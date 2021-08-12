2013 год: стратегический план будущего страны

В 2013-м в Казахстане началась реализация «Стратегии–2050», был создан Единый накопительный пенсионный фонд. Независимая республика впервые приняла чемпионат мира по боксу, на котором сборная Казахстана, выиграв четыре золотые медали, заняла безоговорочное первое место.

В 2013 году в социально-экономическом плане страна сохранила положительную динамику. По итогам года рост ВВП составил почти шесть процентов и равнялся 236,6 млрд долларов (рекордный показатель для истории РК). Это позволило Казахстану занять 45 место в мире и быть на уровне Греции, Ирландии, Португалии.

ДИНАМИКА С ПЛЮСОМ

Показатель ВВП на душу населения превысил 12 тыс. долларов. В сравнении с ближайшими соседями на постсоветском пространстве ВВП Казахстана был больше в 3,4 раза, чем ВВП Узбекистана, в 32,2 раза – Кыргызстана. При этом ВВП на душу населения в Казахстане был выше в два раза, чем в Китае, в шесть раз – чем в Узбекистане, в 10,9 раза – чем в Кыргызстане и на 12,7 процента больше, чем в России. Совокупные международные резервы Казахстана, включая валютные активы Нацфонда, достигли 90 млрд долларов. Инфляция была на довольно низком уровне – пять процентов. Безработица не превышала 5,2 процента.

Кроме того, 2013 год стал рубежным по реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития. Казахстан вступил в финальную стадию осуществления первой пятилетки индустриализации. Так, за четыре года реализовано более 500 прорывных проектов. В их числе – заводы по выпуску полимерной продукции – ТОО «Нефтехим LTD» в Павлодаре, производству и модернизации бронетанкового вооружения и техники – АО «Семей инжиниринг» в Восточно-Казахстанской области, выпуску термопрочного стекла – ТОО «Стекло-Сервис» в Уральске, серно-кислотный завод – ТОО «КазФосфат» в Таразе и другие. Было создано свыше 60 тысяч новых рабочих мест, сформирована соответствующая законодательная база. Реализовывались «Дорожная карта бизнеса – 2020», программы «Производительность–2020» и «Экспортёр–2020». Бизнесу в целом предлагалось порядка сотни инструментов господдержки частных инициатив. Особое внимание уделялось малому и среднему бизнесу, на тот момент в стране насчитывалось 800 тысяч субъектов МСБ, в этом секторе экономики работало 2,4 млн казахстанцев.

Вопросы индустриально-инновационного развития Казахстана стали главной темой обсуждения на XXVI заседании Совета иностранных инвесторов, на котором Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев обнародовал концепции инновационного развития до 2020 года и перехода к «зелёной» экономике, разработанные с участием известных зарубежных экспертов.

ПО НОВОМУ КУРСУ

2013-й стал первым годом реализации Стратегии «Казахстан–2050». И если в Стратегии «Казахстан–2030», которую досрочно выполнили в 2012 году, уклон был сделан на изменение положения людей в стране, улучшение условий жизни и выход из кризиса 90-х годов, то на сей раз задачи стояли иные. Новая стратегия была глобальнее и шире.

Целью нового политического курса стало вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Сквозь призму задач, обозначенных в стратегическом документе, рассматривалось решение вопросов по многим направлениям. Общий её принцип, по словам Нурсултана Назарбаева, значился как «всеобъемлющий экономический прагматизм». То есть все предстоящие решения должны были приниматься с учётом прибыльности и возвратности инвестиций, конкурентоспособности и соблюдения долгосрочных интересов Казахстана.

– Не рост абстрактных цифр экономической статистики, а реальное улучшение жизни в каждом городе, районе, ауле или селе, – подчеркивал Елбасы.

В экономическом плане 2013 год для Казахстана был очень успешным. Страна совершила настоящий прорыв в продвижении к верхним строчкам Индекса глобальной конкурентоспособности. В сентябре Всемирный экономический форум представил новый отчёт о глобальной конкурентоспособности за 2013 – 2014 годы и соответствующий рейтинг из 148 стран мира. Казахстан в рейтинге занял 50 место, набрав 4,41 балла из 7 возможных. Из постсоветских стран впереди Казахстана оказались лишь Эстония и Азербайджан. В сентябре Правительство и НЭПК «Союз «Атамекен» подписали совместное решение о создании в Казахстане Национальной Палаты предпринимателей. Основными функциями НПП являлись защита прав и интересов предпринимателей, мониторинг условий предпринимательской деятельности в регионах, поддержка отечественного производства, а также привлечение инвестиций и диверсификация экономики.

НОВАЯ ДОКТРИНА «НҰР ОТАН»

Этот период ознаменовался также качественной перестройкой системы госуправления. Стартовала административная реформа, направленная на дальнейшее совершенствование системы госслужбы и формирование корпуса профессиональных госуправленцев. Получили дальнейшую модернизацию правовая, судебная системы. В свете Стратегии «Казахстан–2050» изменения коснулись основополагающих документов ведущих институтов гражданского общества в лице Ассамблеи народа Казахстана и партии «Нұр Отан».

В октябре на XV внеочередном Съезде партии «Нұр Отан» под председательством Первого Президента Казахстана – Лидера партии была принята новая политическая доктрина НДП «Нұр Отан». Главная составляющая новой политической доктрины заключалась в закреплении сформированных за годы Независимости ценностных ориентиров.

