2007 год: собственная модель политического транзита

2007 год в истории нашей страны ознаменовался пиком экономического подъёма и конституционной реформой, направленной на расширение роли Парламента. В том же году состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала партия «Нур Отан».

ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

На 17-м году независимости Казахстан приступил к реализации дальнейших системных демократических реформ. Госкомиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ, обобщив рекомендации политических партий, общественных объединений, экспертов, мнения граждан страны, подготовила конкретные предложения по дальнейшим политическим преобразованиям в государстве.

– Важно, что эти предложения не являются копированием чужого опыта или абстрактных теорий. Они учитывают потребности нашего общества, казахстанские реалии. У нас формируется своя модель политических реформ, свой «казахстанский путь» политического транзита», – сказал Нурсултан Назарбаев в Послании народу «Новый Казахстан в новом мире».

Елбасы подчеркнул, что особенности и характерные черты казахстанского пути – это сохранение президентской формы правления, поэтапность реформ, сбалансированность принимаемых решений, общенациональный диалог и консолидация основных политических сил.

– Главная цель политических преобразований для нас – это движение к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством, одновременно сохраняя политическую стабильность в стране и обеспечивая все конституционные права и свободы наших граждан, – подчеркнул тогда Первый Президент РК.

16 мая 2007 года Елбасы выступил на совместном заседании Палат Парламента с проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Нурсултан Назарбаев поручил разработчикам поправок в Конституцию усилить полномочия Парламента в формировании Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счётного комитета и в целом в вопросах утверждения и контроля за исполнением бюджета, в вопросах формирования Правительства.

Конституционная реформа 2007 года дала право формировать большую часть Правительства партии парламентского большинства, а маслихаты стали основой органов местного самоуправления. В конце года при Мажилисе была создана Общественная палата, что позволило расширить участие других политических сил в законотворческом процессе. Это стало очередным шагом на пути демократических преобразований. К очевидным плюсам политической модернизации следует отнести и значительное повышение авторитета и роли Ассамблеи народа Казахстана в обществе, реальное участие АНК в выборном процессе.

ПАРТИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИЛЫ

19 июня группа депутатов Мажилиса направила обращение в адрес Первого Президента Казахстана, в котором говорилось: «Мы считаем, что нынешний Мажилис не должен выступать в роли тормоза реформ, то есть ждать истечения своих полномочий в 2009 году». Настал момент, когда, по мнению парламентариев, следовало досрочно прекратить их полномочия. Рассмотрев это обращение, Елбасы принял решение о роспуске нижней Палаты Парламента и проведении внеочередных выборов.

Месяц спустя, 18 августа, выборы депутатов Мажилиса впервые прошли по пропорциональной избирательной системе – по партийным спискам. Граждане Казахстана голосовали не за отдельных кандидатов, а за партии. Через два дня были проведены выборы в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана.

В выборах приняло участие семь политических партий: НДП «Нур Отан», Общенациональная социал-демократическая партия, Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Казахстанская Социал-демократическая партия «Ауыл», Коммунистическая Народная партия Казахстана, Партия патриотов Казахстана и Партия «Руханият». В итоге убедительную победу одержала партия «Нур Отан», которая, по данным Центральной избирательной комиссии РК, набрала 88,05 процента голосов избирателей при явке 64,56 процента. Мало того, только «Нур Отан» смогла преодолеть 7-процентный барьер и оказалась единственной парламентской партией.

Новый Мажилис начал свою работу, обладая уже всеми полномочиями, предусмотренными обновлённой Конституцией. Всего в нижнюю Палату Парламента четвёртого созыва было избрано 107 депутатов, из них 98 – на основе партийных списков и 9 – от АНК.

2 сентября, открывая первую сессию Парламента четвёртого созыва, Нурсултан Назарбаев отметил, что победа обязывает депутатов от партии защищать интересы всех граждан страны, в том числе и тех, кто голосовал за другие партии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

В Послании народу Казахстана 2007 года Нурсултан Назарбаев объявил о таких приоритетных задачах, как управление экономическим ростом, полноправное участие в глобальной экономике, эффективность добывающего сектора, развитие несырьевых отраслей, формирование «умной экономики», административная реформа, продвижение Казахстана в мировом сообществе. Елбасы выразил уверенность, что всё это позволит не только превратить Казахстан в региональный локомотив экономического развития, но и сделать успешным мировым игроком.

