2014 год: курс на новую экономическую политику

События 2014 года в очередной раз доказали правильность выбранной стратегии развития государства. Предпринятые меры по преодолению кризиса в Казахстане не просто показали свою эффективность, но и вывели страну на новый этап развития.

Очередным дальновидным шагом в сфере внешней политики Казахстана стало подписание в главном городе страны Договора о Евразийском экономическом союзе.

ЕАЭС БЫТЬ!

Это знаковое событие состоялось 29 мая, документ подписали три государства – Казахстан, Россия и Беларусь. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил: «Мы завершили колоссальную работу по подготовке Договора о Евразийском экономическом союзе. Его подписание ознаменует качественно новый этап развития интеграции на евразийском пространстве. В документе отражены все базовые аспекты, присущие международным организациям, зафиксированы принципы суверенного равенства государств, территориальной целостности, а также уважения особенностей политического устройства государств – членов союза. Важным моментом является то, что принятие решений на всех уровнях организации осуществляется на основе принципа консенсуса. Таким образом, голос каждой стороны будет определяющим».

Стоит отметить, что впервые идея о создании ЕАЭС прозвучала в далёком 1994 году, во время визита в РФ Елбасы выступил на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Московского государственного университета. Нурсултан Назарбаев последовательно развивал и отстаивал идею подобной консолидации стран. Концепция договора прошла ряд трансформаций, и после окончательного принятия основным принципом документа стал принцип «ничего, кроме экономики». К слову, именно по настоянию казахстанской стороны из него были исключены неэкономические категории интеграции.

С 1 января 2015 года ЕАЭС начал работать в составе трёх стран, с 2 января в него вступила Армения, а в августе 2015 года – Кыргызстан.

В этом году, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы существования союз с успехом прошёл проверку на прочность: «Мы с вами прошли проверку сложностями как глобального характера, так и специфическим внешним давлением, которое периодически оказывается на отдельных участках нашего союза».

По мнению Елбасы, у ЕАЭС впереди большие возможности.

«Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств к заключению торговых соглашений. Только в кооперации с надёжными, проверенными партнёрами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран», – отметил Первый Президент Республики Казахстан.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» – именно так называлось очередное Послание Президента страны народу Казахстана, с которым Елбасы выступил 17 января 2014 года. Этот год ознаменовался переходом к реализации новой долговременной стратегической программы.

«Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал будущего страны. Стратегическое планирование в ХХI веке является правилом номер один. Ибо никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани прибытия. Стратегия-2050 как путеводный маяк позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей главной цели», – подчеркнул Елбасы.

Так, был разработан чёткий алгоритм действий по реализации поставленных задач. Ориентиром послужили показатели развитости государств – участников Организации экономического сотрудничества и развития. К примеру, была поставлена задача достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже четырёх процентов и увеличить объём инвестиций до 30 процентов от всего объёма ВВП, внедрять наукоёмкую модель экономики и увеличить до 70 процентов долю несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале. Также объём ВВП на душу населения должен быть увеличен с 13 до 60 тысяч долларов.

В Послании говорилось, что входить в «первую тридцатку» наша республика будет в два этапа. Первый – до 2030 года – так называемый период модернизационного рывка, который включает в себя динамичный рост традиционных отраслей экономики и создание сильного обрабатывающего индустриального сектора. Второй этап – в период с 2030-го по 2050 год – предполагает необходимость обеспечить устойчивое развитие страны на принципах наукоёмкой экономики.

Как отмечали тогда эксперты, для нашей страны в ближайшие годы могли открыться новые возможности, которыми можно воспользоваться для достижения результата. При этом Нурсултан Назарбаев подчёркивал, что к цели 2050 придётся идти в условиях непростой глобальной конкуренции: «Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых мы уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных рынках и в мировой политике. «Лёгкой прогулки» по ХХI веку не будет».

Также в очередном Послании Елбасы поручил Администрации Президента, Правительству и Ассамблее народа Казахстана совместно с Общенациональным движением «Казахстан-2050» разработать и принять Патриотический акт «Мәңгілік Ел».

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

В 2014 году наша страна столкнулась с четвёртой волной глобального кризиса, который начался ещё в 2008–2009 годах. Однако и это испытание Казахстан преодолел благодаря чётко выверенной стратегии и дальновидности Елбасы, который не просто разработал антикризисные меры, но и определил новые точки для дальнейшего развития страны.

Так, сначала произошло нефтяное пике. На этом фоне предсказуемой стала девальвация тенге. Корректировка курса произошла 11 февраля – Национальный банк принял решение снизить объёмы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса национальной валюты. Итогом стало увеличение стоимости доллара с 155 до 185 тенге.

Как признали эксперты, этот шаг помог сэкономить золотовалютные резервы, что в условиях снижающихся мировых цен на нефть пришлось весьма кстати. К слову, в ноябре 2014 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил со вторым за год Посланием народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее». В нём как раз содержались основные моменты новой экономической политики Казахстана, опирающейся как раз-таки на золотовалютные запасы страны. Отличительной чертой этого документа стало то, что в нём содержится концепция новой экономической политики. В числе её семи приоритетов – транспортно-логистическая инфраструктура, индустриально-инновационная, энергетическая, жилищная, жилищно-коммунальная, социальная инфраструктура, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

«Мы – часть мировой экономики. Ближайшие годы станут большим испытанием. Этот рубеж смогут перейти только сильные и сплочённые страны. Я объявляю о новой экономической политике Казахстана «Нұрлы жол». Новая экономическая политика имеет контрцикличный характер. Все средства от природных ресурсов мы откладывали в Национальный фонд. Сейчас этот фонд нам поможет пережить трудные времена», – говорил Елбасы.

Первый Президент РК обозначил пути выхода страны из кризиса, который был обусловлен нестабильностью в мировой экономике, а также предусмотрел источники финансирования для этого. Нельзя не отметить, что в очередной раз Казахстан под управлением дальновидного стратега в лице Елбасы дал отпор глобальным вызовам мировой экономики.

В это непростое время поддержку получили все сферы деятельности. Так, на стабилизацию экономической и финансовой ситуации из Национального фонда было выделено 500 миллиардов тенге. К примеру, государство выделило сто миллиардов тенге на льготное кредитование бизнеса.

Транспортно-логистическая система страны в это время получила новый импульс развития. В числе масштабных проектов – реконструкция трассы Астана – Алматы, капитальный ремонт дорог, соединяющих столицу с западом республики, обновление автодорог от Алматы до Усть-Каменогорска и от Астаны до Петропавловска, продолжение строительства автобана Астана – Усть-Каменогорск через Павлодар, Семей и Калбатау, строительство сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос – «Восточные ворота», строительство железной дороги Боржакты – Ерсай.

Если говорить в целом о развитии транспортного потенциала страны, то благодаря проектам «Нұрлы жол» в стране появилось более семи тысяч километров современных автомобильных трасс, что в свою очередь привело к двукратному увеличению транзитных перевозок через Казахстан.

Также, начиная с 2014 года, в стране начали строить больше арендного жилья. На эти цели тогда направлялось 180 миллиардов тенге.

Нельзя не подчеркнуть, что, несмотря на нестабильность экономической ситуации, государство выполняло все социальные обязательства, взятые на себя в начале года.

В целом, благодаря правильно сформированному курсу развития казахстанцы пережили мировой кризис 2014 года с минимальными потерями.

КОРРУПЦИИ.NET

В этом же году на Съезде партии «Нұр Отан» (ныне – Nur Otan) была принята программа противодействия коррупции, которая и заложила идеологическую основу государственной антикоррупционной стратегии на ближайшее десятилетие – до 2025 года.

Стоит отметить, что этому направлению Казахстан уделял большое внимание с момента обретения независимости. Так, наше государство первым из стран СНГ приняло законы «О борьбе с коррупцией» (1998 г.) и «О государственной службе» (1999 г.). Однако в 2014 году было принято решение о необходимости разработки новых подходов в борьбе с социальным злом. Разработкой как раз и занялась партия. Результатом работы стало принятие Государственной программы противодействия коррупции до 2025 года, одним из направлений которой стал переход к оказанию государственных услуг в электронном формате. Уже с 2015 года в Казахстане стартует выдача всех видов разрешений только онлайн. На сегодняшний день цифровизация уже стала неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца. Получение услуг в электронном формате не только значительно упрощает процедуру, но и сокращает коррупционные риски.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

Немало событий произошло и в жизни казахстанских спортсменов. Так, наша страна приняла участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, РФ. В состав сборной вошли свыше пятидесяти спортсменов, участвующих в 11 видах спорта. Первая бронзовая награда в фигурном катании, которую принёс национальной сборной фигурист Денис Тен, стала итогом зимних игр. По окончании Олимпиады в Сочи Денис был удостоен премии «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» Агентством по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан.

Осенью 2014 года в Алматы состоялся чемпионат мира по тяжёлой атлетике. На этом соревновании казахстанская сборная заняла третье место в общекомандном медальном зачёте. Копилку спортивных достижений наши спортсмены пополнили пятью медалями разного достоинства. Четырёхкратным чемпионом мира стал Илья Ильин – 26-летний казахстанец поднял в рывке 190 килограммов, а в толчке – 242 килограмма, что стало новым мировым рекордом. В третий раз титул сильнейшей на планете завоевала Зульфия Чиншанло. А ещё одно золото сенсационно принёс Жасулан Кыдырбаев. Серебряные медали – на счету Владимира Седова и Жазиры Жаппаркул.

На летних Азиатских играх 2014 года в Инчхоне (Республика Корея) участвовало 414 спортсменов из Казахстана. Итогом соревнований стало четвёртое общекомандное место. Общее количество медалей – 84. Среди них – 28 золотых, 23 серебряных, 33 бронзовых медали. Сразу на трёх дистанциях – 50, 100 и 200 метров выиграл заплывы пловец Дмитрий Баландин. Титул сильнейшей на континенте отстояла наша землячка Ольга Рыпакова, став чемпионкой в тройном прыжке.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Также 2014 год ознаменовался и другими не менее важными событиями, о которых стоит напомнить.

В августе Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о реорганизации Правительства. Вместо 17 министерств и девяти агентств были образованы 12 министерств и около 30 комитетов. Была упразднена финансовая полиция, и её функции взяло на себя Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Функции Министерства по чрезвычайным ситуациям были переданы в Министерство внутренних дел.

«Будет создано пять новых министерств», – сообщил Елбасы. Так, появились Министерство национальной экономики РК, Министерство культуры и спорта РК, Министерство по инвестициям и развитию РК, Министерство энергетики РК, Министерство здравоохранения и социального развития с передачей им функций и полномочий других профильных ведомств.

27 февраля 2014 года Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса с 2 апреля до конца года. Елбасы подписал указ о кардинальных мерах по улучшению условий для развития предпринимательской деятельности. «Будет отменена практика плановых проверок. Государственными органами по согласованию с моей администрацией будет разработана объективная, соответствующая мировым стандартам система определения проверок. Согласно этой системе с 1 января 2015 года проверкам будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушения законодательства. Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще», – отметил Нурсултан Назарбаев.

12 июня состоялось 27-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором Первый Президент РК заявил об установлении безвизового режима между Казахстаном и десятью странами-инвесторами для укрепления сотрудничества в сфере бизнеса. В этом списке – США, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Арабские Эмираты, Республика Корея и Япония.

Продолжилась работа в сфере сохранения и укрепления межэтнического согласия. Указом Нурсултана Назарбаева в 2014 году создано республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан как исполнительный орган Ассамблеи. На региональном уровне созданы коммунальные государственные учреждения «Қоғамдық келісім» при аппаратах акимов областей, городов республиканского значения, столицы. Также этот год ознаменовался подписанием меморандума о взаимопонимании между Ассамблеей и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

2 июля 2014 года состоялось долгожданное историческое событие для всех казахстанцев – открылся Национальный музей Республики Казахстан. Здесь собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана с древнейших времен и до наших дней.

Помимо этого, в столице открылась Библиотека Первого Президента.

«Сегодня мы впервые проводим совещание по индустриализации и инновациям Казахстана в новом здании – в библиотеке Первого Президента. Это будет новый центр для распространения науки, изучения нашей истории. Это уже третье оригинальное сооружение, которое строится в Астане по проекту одного из великих мастеров современной архитектуры Нормана Фостера», – отметил Елбасы в день открытия библиотеки.

Александра Исаева

Фото из открытых источников