Важнейшей миссией партии значилось стать общенациональным центром в формировании нового казахстанского патриотизма, провозглашённого «Стратегией–2050». Доктрина определяла миссию «Нұр Отан» в XXI веке и её роль в обеспечении эффективной реализации Стратегии «Казахстан–2050».

«АСТАНА ОПЕРА»

Положительные преобразования происходили и в культурной сфере страны. В этот год в столице с участием Нурсултана Назарбаева состоялась церемония открытия Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Первой постановкой нового театра стала премьера оперы «Биржан-Сара». В своём выступлении Елбасы назвал этот театр бесценным подарком ко Дню столицы.

– Прежде всего я выражаю благодарность архитекторам и строителям. Новый театр – это самый большой храм искусства в Центральной Азии. Это единственный классический театр такого масштаба, возведённый за последние несколько десятилетий на всём евразийском пространстве. Это один из самых технически совершенных театров в мире. Этот исторический момент войдёт в летопись мирового оперного искусства. Великолепное здание «Астана Опера» уже вписано в историю нашей страны. Вы знаете, что именно под его сводами я выступил со Стратегией «Казахстан–2050». В ней культура обозначена как неотъемлемая часть генетического кода нашей нации, – сказал на церемонии открытия Первый Президент РК.

Над зданием «Астана Опера» трудились архитекторы и строители из 33 стран. Нурсултан Назарбаев вносил в проект свои коррективы, в том числе уже на стадии практического осуществления. Так, по его предложению была увеличена высота главного театрального фойе. Пол, стены, декоративные панели и витые мраморные лестницы этого фойе отделаны наборным сицилийским мрамором. Здание театра было признано памятником архитектуры национального значения и стало одной из достопримечательностей столицы Казахстана.

СОЗДАНИЕ ЕНПФ

В январе 2013 года Нурсултан Назарбаев предложил создать Единый накопительный пенсионный фонд и передать ему счета всех частных накопительных пенсионных фондов. Это было связано с необходимостью более эффективно и безопасно распорядиться пенсионными накоплениями казахстанцев. Правительственные законопроекты «О пенсионном обеспечении в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» предусматривали, кроме создания ЕНПФ, также повышение пенсионного возраста для женщин, в течение десяти лет по шесть месяцев ежегодно, начиная с 2014 года.

Закон о пенсионном обеспечении, принятый Сенатом 23 мая, 7 июня был возвращён Нурсултаном Назарбаевым на доработку в Парламент. По этому поводу он выступил с обращением к народу Казахстана.

– В соответствии с Конституцией Республики мне на рассмотрение поступил пакет нового законодательства о пенсионной системе, инициатором которого выступили Правительство и Национальный банк. Я внимательно следил за той широкой общественной дискуссией, которая сопровождала весь процесс его разработки, обсуждения и принятия. Я хорошо знаком с аргументацией и сторонников нового законодательства, и тех, кто выступает против него. Надо отметить, что вопрос об унификации возраста выхода на пенсию мужчин и женщин стал самым острым в текущих дискуссиях. Причину этого я вижу в том числе и в неуклюжих действиях Правительства и Национального банка, – констатировал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что важный социальный законопроект продвигался как рядовой законодательный акт, а не как необходимая, жизненно важная мера, гарантирующая благополучие народа и эффективность национальной пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения недостаточно разъяснило общественности необходимость пенсионной реформы. Не все аспекты реформирования пенсионной системы были продуманы как следует. Нурсултан Назарбаев предложил отсрочить повышение пенсионного возраста женщин, то есть начать не с 1 января 2014 года, а с 1 января 2018 года.

– Это позволит осуществить предстоящую модернизацию пенсионной системы с максимально полным учётом интересов казахстанцев. Вместе с тем, прежде чем новое законодательство вступит в силу, государство должно принять дополнительные меры для социальной защиты граждан, особенно женщин предпенсионного возраста, – уточнил Нурсултан Абишевич.

Парламент согласился с предложениями Елбасы, и21 июня оба закона были подписаны.

По поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева все пенсионные накопительные фонды были объединены в один государственный. На базе АО «ГНПФ» был создан АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Передача пенсионных активов завершилась в первом квартале 2014 года.

С ТРИУМФОМ

Самым ярким спортивным событием года для Казахстана стал чемпионат мира по боксу, который состоялся в Алматы, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Состязания мирового масштаба казахстанцы принимали впервые. В соревнованиях участвовало 457 боксёров из 111 стран.

В конечном итоге сборная Казахстана заняла первое место, завоевав четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. После завершения мирового первенства лучшим боксёром турнира был признан капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов. Он в финале одолел кубинца Ариснойдиса Диспэйна. После поединка казахстанский боксёр заявил, что посвящает победу Нурсултану Назарбаеву, который присутствовал в качестве зрителя на финале чемпионата мира.

Чемпионом мира в самом лёгком весе стал Биржан Жакыпов. Он победил в финале алжирца Мохаммеда Флисси. Очень стабильно и спокойно до итоговой своей победы дошёл третий казахстанский чемпион Мерей Акшалов. Он в решающем поединке одержал победу над бронзовым призёром Олимпиады в Лондоне Ясниером Толедо из Кубы. Четвёртую золотую медаль стране принёс Жанибек Алимханулы, который в финале одержал победу над ирландцем Джейсоном Куигли. «Серебро» взяли Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко. «Бронзу» – Кайрат Ералиев и Берик Абдрахманов.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с победой отечественных боксёров на чемпионате мира. Елбасы отметил, что такие достижения – это большой успех казахстанского бокса, который окажет позитивное влияние на популяризацию этого вида спорта в стране.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников