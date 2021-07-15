2009 год: от мирового кризиса к региональному развитию

На 2009 год пришёлся пик мирового финансово-экономического кризиса. Однако принятые государством антикризисные меры в кратчайшие сроки позволили стабилизировать ситуацию и повернуть экономику в стабильное русло.

По этому поводу Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Стратегия развития Казахстана, которую приняли на десятилетия вперёд, опыт её воплощения в реальные успехи страны дали нам уверенность в собственных силах, мы убедились в правильности выбранного нами пути. Именно поэтому с самого начала кризиса на мировых финансовых рынках, разразившегося более двух лет тому назад, мы разработали и последовательно реализуем комплексную систему антикризисных мер. Мы внимательно отслеживаем внутреннюю и внешнюю конъюнктуру и без промедления предпринимаем решительные меры. Именно поэтому глобальный кризис не стал для нас национальным бедствием».

Если говорить о внутреннем валовом продукте страны, то с 2000 по 2007 год он ежегодно рос в среднем на десять процентов. В 2008 году его темпы замедлились до 3,2 процента. 2009 и вовсе ознаменовался падением до 1,2 процента. Однако государство продолжало борьбу с влиянием мирового финансового кризиса, закладывая прочную основу для посткризисного периода. Доказательство тому – показатели социально-экономического развития, инвестиции, а также реализация масштабных республиканских проектов. Итоги года оказались весьма положительными. Так, по сравнению с предыдущим годом выросли объёмы производства: в промышленности – на 0,7 процента, в горнодобывающей отрасли – на 5,7, на восемь процентов увеличилась добыча нефти, на девять процентов – природного газа. Объём услуг связи увеличился на восемь процентов. Также возросли на 2,3 процента инвестиции в основной капитал.

Крупное достижение нашей страны в 2009 году – первое место по добыче урана (около 14 тысяч тонн).

Порадовали показатели агропромышленного комплекса. На это повлияла всемерная поддержка сельхозтоваропроизводителей, разработка и успешная реализация целенаправленных государственных программ. Если говорить в цифрах, то объём валовой продукции сельского хозяйства за 2009 год составил один триллион 620,3 миллиарда тенге. Хороший урожай принесли практически все виды сельскохозяйственных культур. К примеру, было собрано более 20 миллионов тонн зерна и 700 тысяч тонн маслосемян. Большой объём урожая был экспортирован на внешний рынок. К слову, Казахстан третий раз стал лидером в мировом рейтинге экспортёров муки.

Также была заметна тенденция к увеличению поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота – на 2,1 процента, овец и коз – на 3,7 процента, лошадей – на 3,6 процента, верблюдов – на четыре процента, птицы – на 9,3 процента.

Принимаемые антикризисные меры доказали свою эффективность – в экономику Казахстана было направлено 2,7 триллиона тенге.

Особое внимание уделялось и перспективным направлениям. Локомотивосборочный завод в столице, газоперерабатывающий завод на месторождении Кумколь, первый в Казахстане автобан мирового уровня Астана – Щучинск… Реализовать эти проекты удалось совместно с международными финансовыми институтами и иностранными компаниями. Это в очередной раз подтвердило, что мировое сообщество видит в Казахстане надёжного партнёра. «Благодаря контактам на высшем уровне с такими странами, как Южная Корея, Китай, Италия, Франция, Турция, Беларусь, мы достигли соглашений по совместным проектам на сумму свыше 25 миллиардов долларов. По этим договорённостям начинается реализация крупнейших в истории Казахстана промышленных проектов, в том числе Балхашской ТЭС, газопровода Бейнеу – Бозой, производство топливных сборок для АЭС компаниями «КазАтомПром» и французской АРЕВА, модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительство комплекса по ароматическим углеводородам и других. Я считаю, что это лучшее свидетельство уверенности инвесторов в долгосрочной устойчивости и стабильности Казахстана и его экономики», – именно так охарактеризовал Елбасы сотрудничество, выступая на 22-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Международное экспертное сообщество высоко оценило эффективность антикризисной политики, которая вывела страну на новый уровень развития. Итог принятых комплексных мер Нурсултан Назарбаев подвёл на торжественном собрании в честь 18-летия Независимости Республики Казахстан: «В 2009 году мы удержали экономику от падения благодаря государственным вливаниям, небольшому росту цен на экспортные товары и частично за счёт внутреннего спроса. Сегодня ведущие мировые финансовые институты дают такую же высокую оценку мерам, предпринимаемым Казахстаном по противодействию глобальному и небывалому по мощи финансово-экономическому кризису».

СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

В условиях мирового финансово-экономического кризиса Казахстан не забывал о социальных обязательствах перед населением. Замедлилась инфляция, и произошёл рост доходов казахстанцев. У работников бюджетных сфер повысилась заработная плата, у пенсионеров и получателей различных пособий – размеры выплат. Так, размер минимальной зарплаты был повышен до 13 717 тенге против 12 025 тенге в 2008-м. Зарплаты бюджетников повышены на 25 процентов, пенсии – минимум на 22 процента (для некоторых категорий они увеличились на 30 процентов), государственные социальные пособия – в среднем на 12 процентов.

В тот год удалось не просто предотвратить всплеск безработицы, но и достигнуть снижения её уровня с 6,6 процента от численности экономически активного населения до 5,6 процента. Это стало возможным благодаря разработанной по поручению Елбасы Дорожной карте. В рамках программы было реализовано свыше пяти тысяч проектов на 167 миллиардов тенге и обеспечено работой около 250 тысяч человек. На социальные рабочие места трудоустроено более 120 тысяч человек.

Первый Президент Республики Казахстан отмечал, что «мы укрепили казахстанскую государственность, сохранили единство народа, реализовали стратегию поступательной модернизации, построили современную рыночную экономику».

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ

Сфера здравоохранения сделала значительный рывок вперёд. Так, в стране произошло снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения до 2018,3 на 100 тысяч населения. Если сравнить с предыдущим годом, то этот показатель составлял 2170,5. Снизился и показатель смертности от этих заболеваний с 489,7 на 100 тысяч населения в 2008 году до 420,7 в 2009 году.

Снижение показателя смертности наблюдалось при злокачественных новообразованиях – с 114,9 на 100 тысяч населения в 2008 году до 106,4 в 2009-м.

Заболеваемость туберкулёзом снизилась со 125,5 в 2008 году до 105,5 в 2009 году на 100 тысяч населения. Помимо этого, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции.

Одним из важных достижений отечественной медицины стала разработка вакцин против птичьего и свиного гриппа.

В целом, Республика Казахстан заняла 82-е место по индексу человеческого развития и вошла в число стран с высоким уровнем человеческого потенциала.

СОЗДАНИЕ ТЮРКСКОГО СОВЕТА

3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевань прошёл девятый Саммит глав тюркоязычных государств. Тогда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создать Совет сотрудничества тюркоязычных государств – международную организацию «Тюркский совет». Президенты Азербайджана, Кыргызстана и Турции поддержали предложение Елбасы, и после подписания Нахичеванского соглашения была создана международная культурная организация – ТЮРКСОЙ. Спустя десять лет к Совету присоединился и Узбекистан.

Отметим, что деятельность Тюркского совета охватывает торгово-экономическое сотрудничество между государствами-членами, улучшение их инвестиционного климата, развитие предпринимательства и туризма. В рамках работы по этим направлениям были подписаны меморандумы о взаимопонимании по развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию инвестиционной статистики, протокол о сотрудничестве между национальными телеканалами. Что касается туристической отрасли, то был запущен специальный совместный проект «Современный Шёлковый путь», в который входит двухнедельное путешествие по культурным и историческим городам стран-членов Тюркского совета.

Помимо этого, действуют Фонд тюркской культуры и наследия, Союз Тюркских университетов. От нашей страны в его состав входят: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилёва и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова.

Добавим, что с 2019 года Нурсултан Назарбаев является Почётным Председателем Тюркского совета. Елбасы также предложил создать специальный Центр изучения тюркского мира и Тюркскую академию: «Тюркский мир ещё не исследован в полной мере. Поэтому я думаю, что нужно создать специальный центр для изучения истории и культуры тюркских народов, для координации учебно-просветительской работы. Наши великие предки владели Великой степью от Алтая до Белого моря. Они оставили нам бессмертный героический эпос и большое духовное богатство. Они изобрели юрту, брюки, стрелы, сапоги, стремена, выплавку железа. Думаю, что настало время показать миру наш богатырский эпос. Для этого нужно создать общую Тюркскую академию».

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ТЕНГЕ

Нельзя не упомянуть ещё об одном важном событии 2009 года – девальвации тенге на 25 процентов, которая произошла в феврале.

В очередном Послании народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что это был вынужденный шаг. Таким образом девальвация позволила поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и сохранить золотовалютные резервы страны. Другой причиной изменения курса тенге стала девальвация валют государств, осуществляющих торговые связи с Казахстаном. К примеру, с начала 2008 по январь 2009 года в России рубль ослаб на 44 процента, в Беларуси стоимость нацвалюты снизилась на 28 процентов, на Украине – на 53 процента, в Еврозоне – на 13 процентов.

Стоит отметить, что девальвация тенге не стала причиной ускорения инфляционных процессов. За 2009 год инфляция составила чуть больше шести процентов. Несомненно, это было неплохим показателем. Занимавший тогда пост председателя Национального банка Григорий Марченко отметил, что «в общем объёме банковских кредитов населению накануне проведения девальвации задолженность в тенге составляла 64 процента, то есть те, кто получал кредиты в тенге, а это почти две трети населения, от девальвации не пострадали… По опросам населения, две трети также нейтрально относились к ситуации с курсом, поскольку все их доходы и расходы в тенге».

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В тот же год в Казахстане прошла вторая с момента обретения Независимости перепись населения. Она стартовала в полночь с 24 на 25 февраля и продлилась до 6 марта. В подготовке и проведении важного государственного мероприятия участвовали 83 тысячи человек. Они занимались сбором данных о населении РК путём опроса и заполняли специальные бланки установленного образца.

По итогам переписи стало известно, что численность казахстанцев составила 16 миллионов 304 тысячи 840 человек. По сравнению с переписью 1999 года численность увеличилась больше, чем на миллион. Если говорить о гендерном соотношении, то 7,7 миллиона составляли мужчины, почти 8,3 миллиона – женщины.

Во время переписи выяснилось, что снизилась доля городского населения с 56,4 до 54 процентов. К числу урбанизированных регионов отнесли Карагандинскую, Павлодарскую и Актюбинскую области. Сельское население на тот момент преобладало в Алматинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

ЧЕРЕДА СОБЫТИЙ

Ознаменовался 2009 год и открытием в столице Казахстана первой Интеллектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан. Постепенно аналогичные элитные учебные заведения стали открываться во всех регионах страны и стали настоящей кузницей интеллектуалов страны.

В феврале того же года Елбасы в качестве Председателя народно-демократической партии «Нұр Отан» (сейчас – Nur Otan) провёл расширенное заседание Бюро Политсовета партии, которое было посвящено 10-летию создания партии.

28 ноября в столице Беларуси – Минске был подписан документ о создании с 1 января 2010 года единого таможенного пространства на территории Казахстана, России и Беларуси.

Зимой, 14 декабря, прошло открытие газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай».

Александра Исаева

Фото из открытых источников