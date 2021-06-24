2006 год: Казахстан на рубеже нового этапа

2006 год для независимого Казахстана стал ещё одним успешным годом. Он ознаменовался прежде всего празднованием 15-летия Независимости РК. Первым знаковым событием года стало принятие нового государственного гимна.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Итоги социально-экономического развития страны в 2006 году следует оценивать с позиции реализации Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу «Стратегия вхождения Республики Казахстан в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира». Впервые такая задача была заявлена 11 января 2006 года, в день инаугурации Нурсултана Назарбаева в новой резиденции «Акорда».

В Послании от 1 марта тема была развита. Елбасы предложил сосредоточиться на таких важных направлениях, как реализация прорывных проектов международного значения, развитие конкурентоспособного производства, интеграция в международную экономику и развитие транспортной инфраструктуры. Стратегия этого движения предполагала качественный прорыв в экономическом развитии за счёт диверсификации экономики. Как отмечал Первый Президент, вхождение в «клуб 50» – не самоцель, а средство дальнейшего улучшения стандартов жизни казахстанцев.

«Мы желаем видеть Казахстан страной, развивающейся в соответствии с глобальными экономическими тенденциями. Страной, вбирающей в себя всё новое и передовое, что создаётся в мире, занимающей в системе мирового хозяйства пусть небольшую, но свою конкретную «нишу», и способной быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Мы должны быть готовы к острой конкуренции и использовать её в своих интересах», – отмечал Нурсултан Назарбаев.

Одним из главных достижений страны в 2006 году стало обеспечение экономической стабильности в обществе – ВВП на душу населения превысил пять тысяч долларов, а по классификации Всемирного банка Казахстан прочно находился в группе стран с доходами выше среднего уровня. За 2006 год объём промышленного производства составил в действующих ценах 5 825 млрд тенге и увеличился на 6,8 процента. В том числе в горнодобывающей промышленности – на 6,8 процента, обрабатывающей – на 7,2 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 4,3 процента. Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 777,9 млрд тенге и увеличился по сравнению с 2005 годом на 7,5 процента. Объём грузоперевозок возрос на 5 процентов, объём розничного товарооборота – на 14,3 процента, объём инвестиций – на 20 процентов. Важно отметить, что инвестиции в жилищное строительство осуществлялись более высокими темпами и за год возросли более чем на 40 процентов.

Высокий уровень мировых цен на основные казахстанские товары обусловил значительный рост экспортных поступлений. Внешнеторговый оборот увеличился на 38 процентов и составил за январь – октябрь 2006 года 50,8 млрд долларов, в том числе экспорт – 31,8 млрд долларов и импорт – 19 млрд долларов.

Реальная заработная плата наёмных работников за отчётный период увеличилась на 11,1 процента, а реальные доходы населения возросли на 5,3 процента. Численность официально зарегистрированных безработных в тот год составила всего 642 тыс. человек и снизилась по сравнению с прошлым годом, а официальный уровень безработицы составил 7,9 процента.

Благодаря проведённым реформам Казахстан к середине 2000-х сумел занять на мировом рынке конкурентоспособные ниши по углеводородам, металлу, зерну, смог войти в первую дюжину государств по годовой добыче угля, железной руды, бокситов, меди и цинка, марганца, серебра, фосфатов. Наша страна вышла в мировые лидеры также по экспорту зерна. Казахстанское зерно в тот год экспортировалось более чем в 40 стран мира.

В 2006 году доля Казахстана в общемировых разведанных запасах нефти составляла 3,2 процента (7 место в мире), газа – 1,5, угля – 3,1 (6 место), урана – 18,9 (2 место).

В ПРИОРИТЕТЕ – БИЗНЕС

Знаковым финансовым событием 2006 года стала разработка и выпуск в обращение купюр нового дизайна номиналом от 200 до 10 тысяч тенге. При этом купюра в 10 тысяч тенге образца 2006 года заняла первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» в рамках международной валютной конференции «Currency Conference-2007». Судьи отметили оригинальный дизайн, а также сложную и высокую защищённость новой серии банкнот, выпущенных в ноябре 2006 года.

Бурный экономический рост был бы невозможен без активного развития малого и среднего бизнеса при постоянной поддержке со стороны государства. Развитие предпринимательства с самого начала было важной составляющей экономической политики РК. Период 2000-х годов имел особое значение для отечественных бизнесменов. В январе 2006 года был принят Закон «О частном предпринимательстве», установивший порядок проверок субъектов частного предпринимательства. Закон определил основные правовые и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу частного предпринимательства, и более эффективно регулировал отношения, возникающие в связи с осуществлением физическими и негосударственными юридическими лицами частного предпринимательства. В том году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла 30 процентов.

В 2000 – 2007 годах банковский сектор являлся самым большим и быстроразвивающимся сегментом финансовой системы республики. С 2003 года отечественные коммерческие банки перешли на международные стандарты финансовой отчётности, и в 2006 году кредитование экономики стало для банков приоритетным.

В этот период совокупные кредитные портфели банков второго уровня превысили три триллиона тенге (в 1996 году этот объём составлял 60 миллиардов тенге). В стране функционировало 34 банка второго уровня, в том числе 14 банков с иностранным участием, включая девять дочерних банков нерезидентов Казахстана. Постоянно росла доля средне- и долгосрочных займов в общем кредитном портфеле. Быстрыми темпами увеличивались депозиты населения в банках второго уровня. По размеру вкладов на душу населения Казахстан в СНГ стабильно занимал второе место. Казахстанский банковский сектор демонстрировал наилучшие результаты в СНГ.

Важнейшим шагом, направленным на стимулирование развития экономики в 2000-х годах, стала легализация капиталов и имущества граждан. Как и в других новых независимых государствах, слабость законодательной базы и желание быстро обогатиться обусловили то, что в 90-е годы значительная часть предпринимателей вела работу без надлежащего юридического оформления и уплаты налогов. По оценкам экспертов, в Казахстане на теневой сектор в тот период приходилось до четверти всего объёма экономики. В начале 2000-х годов необходимо было создать условия для вывода капиталов из тени и возврата в экономический оборот. Единственным разумным способом была финансовая амнистия. Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией имущества» вышел в начале июля 2006 года. В процессе легализации использовались те же принципы, что и в случае с финансовой амнистией. Легализация имущества позволила закрепить права на него за фактическими владельцами. Теперь они могли использовать это имущество, например, в качестве обеспечения кредита, что стимулировало развитие предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий способствовало увеличению инвестиционных потоков из-за рубежа в казахстанскую экономику. В 2000-е годы в нашу страну вкладывали свои финансовые ресурсы деловые структуры более 40 стран мира. Основными инвесторами были компании из США, Нидерландов, Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии. В результате Казахстан стал безоговорочным лидером по среднедушевым показателям прямых иностранных инвестиций среди новых независимых государств.

Отрадно, что 2006 стал годом выхода крупнейших отечественных компаний на Лондонскую фондовую биржу. Было определено семь перспективных пилотных проектов: туризм, пищепром, нефтегазовое машиностроение, текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия, строительные материалы.

В экономике Казахстана 2006 год прошёл под знаком централизации управления государственными активами. Для улучшения качества корпоративного управления государственными активами была создана Национальная холдинговая компания «Самрук». В неё вошли более 300 компаний из таких сфер, как нефтедобыча, связь, машиностроение, энергетика, авиация и так далее. Также был создан Фонд устойчивого развития «Қазына», чей портфель инвестиционных проектов институтов развития состоял из 144 одобренных проектов на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Эти структуры не имели аналогов на постсоветском пространстве. Всё это стало надёжной основой для экономической силы государства.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ

2006 год был удачным и для внешней политики Казахстана. Примером тому послужил визит Нурсултана Назарбаева в КНР в декабре 2006 года, когда Елбасы с Председателем КНР Ху Цзиньтао подвели итоги сотрудничества за 15 лет дипломатических отношений, обсудили вопросы укрепления взаимодействия. В частности, Елбасы уделил внимание вопросу развития экономического сотрудничества. Торгово-экономическое сотрудничество является базовой составляющей отношений Казахстана с Китаем. Объём двусторонней торговли в 2006 году превысил восемь миллиардов долларов.

Помимо этого, в течение года Казахстан успешно провёл юбилейный саммит ШОС в Шанхае и Второй саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Алматы, которые были значимы для укрепления региональной безопасности и стабильности.

В этот же период Первый Президент РК отправился с визитом в США, где им была достигнута договорённость о содействии Штатов в ускоренной модернизации Казахстана, его вхождению в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран. Фактически сразу же после визита в Америку Елбасы принял участие в работе третьего Форума приграничных областей Казахстана и России и встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда в Уральске были достигнуты очень важные договорённости, а именно соглашение о переработке карачаганакского газа.

В 2006 году Казахстан впервые вкладывает большие средства в российскую экономику, приобретая собственность на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Этот год для Казахстана и России запомнился масштабным сотрудничеством в топливно-энергетической сфере по формированию международного газового альянса, сотрудничества в космической сфере, связанного в первую очередь с запуском первого казахстанского спутника связи «Казсат» и других совместных проектов – «Байтерек», «Ишим».

18 июня 2006 года Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл на Байконур вместе с Владимиром Путиным. Точно по расписанию, в 4 часа 44 минуты, с 200-й площадки космодрома стартовала ракета-носитель «Протон-К», на борту которой находился первый космический спутник Казахстана. Помимо этого, в пользу казахстанско-российских отношений был создан Евразийский банк развития с уставным капиталом в полтора миллиарда долларов – первый крупнейший финансовый институт на постсоветском пространстве, который работал на рост наших экономик, финансирование инвестиционных проектов в рамках Евразийского экономического сообщества.

ДИАЛОГ ВО ИМЯ МИРА

12-13 сентября 2006 года в столице РК прошёл второй Съезд лидеров мировых и традиционных религий. «Религия, общество и международная безопасность» – именно так звучала тема II Съезда. Интерес к этой диалоговой площадке, помимо религиозных лидеров, проявили учёные, политические деятели стран Европы и Азии и представители ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО. Важно отметить, что специально ко второму Съезду иерархов мировых религий в столице было построено уникальное сооружение – Дворец Мира и Согласия, спроектированный всемирно известным архитектором Норманном Фостером.

«Сегодня мы открываем второй Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Если три года назад в нашем форуме участвовало 17 конфессиональных делегаций, то в нынешнем Съезде принимает участие уже 29 делегаций. Эта динамика показательна и отражает растущий авторитет нашего форума. Съезд превращается в постоянно действующий авторитетный международный форум. Это означает, что идея межконфессионального диалога предельно востребована и становится реальным фактором международной жизни.

Представляет особую важность то, что участники съезда пришли к единому пониманию универсальных принципов межрелигиозного диалога и одобрили их. Все важнейшие тезисы, наряду с вопросами сохранения и созидания мира, развития миролюбивой практики в международных отношениях, получили отражение в принятой Декларации второго Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В этом документе ёмко отражена глобальная потребность в замене «идеологии противостояния» «культурой мира», – отмечал Нурсултан Назарбаев на мероприятии.

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

2006 год в Казахстане стал временем интеллектуальных инвестиций. С этого года наша страна взяла курс на цифровизацию: был запущен первый цифровой проект на уровне государства – eGov, портал Электронного правительства.

Нурсултан Назарбаев впервые заговорил о создании Электронного правительства ещё в 2004 году. Тогда Елбасы подчеркнул, что оно повысит качество и уменьшит сроки оказания услуг, приведёт к новой административной реформе и сокращению госаппарата. Первый Президент РК отметил, что для осуществления такой работы нужна большая программа ликвидации компьютерной безграмотности и обеспечения доступа населения к интернету. Спустя два года поручение было выполнено. На портале появилась информация о госорганах, их работе и услугах, которые они предоставляют населению. Кроме того, были приведены регламенты оказания услуг и вывешены для ознакомления нормативно-правовые акты.

Бахыт Сарсембаева