для казахстанцев, но, как отмечали эксперты, свободное курсообразование позволило быстро восстановить конкурентоспособность экономики страны. И, как показало время, девальвация тенге помогла Казахстану избежать более серьёзных трудностей, с которыми столкнулся целый ряд других государств, основной свой доход получающих от продажи энергоресурсов. Всем нам предстояло научиться выстраивать экономику в новой реальности, сместив акценты с добычи сырья на её переработку…

Первый Президент рассказал о главной антикризисной стратагеме государства, озвучил конкретные аспекты антикризисных и структурных преобразований. Это стабилизация финансового сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономической конкуренции, основы новой инвестиционной и социальной политики. Несмотря на кризис, Елбасы обратил особое внимание на социальную поддержку казахстанцев.

«На фоне экономических рисков, несмотря ни на что, мы продолжим реализацию мер социальной поддержки населения. Я объявляю, что с 1 января 2016 года будут повышены зарплаты работникам здравоохранения – в среднем до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов. При этом целесообразно применить дифференцированный подход к различным категориям бюджетников. В будущем году будет обеспечено 25-процентное повышение размеров социальных пособий по инвалидности и утере кормильца, а также стипендий. С 1 января 2016 года мы индексируем солидарную пенсию с опережением уровня инфляции на два процента. В 2016 году будет повышена зарплата государственным служащим корпуса «Б» – на 30 процентов. Средства на эти цели мы сэкономим после оптимизации бюджетных расходов. Таким образом, мы находим средства для роста зарплат и выполняем свои социальные обязательства перед народом!» – отметил Нурсултан Назарбаев.

Как указал тогда Елбасы, с начала 2016 года заработают новые законы, принятые в рамках Плана нации.

«Сегодня я объявил о новых мерах, которые призваны укрепить нашу экономику, государство и общество. На всех нас сегодня лежит огромная ответственность за будущее страны. Впереди нас ждёт трудная работа. В реализации всех задач моего Послания народу Казахстана особую роль я отвожу партии «Нұр Отан». Послание должно стать основой действий всех членов партии и программой на ближайшие годы. Надо провести широкую разъяснительную работу, мобилизовать людей, сплотить на выполнение всех поставленных задач. Депутаты от партии должны законодательно обеспечить антикризисные и структурные преобразования. Я призываю все политические партии, общественные объединения, всех граждан проникнуться общей заботой о благополучии нашей Родины, принять активное участие в реализации данного Послания. Сложный этап, который наступает, будет для нас временем преодоления. Мы обязательно победим новый глобальный кризис. Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на новые рубежи развития!» – сказал Елбасы.

НА ОРБИТЕ – АЙДЫН АИМБЕТОВ

2015 год запомнился расширением экономических отношений с Китаем, в частности усилением сотрудничества в обрабатывающих секторах, включая машиностроение и переработку ресурсов.

К примеру, по итогам состоявшихся в течение года официального визита в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина и государственного визита Нурсултана Назарбаева в Китай, где он участвовал в торжественном параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне против японских милитаристов, были подписаны важные документы – Программа межрегионального сотрудничества между Казахстаном и КНР на 2015 – 2020 годы. Кроме того, ряд межправительственных и инвестиционных соглашений о реализации совместных проектов на 23 млрд долларов.

Огромное значение в контексте казахстанско-китайских отношений имела позиция Нурсултана Назарбаева о важности более тесной кооперации между ЕАЭС и ШОС, а также «Экономическим поясом Шёлкового пути».

Также в 2015 году прошёл Саммит СНГ в Боровом, на котором главы государств подписали пакет из 17 документов.

Из внешнеполитических событий года с участием Первого Президента одним из основных стало участие Нурсултана Назарбаева в 70-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. На этой площадке Елбасы предложил разработать План Глобальной стратегической инициативы – 2045. Также он призвал принять Всеобщую декларацию по достижению свободного от ядерного оружия мира. На высокой площадке Организации Объединённых Наций Нурсултан Назарбаев обратил внимание на проблемы Аральского моря, бывшего Семипалатинского полигона.

А ещё этот год был ознаменован полётом Айдына Аимбетова на орбиту, где третий казахстанский космонавт провёл на околоземной орбите десять дней. Во время своего полёта А. Аимбетов провёл ряд физико-космических экспериментов, в частности «Ураган», «Релаксация», эксперимент по изучению влияния радиации на человека в космосе, а также космический мониторинг состояния экологии Аральского и Каспийского морей. На орбиту Аимбетов взял с собой Флаг Республики Казахстан и флаг ВВС Казахстана, а также для проведения эксперимента «Дастархан-6» казахские национальные блюда в сублимированном виде с витаминными добавками. По возвращении домой Айдын Аимбетов был удостоен звания «Халық каһарманы».

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников