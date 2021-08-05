2012 год: новый этап казахстанского пути

В 2012 году Республика Казахстан в очередной раз заявила о себе миру как сильное, уверенное государство со своей моделью развития и незыблемыми ценностями.

Без преувеличения можно сказать, что это был насыщенный на события период: новая стратегия развития, достижения спортсменов на Олимпиаде в Лондоне и, наконец, победа столицы нашей страны в международном конкурсе на право проведения одного из престижных мероприятий мира – выставки EXPO-2017.

Столь значимые события, безусловно, стали доказательством успешного развития Казахстана в первые два десятилетия с момента обретения Независимости.

«Взятие первого рубежа досталось нам дорогой ценой. Страна более 20 лет работала на укрепление суверенитета и политического веса. 20 лет спустя эта цель достигнута. Период становления успешно завершён. Казахстан начала XXI века независим и уверен в себе», – подчёркивал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

СТРАТЕГИЯ ВЫПОЛНЕНА

Пожалуй, главным событием года, с которого стоит начать, стало обнародование новой Стратегии развития страны «Казахстан-2050». Так, Елбасы отметил, что Стратегия «Казахстан-2030» по многим показателям выполнена досрочно.

«Сегодня мы – успешное государство, имеющее своё лицо, свои особенности и свою позицию. Страна более 20 лет работала на укрепление суверенитета и политического веса. Период становления успешно завершён. Казахстан начала XXI века независим и уверен в себе. Изменения, происходящие в мире под влиянием затянувшегося глобального кризиса, нас не пугают. Мы к ним готовы. Теперь наша задача – сохраняя всё, чего мы достигли за годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке. Наша главная цель – к 2050 году создать Общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей Всеобщего Труда», – сказал Нурсултан Назарбаев, обратившись с Посланием народу Казахстана 14 декабря 2012 года.

Напомним, Стратегия «Казахстан-2030» была принята в 1997 году. Благодаря её ускоренной реализации за 15 лет страна достигла небывалых высот. Казахстан вошёл в число 50 крупнейших экономик планеты по объёму ВВП. Безусловно, это стало доказательством правильно выбранного пути развития нашей страны во всех социально значимых сферах. На протяжении многих лет Республика Казахстан ставила перед собой целью не политику выживания, а политику планирования, долгосрочного развития и экономического роста. Как подчеркнул Елбасы: «В Стратегии «Казахстан-2030» мы запланировали успех нашей страны. Мы последовательно и упорно продвигались к поставленным целям. Даже в пик глобального кризиса 2008–2009 годов национальная экономика продолжала расти. И сегодня для меня большая честь подвести итоги реализации Стратегии-2030, которую по целому ряду параметров нам удалось выполнить досрочно. Жизненно важно было кардинально изменить положение людей, улучшить условия жизни. Результаты проделанной работы налицо. Среднемесячная заработная плата возросла в 9,3 раза. Средний размер пенсионных выплат увеличился в десять раз. В 16 раз возросли номинальные денежные доходы населения. Ежегодно увеличивается объём финансирования здравоохранения. Если в 1999 году финансирование составляло 46 миллиардов тенге, то в 2011 году – 631 миллиард тенге».

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЗАДАЧ

Однако досрочно достигнутые цели в рамках Стратегии «Казахстан-2030» не стали конечной точкой развития нашего государства. Казахстан ступил на новый этап своего развития, который предполагал достижение новых задач. Логическим продолжением предыдущего документа стала Стратегия «Казахстан-2050».

«Стратегия-2030 создавалась в 1997 году как открытый документ. Мы изначально закладывали в неё возможность корректировки. Понимая, что ситуация в мире меняется и что жизнь может вносить свои коррективы, по моему поручению была создана рабочая группа, которая работала над осмыслением нашего положения и нашей возможной стратегии в новых условиях. С учётом её разработок я предлагаю выстроить новый политический курс нации до 2050 года, внутри которого продолжится реализация задач Стратегии-2030. Мы должны чётко осознавать, что время и условия будут вносить свои коррективы в наши планы, как это произошло с программой «Казахстан-2030». 2050 год – это не просто символичная дата. Это реальный срок, на который сегодня ориентируется мировое сообщество», – отметил тогда Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчёркивал, что главная цель Стратегии – к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств. Для её достижения необходимо сообща преодолеть вызовы времени, среди которых – ускорение исторического времени, глобальный демографический дисбаланс, угроза глобальной продовольственной безопасности, острый дефицит воды, глобальная энергетическая безопасность, исчерпаемость природных ресурсов, нарастающая социальная нестабильность, кризис ценностей нашей цивилизации, угроза новой мировой дестабилизации.

«Стратегия «Казахстан-2050» – это гармоничное развитие Стратегии «Казахстан-2030» на новом этапе. Это ответ на вопрос: «Кто мы, куда идём и где хотим быть к 2050 году?» Уверен, что молодое поколение интересует именно это», – отмечал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Нельзя не отметить, что за этот год показатели экономического роста были весьма высокими. К примеру, рост ВВП по годовым итогам составил пять процентов, или 30 триллионов 220 миллиардов тенге. Доля производства товаров при этом составила 40,7 процента, услуг – 52,9 процента. Уменьшилось число казахстанцев с доходом ниже прожиточного минимума в семь раз, сократилось число безработных. Это в свою очередь привело к снижению уровня бедности и повышению активности на рынке. Реализуемые крупномасштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства также повлияли на улучшение социальных и экономических условий жителей страны. Наибольшая динамика роста наблюдалась в таких отраслях, как машиностроение, сфера металлопроката и изделий из него, пищевая, лёгкая и химическая промышленности Казахстана.

Активизировалась работа по устранению межгосударственных барьеров для продвижения бизнеса в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). Начала набирать обороты интеграция в рамках Таможенного союза.

Укрепление экономики страны через повышение благосостояния народа стало основным посылом ежегодного Послания народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», с которым традиционно выступил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Новый этап казахстанского пути – это новые задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа. Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации. Это главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии», – говорится в Послании.

На ближайшие десять лет был определён основной набор задач, которые необходимо было решить. Связаны они были с обеспечением занятости казахстанцев, доступным жильём, развитием регионов, повышением качества государственных услуг, улучшением кадрового потенциала, модернизацией судебной и правоохранительной систем, ростом человеческого капитала через модернизацию системы образования и здравоохранения.

В приоритете находились вопросы совершенствования пенсионной системы, а также актуализации программы индустриализации и развития сельского хозяйства.

МИР И СОГЛАСИЕ КАК ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ

Весной 2012 года в столице Казахстана прошёл IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие 85 делегаций из 40 стран мира. То есть были представлены все мировые и традиционные религии, а также авторитетные международные организации. В числе почётных гостей – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Шейх Абдалла бен Абдель Мухсин ат-Турки, глава делегации Святого Папского Престола кардинал Джованни Лайоло, Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов аятолла Мухаммад Али Тасхири, главный ашкеназский раввин Израиля Ион Мецгер и другие.

Открывал традиционный Съезд Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Елбасы отметил, что в глобальном смысле нет более востребованных ценностей, чем Мир и Согласие.

«Очевидно, что в условиях глобализации вывести мировую экономику из рецессионного ступора можно лишь объединёнными усилиями всего сообщества наций. Это признаётся всеми. Поэтому неделю назад на Астанинском экономическом форуме я предложил выработать и реализовать в ХХI веке эффективную модель мировых взаимоотношений. Я назвал её «G-GLOBAL – ВЕЛИКИЙ МИР». Это процветающая глобальная экономика, надежно защищённая от кризисов, с эффективной мировой валютой, справедливой системой торговли и сотрудничества. Это мир, где высокие технологии служат во имя счастья и благополучия всех людей. Это мир справедливости и доверия между народами и государствами, с прочными основами региональной и глобальной безопасности. Это толерантное сообщество наций, где все проблемы решаются на основе согласия и уважения. Это наша планета, навсегда избавленная от угрозы ядерного уничтожения, свободная от оружия массового поражения», – сказал Первый Президент Казахстана.

Отметим, что в рамках мероприятия состоялось Первое заседание Совета религиозных лидеров, который, к слову, также был создан по инициативе Елбасы. Совет стал руководящим органом Астанинского межрелигиозного саммита, в его состав вошли представители 14 религий мира.

Итогом межрелигиозного саммита стал документ – Обращение участников IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Начало 2012 года ознаменовалось важными событиями и в политической сфере – в январе состоялись внеочередные выборы в нижнюю палату Парламента Республики Казахстан – Мажилис. Участие в выборах приняли семь политических партий, из них три набрали свыше семи процентов голосов и прошли в Мажилис. Это Народно-демократическая партия «Нұр Отан» (ныне – Nur Otan), набравшая 80,99 процента голосов и ставшая безусловным лидером, Демократическая партия «Ақ жол» – 7,47 процента и Коммунистическая народная партия Казахстана – 7,19 процента.

Стоит отметить, участие в голосовании приняло большое количество избирателей – 75,45 процента. Говоря об итогах выборов, эксперты отмечали, что партия «Нұр Отан» провела основательную кампанию, создала чёткую и электорально привлекательную предвыборную программу. К слову, Мажилис предыдущего, четвёртого, созыва был распущен по инициативе депутатов, так же как и все маслихаты.

ТРИУМФ КАЗАХСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

В 2012 году прошли летние Олимпийские игры в Лондоне, на которых Казахстан выступил с триумфальным успехом. Копилка нашей сборной пополнилась 13 медалями, из которых семь золотых, одна серебряная и пять бронзовых. В медальном зачёте она впервые за всю историю участия Казахстана в Олимпийских играх поднялась на 12-е место.

Первую золотую награду сборной Казахстана принёс велогонщик Александр Винокуров, на следующий день Зульфия Чиншанло заняла первое место по тяжёлой атлетике в весовой категории до 53 килограммов. Штангистка Майя Манеза принесла Казахстану третью золотую медаль. Затем одержали победы Светлана Подобедова и олимпийский призер Игр 2008 года в Пекине Илья Ильин.

Наша землячка – легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке. Закрыл золотую страницу спортивных наград боксёр Серик Сапиев в весовой категории до 69 килограммов. Также спортсмена признали самым техничным боксёром Олимпиады. В награду он получил Кубок Вэла Баркера. Это был уже третий Кубок Баркера для нашей страны (в 1996-м его вручили Василию Жирову, в 2004-м – Бахтияру Артаеву). По этому показателю Республика Казахстан опередила даже Кубу. На страницах зарубежных средств массовой информации не раз писали о высоких достижениях наших спортсменов.

ВЫСТАВКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА

Особой значимостью отличалось ещё одно событие – объявление главного города страны столицей проведения Всемирной выставки EXPO-2017. При тайном голосовании стран – членов Международного бюро выставок Астана (ныне – Нур-Султан) набрала 103 голоса, а главный конкурент, бельгийский город Льеж – всего 44 голоса. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал проведение Международной выставки национальным проектом, а победу нашей столицы – победой всего казахстанского народа.

Участие в приёме Международного бюро выставок в честь страны, получившей право на проведение EXPO-2017, принял Нурсултан Назарбаев, который подчеркнул, что: «впервые ЭКСПО состоится в самом сердце огромного Евразийского континента. Уверен, что всемирная выставка «Энергия будущего» даст мощный импульс преобразованиям в глобальной энергетике. Наша страна приложит максимум сил, чтобы она прошла на высочайшем уровне».

Для организации Всемирной выставки Казахстан предложил тему «Энергия будущего», которая направлена на развитие альтернативных источников энергии и новых способов её транспортировки. Обладая значительными запасами традиционных энергоресурсов, наша страна смотрела в будущее и взяла курс на построение «зелёной» экономики.

Стоит подчеркнуть, что столица нашей страны была выбрана неслучайно. Современный, динамично развивающийся город уже успел зарекомендовать себя – здесь прошли такие международные мероприятия, как Саммит ОБСЕ и зимние Азиатские игры.

Александра Исаева

Фото из открытых источников