2005 год: Республика Казахстан на пути модернизации

С момента обретения независимости каждый год для государства – это часть большой истории, истории становления и развития. 2005-й не стал исключением. В этом году произошло немало событий, были приняты важные решения, повлиявшие на дальнейшую судьбу страны и её граждан.

В феврале 2005 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации». В нём Елбасы подвёл итоги проведённой работы, остановился на достижениях в экономике, а также определил стратегические приоритеты.

– Сделав ставку на радикальную реформу экономики, мы в сжатые сроки сумели провести рыночные реформы, создали соответствующее законодательство. Сегодня Казахстан имеет реально работающую рыночную экономику, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Если десять лет назад ВВП на душу населения составлял чуть более 700 долларов, то в конце 2004 года он достиг 2700 долларов, а в этом году ВВП на душу населения мы прогнозируем уже около 3000 долларов США.

Также было отмечено, что основным источником экономического роста является эксплуатация сырьевого потенциала страны. По сравнению с 1985 годом увеличился объём добычи углеводородного сырья на 225 процентов, тогда как во всём мире добыча возросла менее чем в 1,3 раза.

В экономику государства было привлечено порядка 30 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. Как подчеркнул Елбасы, это очень высокие показатели.

– Финансовая система Казахстана признана одной из самых прогрессивных, и это подтверждают ведущие международные эксперты. Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для обеспечения стабильного социально-экономического развития, снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов, – добавил Нурсултан Абишевич. – Сегодня в Национальном фонде аккумулировано 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Золотовалютные резервы страны с учётом Национального фонда в целом превышают 14 млрд долларов США. Об этом десять лет назад мы даже мечтать не могли.

Объём внешнеторгового оборота в 2004 году приблизился к 33 млрд долларов США с позитивным сальдо свыше семи млрд долларов и вырос более чем в три раза по сравнению с 1994 годом.

Диверсифицировалась география внешней торговли. В первые годы независимости в основном она охватывала Содружество Независимых Государств. В 2004 году в структуре товарооборота Казахстана на первое место вышли страны-члены ЕС, Россия, Швейцария и Китай.

– Мы воочию убеждаемся, что становимся частью мировой экономики и неизбежно входим в русло глобальной конкуренции, – отметил Первый Президент РК.

УСИЛИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Размер минимальной пенсии в стране, с учётом введённой в 2005 году дополнительной базовой пенсионной выплаты независимо от стажа и размера заработка, достиг 9 200 тенге. В среднем пенсионеры получали тогда около 12 тысяч тенге.

Также повысились стипендия студентов и заработная плата работников бюджетной сферы. Число стипендиатов программы «Болашақ» увеличено до 3000.

Кроме того, согласно классификации Всемирного банка, Казахстан вошёл в группу стран со средним уровнем дохода. За десять лет доходы казахстанцев к 2005 году выросли в пять раз. Почти в шесть раз увеличилась среднемесячная зарплата, в 4,6 раза – пенсия, в 25 раз – минимальная заработная плата. Депозиты физических лиц в банках второго уровня и объём вкладов на одного жителя возросли в 35 и 37 раз соответственно.

ПОЛВЕКА ПЕРВОМУ КОСМОДРОМУ

«Байконур» – первый, а также крупнейший в мире действующий космодром, основанный в Советском Союзе. Датой его основания считается 12 февраля 1955 года, когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным постановлением утвердили создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Минобороны СССР, предназначенного для испытаний ракетной техники.

Космодром вошёл в эксплуатацию 15 мая 1957 года. Его местом дислокации стала территория между городом Казалинск и посёлком Жосалы.

ПРИОРИТЕТ – РАЗВИТИЕ АУЛОВ

Главой государства 2003 – 2005 годы были объявлены Годами поддержки аула. В течение этих трёх лет особое внимание уделялось проблемам села и возрождению аула.

Результаты проведённой работы получили положительную оценку. По данным Агентства РК по статистике, объём валовой продукции сельского хозяйства в 2005 году составил 763,2 млрд тенге. Это больше, чем в 2004 году, на десять процентов и больше, чем в 2003 году, на 25,7 процента. Создано 208 тысяч рабочих мест, что в шесть раз больше запланированного.

Заработная плата сельскохозяйственных работников увеличилась в два раза. Возросла эффективность использования земли. Валовая продукция сельского хозяйства на один гектар пашни в сопоставимых ценах в среднем за 2003 – 2005 годы составила 11 тыс. тенге, что на 7,5 процента выше аналогичного показателя за 1999 – 2002 годы и на 60,3 процента – за 1995 – 1998 годы.

Кроме того, проведён ряд преобразований в системе государственного управления отраслями агропромышленного комплекса.

КРУПНЕЙШАЯ МЕЧЕТЬ КАЗАХСТАНА

22 марта в столице в честь празднования Наурыз мейрамы свои двери для прихожан открыла мечеть «Нур Астана». До открытия мечети «Хазрет Султан» в 2012 году она являлась самой большой мечетью в Казахстане и Центральной Азии.

Финансовую поддержку строительству оказало государство Катар. Мечеть была спроектирована ливанским зодчим Чарльзом Хафизой и построена турецкой компанией «Пасинер». Строительство продолжалось с 2002 по 2005 год.

Мечеть имеет четыре минарета высотой по 62 метра. Высота главного купола составляет 43 метра, а общая площадь равна 3 930 квадратным метрам. «Нур Астана» вмещает одновременно 5 000 человек. На первом этаже – большой зал, где молятся мужчины. Для женщин устроен балкон на втором этаже здания, где одновременно могут совершать молитву 2 000 женщин.

В мечети хранится уникальный фрагмент Кисвы – покрывала мусульманской святыни Каабы, выполненного из чёрного шёлка и расшитого узором из золотых и серебряных нитей. Этот священный дар «Нур Астане» предоставил Елбасы Нурсултан Назарбаев. Часть Кисвы была подарена Первому Президенту РК правителем Саудовской Аравии. К слову, дарят её почётным гостям, внёсшим вклад в развитие культуры ислама.

Вместе с тем в мечети находится священный Коран, который был издан в типографии короля Саудовской Аравии.

ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2005 году казахстанцы отметили 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сказал Нурсултан Абишевич, поздравляя ветеранов с годовщиной, вторая мировая война явилась одной из самых трагических страниц в истории человечества. Для народов бывшего Советского Союза она стала Великой Отечественной, поскольку не только армия, но и весь народ встал на защиту Родины.

– В той войне участвовали многие государства. Но всё же основную её тяжесть вынес советский народ и его вооруженные силы. Казахстан в единой семье народов участвовал в Великой Отечественной войне. Поэтому та война и память о ней – часть общей истории многонационального Казахстана, – отметил Елбасы. – Казахстанцы никогда не забудут подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул в своей речи, что каждая казахстанская семья испытала тяжесть войны на себе.

– Если перед войной в Казахстане проживало 6 миллионов 200 тысяч человек, то в годы войны на фронт отправилась одна четвертая часть всего населения. Это более 1 миллиона 700 тысяч казахстанцев. Более половины из них не вернулись с войны, – добавил Первый Президент РК.

МИССИЯ – СПАСТИ АРАЛ

В 2005 году была построена Кокаральская плотина, которая пересекает пролив Берга между Северным Аральским морем (Малое море) и Южным Аральским морем (Большое море) вблизи урочища Кокарал в Аральском районе Кызылординской области.

Напомним, в конце 1980-х годов из-за обмеления Аральского моря его северная часть отделилась от южной. Вода по оставшемуся между ними узкому руслу утекала из Малого Арала в Большой. Построить дамбу, которая перекрывала бы это русло, пытались дважды.

В результате кредит на её возведение предоставил Всемирный банк. Работы по сооружению Кокаральской плотины завершились в августе 2005 года.

Эффект оказался положительным. Уровень воды в Северном Арале вырос, солёность уменьшилась. Снизилась минерализация воды. Выросло количество рыбы и её видовое разнообразие, стал изменяться микроклимат. Расстояние от Аральска до моря сократилось.

МОСТ МЕЖДУ ДИАСПОРАМИ

В сентябре в столице Казахстана прошёл III Всемирный курултай казахов. Его работу открыл Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. В масштабном мероприятии участвовали 300 делегатов из 32 стран, в том числе из Китая, Австрии, Норвегии, Чехии, Италии, Сингапура, Египта, России, Узбекистана, Кыргызстана, а также более 200 представителей всех областей Казахстана.

Участники форума обсуждали такие важные вопросы, как возможность размещения инвестиций на исторической родине, создание условий для обучения представителей казахской диаспоры, проживающей за рубежом, в вузах Казахстана.

– Мы обладаем неиссякаемым духовным богатством. Самая главная его ценность – любовь к Родине, казахстанский патриотизм. А самое главное измерение – согласие, мир, стабильность. И в этом смысле Казахстан также счастлив в своём богатстве: населяющие казахскую землю свыше 120 наций и народностей, представители 46 конфессий и деноминаций всецело поддерживают проводимый в стране курс на политическую стабильность и межэтническое согласие, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Среди стран Содружества Независимых Государств Казахстан – единственное государство, которое системно занимается репатриацией рассеянных по миру зарубежных соотечественников и выделяет для этого солидные бюджетные средства.

Было отмечено, что зарубежные казахи проживают в более 40 странах мира, причём подавляющее их большинство – в соседних и сопредельных с Казахстаном государствах. Надо сказать, что только за 2005 год в республику из государств дальнего и ближнего зарубежья переселились 28,2 тыс. семей (115,1 тыс. человек) этнических казахов. В этом направлении Всемирной Ассоциацией казахов была проделана огромная работа.

Напомним, I Всемирный курултай казахов прошёл в Алматы ещё в 1992 году, второй – в 2002-м в Туркестане.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СТАБИЛЬНОСТИ

4 декабря 2005 года состоялись президентские выборы. В них принимали участие пять кандидатов – на тот момент действующий Президент РК Нурсултан Назарбаев, председатель Демократической партии Казахстана «Ақ жол» Алихан Байменов, лидер экологической организации «Табиғат» Мэлс Елеусизов, депутат Мажилиса Парламента РК Ерасыл Абылкасымов и лидер движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туякбай. Всего на пост Президента Казахстана претендовали 18 кандидатов, однако по тем или иным причинам многие выбыли из предвыборной гонки.

Впервые в истории выборов Президента Республики Казахстан прошли теледебаты в прямом эфире.

Явка избирателей составила 76,8 процента. Нурсултан Назарбаев получил 91,15 процента голосов и одержал убедительную победу. Так он был переизбран на новый семилетний срок.

За Жармахана Туякбая проголосовали 6,6 процента казахстанцев. Алихан Байменов набрал 1,6 процента голосов. В свою очередь Ерасылу Абылкасымову и Мэлсу Елеусизову не удалось получить и одного процента голосов избирателей.

Чтобы выборы прошли честно и открыто, на них были аккредитованы 1637 иностранных наблюдателей. Кроме того, за ходом этого важнейшего политического события следили 16,5 тысячи наблюдателей от политических партий.

На следующий день после выборов Первый Президент РК выступил на пресс-конференции. Тогда он сказал, что сегодняшний день – исторически важный для Казахстана.

– Ленты информационных агентств несут по всему миру сообщение о том, что победил Назарбаев. Но я убеждён, что вновь победил народ Казахстана. Он снова показал своё единство, он голосовал за стабильность, которую я защищаю все эти годы. Наш народ проголосовал за своё будущее, одобрил реформы, которые были сделаны в Казахстане за 14 лет и мою программу будущего процветания нашей страны, – подчеркнул Елбасы.

Нурсултан Назарбаев добавил, что Казахстан голосовал за то, чтобы в ближайшие семь лет были проведены намеченные реформы. В том числе экономическая модернизация страны и вхождение нашей республики в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников