2008 год: траектория устойчивого экономического развития

Волна мирового финансово-экономического кризиса, спортивные достижения и десятилетие главного города страны. Чем ещё запомнился 2008 год для казахстанцев?

В 2008 году Казахстан, как и другие страны мира, почувствовал на себе негативное влияние мирового финансового кризиса. Безусловно, это отразилось на всех сферах жизнедеятельности – экономику перевели на ручной режим управления. Сложившаяся ситуация стала большим испытанием для страны. Однако, как отмечают эксперты, наше государство с успехом преодолело все трудности.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Несмотря на сложную обстановку, государство всеми силами пыталось не просто выполнить имеющиеся социальные обязательства, но и повысить уровень благосостояния жителей. Поскольку это первостепенная задача государственной политики.

По поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева были приняты меры по повышению уровня соцобеспечения казахстанцев. На треть увеличились средние размеры пенсионных выплат, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца. Были введены новые виды социального страхования: на случаи беременности, родов и ухода за ребёнком по достижению им возраста одного года для работающих женщин. Размер пособия на рождение ребёнка был увеличен в два раза, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до достижения им одного года – в 1,6 раза. К слову, соцподдержка повлияла на демографическую обстановку в стране – только за девять месяцев родилось более 270 тысяч детей, это на 30,7 тысячи больше, чем в 2007 году.

Также Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций принимали меры для стабилизации финансовой ситуации. Так, поддержка государства оказывалась банковской сфере, строительным компаниям, малому и среднему бизнесу, сельскому хозяйству, промышленным предприятиям.

В то время Национальный фонд Республики Казахстан, основанный в 2001 году, стал настоящей подушкой безопасности. К примеру, в 2008 и 2009 годах из Нацфонда в республиканский бюджет поступило 607,5 миллиарда тенге и 347,9 миллиарда тенге соответственно.

О значимой роли создания фонда много позже говорил Нурсултан Назарбаев: «Важность решения о создании Национального фонда стала абсолютно ясной, когда разразился всемирный финансовый кризис 2007 – 2009 годов. Почти 20 миллиардов долларов, – 14 процентов внутреннего валового продукта Казахстана, – было выделено на поддержание занятости, ремонт и строительство дорог, благоустройство городов и сёл. Помощь получили банковский сектор, фермерские хозяйства, малый и средний бизнес. Тысячи обманутых недобросовестными застройщиками участников долевого строительства смогли благодаря доброй воле государства получить новое жильё».

Также возрос объём строительства арендного жилья – для увеличения обеспеченности жильем граждан, перед которыми государство имело обязательства. Акиматам разрешили, помимо строительства арендного и кредитного жилья, покупать его у частных застройщиков. Были отменены ограничения по стоимости строительства квадратного метра арендного и кредитного жилья и увеличена максимальная площадь до 120 квадратных метров.

По поручению Нурсултана Назарбаева была разработана программа «Нұрлы көш», которая была направлена на расселение и содействие в обустройстве этническим казахам, бывшим гражданам страны, пожелавшим вернуться в Казахстан и внутренним мигрантам. Программа была рассчитана на принятие 60 тысяч семей мигрантов в год.

Преобразования коснулись и других сфер. В стране приняли новые налоговый и бюджетный кодексы, законы о республиканском бюджете и конкуренции. Что сыграло немаловажную роль, поскольку по велению времени необходимо было придумывать новые механизмы не только для решения наболевших вопросов, но и для развития важных секторов экономики.

В целом, благодаря своевременным мерам, разработанным во главе с Елбасы, экономика Республики Казахстан успешно вышла из финансово-экономического кризиса. Предпринятые антикризисные меры позволили поддержать экономический рост, сдержать рост инфляции и безработицы, обеспечить гарантированность исполнения государством всех социальных обязательств.

Республика Казахстан одной из первых преодолела последствия кризиса и вновь вышла на траекторию устойчивого экономического развития, с каждым годом наращивая свой потенциал. Безусловно, решающую роль в этом сыграло создание Национального фонда, о котором говорилось выше. Принятые действенные меры в очередной раз доказали дальновидность и мудрость Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который был уверен, что все трудности временны: «Никто не может сегодня сказать, когда это закончится, одни говорят – в следующем году, другие – в середине года. Но то, что он закончится, мы это точно знаем».

В ПРИОРИТЕТЕ – НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

В октябре 2008 года фонд устойчивого развития «Қазына» и холдинг по управлению государственными активами «Самруқ» сливаются в одно акционерное общество – Фонд национального благосостояния «Самруқ-Қазына», которое направлено на реализацию мер по обеспечению конкурентоспособности и устойчивого развития национальной экономики Республики Казахстан. Организация становится крупнейшим держателем активов, здесь собраны такие компании, как «Қазақстан темір жолы», «ҚазМұнайГаз», «Қазақтелеком», «Қазпочта», «Қазатомпром», KEGOK, семь социально-предпринимательских корпораций и другие.

Первыми шагами стало выделение пяти миллиардов долларов для покупки долей в крупнейших банках страны. Тем самым фонд впервые выполнил свою стабилизационную функцию.

Среди наиболее значимых проектов – контроль над тремя нефтеперерабатывающими заводами. Это позволило формировать единую политику по сбыту нефтепродуктов с социальной направленностью в условиях кризиса.

Выполняя поручение Нурсултана Назарбаева, был сформулирован базовый перечень 45 прорывных проектов на общую сумму 54 миллиарда долларов. Также был расширен экспортный потенциал страны. Общий объём инвестиций составил 1,5 миллиарда долларов.