Было поручено заложить в бюджет 2008 года средства на повышение социальных пособий, введение социального страхования беременности, родов и материнства для работающих женщин, увеличение размера базовой пенсии. Важно отметить, что уже с 1 января 2007 года заработная плата бюджетников повысилась на 30 процентов. Кроме того, Нурсултан Назарбаев дал поручение ввести выплату пособия на оздоровление при уходе в трудовой отпуск в размере одного должностного оклада и решить вопрос о социальном обеспечении лиц, трудившихся на вредных и тяжёлых работах. Именно в 2007 году была разработана знаковая программа «100 школ, 100 больниц».

Казахстан в это время закрепился в статусе одного из крупнейших мировых производителей зерна. В 2007 году страна заняла седьмое место в мире по экспорту пшеницы и первое – по экспорту пшеничной муки, обойдя по этому показателю Турцию. Основными потребителями казахстанской муки стали Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. Эксперты подсчитали, что каждая пятая лепёшка в Узбекистане и каждая вторая в Таджикистане были испечены из казахстанской муки.

Спрос на отечественную сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках увеличивался. Казахстанские аграрии стали осваивать новые культуры. Росли экспортные поставки растительных масел, кожи и шерсти. По восходящей линии развивалось животноводство. В целом экспорт продукции растительного и животного происхождения в 2007 году по сравнению с 2004 годом вырос в 2,5–3 раза. Рост благосостояния казахстанцев способствовал повышению спроса на сельскохозяйственную продукцию. Инвестиции в агропромышленный комплекс увеличились в три раза. Были созданы тысячи новых рабочих мест.

Прирост ВВП Казахстана в 2007 году составил 8,5 процента. По большинству индикаторов наша страна опережала практически все постсоветские государства, а по объему иностранных инвестиций и темпам роста ВВП вошла в число мировых лидеров. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2007 году увеличился на 8,4 процента. Значительно повысился объем инвестиций в основной капитал – на 8,2 процента по сравнению с 2006 годом. Доходы государственного бюджета в 2007 году составили 2 триллиона 579,5 миллиарда тенге – на 23,3 процента больше, чем в 2006 году. Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики в декабре 2007 года составили 7 триллионов 227,5 миллиарда тенге.

Объём депозитов в банковской системе в конце года составил 3 триллиона 834,9 миллиарда тенге, что на 33,9 процента больше, чем в 2006 году, депозиты населения составили 1 410,6 миллиарда тенге, с ростом на 52 процента. Реальные среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 6,5 процента, а среднемесячная реальная заработная плата – на 8,1 процента.

Республика устойчиво улучшала свои показатели в рейтинге экономической свободы (Index of Economic Freedom). В 2007 году Казахстан занял 75 место, поднявшись по сравнению с 2005 годом на 56 строчек. В этом же году Казахстан занял 44 позицию среди 178 стран мира в рейтинге Всемирного банка, который отражал степень простоты налоговых платежей. Годом ранее страна занимала 66 место. В рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business) Казахстан занял 65 место, поднявшись более чем на 20 пунктов по сравнению с 2006 годом.

Выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 года, Нурсултан Назарбаев отметил, что благодаря бурному росту экономики наша страна, ещё недавно бывшая реципиентом зарубежной помощи, вошла в группу государств – «новых доноров». Теперь Казахстан начал помогать соседям, участвовать в работе мирового сообщества по оказанию помощи и урегулированию ситуации в Афганистане.

Также 2007 год – год старта государственной программы «30 корпоративных лидеров», основная задача которой состояла в поиске несырьевых источников доходов и обеспечении экспортоориентированной направленности выпускаемой продукции. Первые результаты этой программы были продемонстрированы практически сразу.

В конце года состоялся запуск электролизного завода и завода стальных бесшовных труб в Павлодарской области.

Бахыт Сарсембаева