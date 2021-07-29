2011 год: основные условия прогресса страны

2011 год ознаменовался несколькими важными событиями, которые напрямую повлияли на дальнейшее успешное развитие нашего государства. Среди них – празднование 20-летия Независимости Республики Казахстан, внеочередные президентские выборы и VII зимние Азиатские игры.

Год 20-летнего юбилея Независимости нашей страны дал старт новым проектам, направленным на реализацию важных стратегических задач. В Послании народу Казахстана «Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы вступаем в двадцатый год Независимости. В декабре 1991 года, выбрав своими стратегическими целями устойчивость и успех, мы пошли вперёд, создавая новые программы развития для каждого нового этапа. Мы ставили амбициозные цели и достигали их».

В 2011 году в Алматы прошел I Саммит Тюркского совета – организации, созданной по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Это событие стало знаковым не только для Казахстана, но и открыло новую страницу в истории сотрудничества тюркского мира в XXI веке. Как отметили в республиканской газете «Казахстанская правда», «понятие «тюркский мир» обрело новое прочтение, и в этих новых условиях страны, объединённые общими историческими корнями, схожим культурным кодом и языком, близкие территориально и духовно, стали искать пути развития сотрудничества».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нельзя не упомянуть, что Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития уже за первый год реализации дала хорошие результаты. Так, в эксплуатацию ввели 152 предприятия, которые в свою очередь обеспечили постоянной работой около 24 тысяч казахстанцев.

В рамках работы в этом направлении Елбасы поручил разработать новые программы: стратегии занятости, модернизации ЖКХ, обеспечения населения качественной питьевой водой.

Положительная динамика укрепилась и в экономике. К примеру, валовой внутренний продукт за десять месяцев 2011 года вырос на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Порадовали темпы производства в обрабатывающей промышленности. Что касается аграрного сектора, то в год 20-летия Независимости страны собран самый большой за предыдущие пять с половиной десятилетий урожай зерновых – почти 30 миллионов тонн, в том числе 25 миллионов тонн пшеницы. Добиться высокой урожайности стало возможным благодаря использованию высокопроизводительной новейшей техники. Также на более чем 70 процентах всех посевов были использованы влагосберегающие технологии выращивания.

Перед Казахстаном стояла новая задача – стать активной частью постиндустриального мира. Справедливая социальная защита, справедливая система образования и здравоохранения, справедливая молодёжная и жилищная политика – эти вопросы встали во главу угла при дальнейшем построении государства. Тогда Нурсултан Назарбаев подчёркивал: «Ключами к казахстанскому успеху в ХХI веке являются четыре судьбоносных понятия. Это модернизация, благополучие народа, инновации, интеграция. Модернизация – главный стержень всей государственной политики. Благополучие народа – основное условие прогресса страны. Инновации и научные открытия в XXI веке будут определять рывок в будущее. Казахстан должен стать страной, в которой смелые инновации будут получать путёвку в жизнь, обретать плоть и кровь в научных лабораториях и на современных производствах».

ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

23 декабря 2010 года в стране предлагается провести референдум по продлению полномочий Президента Республики Казахстан до 6 декабря 2020 года. Инициативу выдвинули представители восточноказахстанской общественности.

27 декабря Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу референдума по продлению полномочий действующего Президента РК. Спустя два дня депутаты Парламента инициировали поправки в Конституцию по продлению полномочий действующего Президента.

7 января 2011 года Нурсултан Назарбаев отклонил предложения Парламента о вынесении на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан по продлению полномочий действующего Президента без всенародных выборов до 2020 года. Сбор подписей продолжался, и на 13 января 2011 года было собрано пять миллионов 16 тысяч подписей в поддержку этой инициативы.

– Я своим Указом отклонил предложение Парламента о проведении референдума, так как собирался принять участие в выборах Президента в 2012 году. Парламент, используя свои конституционные полномочия, принял Закон о внесении изменений в Конституцию. Я направил закон в Конституционный совет, который должен определить его конституционность. Только после этого будет принято решение. Оно должно соответствовать Конституции и нашим законам и учитывать долгосрочные интересы нашего народа. При любом раскладе воля народа – превыше всего, – подчеркнул тогда Елбасы.

14 января Парламент Казахстана единогласно принял поправки в Конституцию. 31 января Конституционный совет Казахстана признал закон о замене выборов на референдум неконституционным.

В тот же день, выступая с обращением к народу, Елбасы согласился с решением Конституционного совета и предложил провести досрочные президентские выборы.

3 апреля состоялось событие, которое вновь подтвердило, что казахстанцы чётко следуют по выбранному на заре независимости пути созидательного развития, стабильности и общественного согласия. По итогам выборов Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев набрал 95,55 процента голосов избирателей. Выступая на церемонии вступления в должность Президента РК 8 апреля, Елбасы отметил: «Вы вновь мне оказали высочайшее доверие, избрав Президентом Республики Казахстан. Для меня огромная честь быть всенародно избранным Главой государства в год 20-летия Независимости, продолжить миссию Лидера уникальной многонациональной страны. Я глубоко благодарен всем казахстанцам за искреннюю поддержку, которую мне оказали на этих выборах. Это самая лучшая оценка нашего общего труда по созданию такого успешного государства, каким стал наш родной Казахстан».

АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА

В спортивной жизни нашей страны в 2011 году произошло значимое событие – в конце января стартовали VII зимние Азиатские игры. Стоит отметить, что Казахстан стал первым центральноазиатским государством, которому выпала честь проводить такое масштабное спортивное мероприятие.

Игры прошли в двух городах – Алматы и Астане (ныне – Нур-Султан). К подготовке подошли серьёзно – в преддверии Азиады в Алматы построили комплекс лыжных трамплинов, реконструировали высокогорный спортивный комплекс «Медеу», горнолыжную базу «Шымбулак», Дворец спорта имени Балуана Шолака. В столице страны распахнул свои двери ледовый дворец «Алау». К слову, последний, по версии голландского издания AD Sportwereld, занял первое место в рейтинге конькобежных стадионов планеты.

Талисманом VII зимних Азиатских игр стал барсёнок Ирби. Именно этот логотип победил в конкурсе эскизов, в котором, кстати, мог принять участие любой казахстанец. Слоганом VII зимних Азиатских игр стала фраза: «Единство целей – единство духа!» – «Мақсаты бірдің – рухы бір!» – «Unity of purpose – unity of spirit!». Этот девиз выразил общность духа спортивных состязаний, единые цели в достижении сплочённости и дружбы народов и стран.

Торжественное открытие Азиады, участие в котором приняли руководство страны, президенты Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, прошло на новом стадионе «Астана Арена».

Отметим, что в спортивных состязаниях участвовали более тысячи спортсменов из 27 стран мира. Программа соревнований состояла из 11 видов спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом (бенди), лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл, шорт-трек, зимнее спортивное ориентирование на лыжах.

Во время соревнований было разыграно 69 комплектов медалей. Это стало рекордом зимних Азиатских игр. Ещё один рекорд по количеству наград высшей пробы установил Казахстан, завоевав 32 золотые медали и заслуженно заняв почётное первое место. Помимо этого, копилка нашей сборной пополнилась 21 серебряной и 17 бронзовыми наградами.

20 ЛЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ

В 1991 году Верховный совет принял конституционный Закон «О государственной Независимости Республики Казахстан», это стало отправной точкой в становлении главной ценности нашей страны – Независимости.

«16 декабря 1991 года мы, приняв специальный закон, объявили всему миру, что Казахстан – отныне независимое государство. Мы вместе стали основателями и свидетелями начала новой эры нашей государственности. Горжусь тем, что именно на долю моего поколения выпала великая честь претворять вековые чаяния наших предков», – отмечал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

2011 год был объявлен Годом 20-летия Независимости РК и прошёл под девизом «20 лет мира и созидания». В честь юбилея по всей стране состоялись масштабные праздничные мероприятия. В столице Казахстана торжественно открыли 20-метровую триумфальную арку «Мәңгілік ел», которая и стала символом 20-летней истории становления нашего государства. Она украшена казахским орнаментом. В нишах фасадов расположены бронзовые скульптуры аксакала-мудреца, женщины-матери, средневекового батыра и современного воина. Высота каждого – 4,4 метра. На боковых нишах установлена копия «Тай-казана». Наверху есть обзорная площадка, с которой можно увидеть всю красоту столицы нашей Родины.

Также была учреждена юбилейная медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан», которой награждаются казахстанцы и иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие страны.

Подводя итоги развития Казахстана за 20 лет Независимости, Елбасы отметил, что за эти годы созданы сильная страна, новая экономика и единое общество: «Я признателен всем, кто все эти годы работал вместе со мной на благо казахстанцев. Я благодарен всем гражданам Казахстана за поддержку, веру и терпение, неустанный труд во имя Отечества!»

Юбилейный год ознаменовался и появлением нового праздника – 1 декабря в стране стали отмечать День Первого Президента. Стоит отметить, что дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году состоялись первые всенародные президентские выборы, на которых Нурсултан Назарбаев набрал 98,78 процента голосов избирателей.

– У меня есть убеждённость, что ХХI век будет лучшим веком в истории нашего народа, в истории Казахстана. Веком, который войдёт в нашу историю как столетие мира и созидания. Мы прошли трудный путь. Сплочённые невзгодами и успехами, объединённые общей судьбой, мы подошли к сегодняшнему великому дню с убеждением, что время выбрало нас, и мы реализовали свой исторический шанс, – отмечал Елбасы.

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ

Наряду с положительными моментами в 2011 году произошли и трагические – серия громких терактов в Актобе, Актау, Алматинской области и Таразе, беспорядки в Мангистауской области, в результате которых пострадали невинные люди. Так, один из погибших в Таразе – капитан полиции Газиз Байтасов. Во время операции по поимке преступника он пожертвовал собой ради других – раненый страж порядка накрыл собой брошенную террористом гранату, предотвратив гибель находившихся рядом людей.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Газизу Байтасову посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы».

Подвиг героя не забыт и сегодня – во всех учебных заведениях Тараза в этот день проходят «Уроки мужества». В родном селе Газиза Байтасова Туймекент Байзакского района Жамбылской области его именем названа школа, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер на Аллее Славы установлена мемориальная доска.

ОТКРЫЛОСЬ МЕТРО

1 декабря 2011 года в Алматы открылось метро, которое включало в себя семь станций: «Райымбек батыр», «Жибек жолы», «Алмалы», «Абай», «Байконур», «Драмтеатр имени Мухтара Ауэзова» и «Алатау».

Первым пассажиром метро стал Елбасы Нурсултан Назарбаев. Ему вручили именной проездной жетон.

Александра Исаева, Ания Есмухамет

Фото из архива