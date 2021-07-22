2010 год: новое десятилетие – новые возможности

Таможенный союз начал свою работу, Казахстан принял председательство в ОБСЕ, сборная страны завоевала пятое место в Азиатских играх в Гуанчжоу – 2010-й год был богат на значимые события и серьёзные свершения. Остановимся на самых важных их них.

Первого января начал действовать Таможенный союз (ТС) Казахстана, России и Беларуси. С того момента на территории трёх стран установился Единый таможенный тариф. Импортные пошлины теперь одинаковые, хотя до создания ТС у трёх государств совпадало только около 40 процентов пошлин.

С 1 сентября в Таможенном союзе ввозные таможенные пошлины распределяются следующим образом: на долю Казахстана приходится 7,33 процента, России – 87,97 процента, Беларуси – 4,7 процента. Следующим шагом стало снятие таможенного контроля на российско-белорусской и российско-казахстанской границах.

РАДИ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

Казахстан стал первым государством Центральной Азии и первой постсоветской страной, получившей председательство в ОБСЕ. Первого января Греция передала эстафету председательствования в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Республике Казахстан.

В течение всего года в стране шла подготовка к саммиту глав государств ОБСЕ, который прошёл в Астане 1-2 декабря. На тот момент организация насчитывала 56 государств-участников по всему миру, охватывая Северную Америку, Европу и Азию.

В саммите, прошедшем в столице, принимали участие 38 глав государств и правительств, высокопоставленные чиновники государств-участников ОБСЕ, представители крупных международных и региональных организаций. Обсуждались вопросы устойчивой безопасности на ЕвроАтлантическом и Евразийском пространствах, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов. В завершение встречи был подписан исторический документ.

– Впервые за 11 лет принята декларация саммита ОБСЕ. Это событие открывает новый этап в жизни организации. Это наш общий, поистине исторический успех, который отвечает надеждам наших народов на более безопасный, лучший мир, – сказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

23 февраля Правительство РК приняло программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010 – 2014 годы. Она включает в себя масштабную модернизацию агропромышленного комплекса, реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере, металлургии, химической промышленности и фармацевтике, развитие строительной отрасли, энергетики, транспортной и телекоммуникационной инфраструктур.

Цель программы – наладить диверсифицированное производство внутри страны, сократить импорт и тем самым обеспечить устойчивый рост экономики.

В рамках реализации программы по ФИИР Казахстан поставил перед собой амбициозные цели: к 2014 году увеличить ВВП на 50 процентов от уровня 2008 года, повысить производительность труда на 50 процентов в обрабатывающем секторе и на 100 процентов – в отдельных секторах экономики. Также стояла задача довести доли несырьевого экспорта до 40 процентов, снизить энергоёмкость ВВП на десять процентов от уровня 2008 года, увеличить до десяти процентов доли инновационных предприятий от числа действующих.

КЫЗЫЛАГАШСКАЯ ТРАГЕДИЯ

К сожалению, этот год запомнился и печальными событиями. В ночь с 11 на 12 марта выше посёлка Кызылагаш Алматинской области прорвало плотину водохранилища. В результате наводнения погибли более 40 человек, в том числе дети. Около 300 человек получили ранения. Полностью снесены 146 домов, разрушены – 250, повреждены – 42. Погиб скот.

Трагедия потрясла всю страну. Гуманитарную помощь жителям Кызылагаша оказывали люди со всего Казахстана. Уже в мае на месте разрушенных домов появились новые, все расходы государство взяло на себя. Во все жилища закупили мебель, холодильники, телевизоры. Каждой семье выдали по десять баранов, корове и лошади.

К размыву дамбы и прорыву водохранилища Кызылагаш привело интенсивное таяние снега, обильные дожди, а также неосмотрительность местных властей. По чрезвычайному происшествию, повлёкшему гибель людей, прокуратурой Алматинской области возбуждено уголовное дело по статьям 315 («Бездействие по службе») и 316 («Халатность») УК РК, был задержан ряд должностных лиц. Виновные понесли наказание.

В ИНТЕРЕСАХ РЕБЁНКА

13 марта Казахстан ратифицировал конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления.

Конвенцией устанавливаются требования при иностранном усыновлении, факт признания и последствия такого усыновления, определяются принципы работы центральных органов, на которые возлагаются вопросы иностранного усыновления, допускается возможность предоставления полномочий уполномоченным организациям при условии компетентного выполнения ими определённых задач.

Целью данной конвенции является обеспечение гарантий того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось в интересах ребёнка и при соблюдении его основных прав.

КУБОК МИРА В КАЗАХСТАНЕ

17 апреля на территорию республики доставили Кубок мира по футболу FIFA. У футбольных фанатов была уникальная возможность сфотографироваться с кубком и посмотреть 3D-фильм, посвящённый памятным моментам Кубка мира.

Отметим, кубок высотой 36,8 сантиметра, весит более шести килограммов и содержит 18 карат чистого золота.

Тур Кубка мира по футболу начал свой путь из штаб-квартиры FIFA 21 сентября 2009 года. Он обошёл 38 стран и прибыл в мае в ЮАР, где и должен был проходить чемпионат мира по футболу FIFA.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

18 мая Правительство Казахстана одобрило план реализации Доктрины национального единства. Доктрина была разработана в целях реализации поручения Первого Президента РК, данного на XIV сессии Ассамблеи народа Казахстана 23 октября 2008 года. Она основана на положениях Конституции, Закона «Об Ассамблее народа Казахстана» и других нормативно-правовых актах Республики Казахстан, а также нормах международного права в данной области.