В рамках проводимой работы было достигнуто соглашение о новых принципах реализации проекта по освоению Кашаганской группы месторождений. Республика Казахстан получила долю и, как следствие, увеличила денежные потоки во время реализации проекта.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Важнейшим событием того года стало 10-летие главного города страны – Астаны (ныне – Нур-Султан) и утверждение нового государственного праздника – Дня столицы.

История столицы началась с 1994 года. Именно тогда было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 1997 году это решение воплотилось в жизнь. Спустя год согласно Указу Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева Акмола была переименована в Астану. В тот же год состоялась международная презентация главного города страны.

Сначала день города отмечался 10 июня, а в 2006 году этот праздник был перенесён на 6 июля. Отметим, что перенос стал символичным для молодой столицы, поскольку эта дата – день рождения Нурсултана Назарбаева, который, по сути, и является создателем города мечты. «Несмотря ни на что, мы одолели трудности и построили нашу столицу. Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства», – подчёркивал Елбасы.

18 июля 2008 года Мажилис Парламента РК одобрил законопроект «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», согласно ему в стране установили новый государственный праздник – День столицы.

Сегодня Нур-Султан – современный город, который привлекает уникальными архитектурными композициями и смелыми инновационными идеями. Город, в котором переплелись традиции и современные тенденции. Он завораживает и удивляет, побывавшие здесь зарубежные гости с теплом отзываются о столице Казахстана. «Этот город является символом того, что человечество перешло в новую фазу развития», – отметил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Казахстан в 2012 году.

В этом году накануне Дня столицы Елбасы на официальной странице в Instagram поделился воспоминаниями о создании города: «Мы восхищаемся и радуемся тем, что мы сами сделали, это победа нашего народа, победа казахстанцев, победа тех, кто своими руками строил город, клал каждый кирпич. Не будем скромничать – есть наша заслуга тоже. На этом не останавливаемся, мы будем работать дальше».

АКЦЕНТ НА МОЛОДЁЖЬ

2008 год ознаменовался преобразованиями в государственной молодёжной политике. Так, 17 января на расширенном заседании политического совета партии «Нұр Отан» (ныне – Nur Otan) Елбасы предложил провести весной первый Съезд Молодёжного крыла партии. В рамках этого прошли парламентские слушания по проекту Закона «О государственной молодёжной политике в Республике Казахстан», а во всех регионах Казахстана – конференции, на которых утвердили список делегатов на предстоящий съезд «Жас Отана» (сейчас – Jas Otan). Всего 310 человек.

Сам съезд состоялся в столице 14 мая, на нём утвердили устав и стратегию действий на три года. Помимо этого, был образован Совет по молодёжной политике при Президенте РК и стартовал ряд проектов: «С дипломом – в село», «Молодёжный кадровый резерв».

Нурсултан Назарбаев, принявший участие в съезде, напутствовал молодому поколению: «Дорогие юноши и девушки! Одними усилиями государства трудно решить все проблемы в молодёжной сфере. Очень многое зависит от гражданской позиции и энергии самих молодёжных объединений. Я глубоко убеждён, что «Жас Отан» может принять на себя очень важные цели общенационального характера, став одним из главных механизмов социализации молодёжи, формирования у молодого поколения прогрессивных представлений и современных ценностей».

Большую работу жасотановцы начали с борьбы с коррупцией. В рамках антикоррупционной кампании «Чистая сессия» студенты организовали специальные отряды активистов пунктов доверия «Қарсы». За годы своей работы юноши и девушки ежедневно вносят вклад в развитие своей страны, сохраняя преемственность поколений, они уверенным темпами строят успешное будущее.

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

2008 год запомнился казахстанцам событиями на спортивном поприще. В Китае прошли XXIX летние Олимпийские игры. Первым пунктом в маршруте эстафеты олимпийского огня «Путь гармонии» по странам и континентам стало наше государство. Огонь прибыл специальным рейсом в Алматы. Отметим, что Алматы впервые вошёл в число городов, через которые пронесён олимпийский огонь в преддверии Олимпийских игр. Олимпийский огонь, зажжённый в Греции, сначала был доставлен в Пекин, оттуда он отправился в Алматы и в остальные страны – участницы эстафеты с последующим возвращением в столицу КНР.

Первым факелоносцем в мировой эстафете «Пекин-2008» стал Нурсултан Назарбаев. Олимпийский факел на катке «Медео» Елбасы принял из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сиюня. «Для всей планеты спорт – это посол мира, который объединяет людей, возводит мосты взаимоотношений между народами, культурами и цивилизациями. В Казахстане спорт и, прежде всего, массовый спорт является важнейшим направлением государственной политики. Мы многое делаем, чтобы каждый житель республики, независимо от социального положения и возраста, имел возможность для занятий спортом. Казахстан верен олимпийским идеалам. И жар казахстанских сердец будет поддерживать силу и неугасимость олимпийского огня», – сказал на торжественной церемонии принятия огненной эстафеты Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Пробежав 200 метров, кавалер Золотого ордена Международного олимпийского комитета Нурсултан Назарбаев передал священный огонь чемпиону Олимпийских игр 2004 года в Афинах боксёру Бахтияру Артаеву. Кстати, спортсмену также выпала честь пронести Флаг Казахстана на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Отметим, что участие в эстафете тогда приняли более 21 тысячи факелоносцев из 22 стран мира, огонь преодолел около 137 тысяч километров.

Результатом XXIX Летних Олимпийских игр в Пекине стало то, что в общекомандном зачёте наша страна заняла 29-е общекомандное место.

Александра Исаева

Фото из открытых источников