Как было сказано в документе: «Доктрина национального единства – основа для осознания народом необходимости сплотиться перед вызовом времени. Это – способ понять, что нас сближает и делает единым целым. Это – импульс к совместному продвижению в будущее».

– Доктрина созвучна со Стратегией развития Казахстана до 2020 года, поэтому каждое министерство, каждый министр должны неукоснительно выполнять мероприятия, указанные в плане, – сказал Премьер-Министр Карим Масимов на заседании Правительства.

Также он поручил членам Правительства специально отчитываться о ходе реализации плана мероприятий Доктрины национального единства Казахстана.

СОВРЕМЕННЫЙ И ИНТЕНСИВНЫЙ

28 июня Елбасы открыл первый в Казахстане университет международного уровня Назарбаев Университет.

Назарбаев Университет становится первым вузом в стране, деятельность которого основана на принципах автономности (в финансовых, административных вопросах) и академической свободы (учебное заведение вправе самостоятельно выбирать программу и методы обучения). Автономный статус получен в 2011 году.

Сейчас НУ – это современный и интенсивно развивающийся университет, находящийся в самом сердце Евразии – городе Нур-Султане. Как сказано на официальном сайте вуза, он стремится стать международно признанным исследовательским университетом, основным принципом которого является интеграция образования, науки и инноваций.

– Назарбаев Университет нацелен на обучение нового поколения лидеров страны в области науки, технологий, предпринимательства, медицины, государственного управления, образования, тем самым способствуя дальнейшему развитию страны, – говорится в тексте.

ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СУДОВ

В тот же день, 28 июня, произошло ещё одно важное событие – введение в эксплуатацию первого в Казахстане судоремонтного завода в Мангистауской области. Завод предназначен для ремонта судов длиной 60 метров, шириной 16 метров, весом до 600 тонн.

Тогда СМИ писали, что новый судоремонтный завод в Баутино – крупная база по оказанию текущих, междурейсовых, технических услуг морским судам. Морской порт Баутино позволит поставлять казахстанские товары на мировой рынок, расширит экспортные и транзитные возможности государства.

РАСТИ, ПОЗНАВАЯ СЕБЯ

1 сентября предмет «Самопознание» вошёл в учебный процесс дошкольных организаций, школ, колледжей и педагогических вузов страны.

С 2000 года в апробации этого предмета приняли участие 184 организации образования в разных регионах Казахстана, получившие статус экспериментальных площадок. В их числе 70 дошкольных организаций, 76 общеобразовательных школ, 11 детских домов и интернатов, один колледж и 26 вузов. За эти годы общая численность учащихся, изучавших основы «Самопознания», составила 37 921 человек. Через программу прошли более двух тысяч специалистов.

Отмечено, что благодаря этому предмету удалось найти и запустить эффективный механизм непрерывного совершенствования качества образовательного процесса, обеспечить возрождение лучших традиций народной педагогики, стимулировать становление учителя новой формации, усилить взаимодействие семьи, школы и общественности в воспитании подрастающего поколения.

Главная миссия – научить детей жить в гармонии с собой, обществом и окружающим миром. Проект был разработан и внедрён под руководством основателя и президента национального фонда «Бөбек» Сары Назарбаевой.

– Цель курса – помочь человеку найти себя, раскрыть свои лучшие качества, не изменять себе, сохранять своё достоинство и всегда оставаться человеком в полном смысле этого слова, – сказала Сара Назарбаева.

ЗОЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО

Валовой сбор зерна в стране составил 13,6 млн тонн в бункерном весе. Тогда Министерство сельского хозяйства РК заявило, что с учётом остатков прошлого года (2009 г.) этого объёма вполне достаточно для полного удовлетворения потребности внутреннего рынка и сохранения среднегодового экспортного потенциала.

По данным Агентства РК по статистике, в 2010 году в Казахстане собрано 12,2 млн тонн зерновых и бобовых культур в весе после доработки, из которых 79,1 процента составила пшеница.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП

В Казахстане запустили первую на постсоветском пространстве сеть стандарта 4G на базе технологии LTE в городе Алматы. О пилотном запуске в октябре объявило ТОО «КаР-Тел».

– Мы первыми на постсоветском пространстве построили полноценную пилотную сеть LTE в диапазоне 700 МГц и первыми демонстрируем новые телекоммуникационные возможности, благодаря долгосрочному сотрудничеству с компанией Alcatel-Lucent, – сказал вице-президент по развитию бизнеса в странах СНГ Группы компаний «ВымпелКом Лтд» Дмитрий Кромский. – Для нас это очень важный шаг, так как одним из наших основных приоритетов является развитие широкополосного доступа в Интернет, как фиксированного, так и мобильного.

Он отметил, что опыт Казахстана будет использоваться в других регионах при развертывании сетей 4G.

РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ АЗИАДЫ

27 ноября в китайском городе Гуанчжоу завершились Азиатские игры. Участвовавшая в них команда Казахстана завоевала 79 медалей (18 золотых, 23 серебряных, 38 бронзовых) и заняла пятое место. Среди обладателей «золота» Азиады – прима лёгкой атлетики из Восточно-Казахстанской области Ольга Рыпакова. Она выиграла медаль высшего достоинства в своей коронной дисциплине – тройном прыжке. Результат – 14 метров 78 сантиметров. Также заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в длину.

Кроме того, позднее именитая спортсменка возглавила рейтинг лучших казахстанских легкоатлетов 2010 года. В рейтинге легкоатлетических регионов на первом месте расположилась Восточно-Казахстанская область (24 847 очков).

Ания Есмухамет

Фото из архива