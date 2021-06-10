2004 год: вектор на конкурентоспособную экономику

В 2004 году Республика Казахстан была признана одной из самых энергично развивающихся стран с транзитной экономикой.

Надо сказать, что основания для таких выводов у британской компании «Оксфорд аналитика» были веские. За короткий срок нашему государству удалось достичь немалых высот во всех сферах социально-экономического развития.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев тогда сказал: «Прошедший год добавил нам уверенности и оптимизма в плане развития национальной экономики. Совокупный рост валового внутреннего продукта за последние четыре года составил почти 50 процентов. В начале марта влиятельное издание «Дэйли телеграф» опубликовало экономический анализ британской компании «Оксфорд аналитика», в котором Казахстан признаётся одной из самых энергично развивающихся стран среди государств с транзитной экономикой и, по прогнозам, сохранит лидирующие позиции и в текущем году».

О динамике роста показателей расскажут цифры. Объём внутреннего валового продукта за 2004 год составил около 5,5 триллиона тенге, или 42,3 миллиарда долларов, и увеличился к уровню прошлого года на 9,4 процента. В 2004 году на десять процентов увеличился объём производства промышленности. В обрабатывающей промышленности этот показатель был равен 8,6 процента. В химической промышленности рост производства превысил 20 процентов, в машиностроении – 32. При этом на 61 процент увеличился объём производства машинного оборудования, на 42 процента – транспортных средств.

К слову, прирост наблюдался в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг транспорта и связи, торговле. При этом значительно снизились уровень безработицы и инфляция.

Для перехода на международную систему технического регулирования и выполнения требований Соглашения со Всемирной торговой организацией по техническим барьерам был принят Закон «О техническом регулировании в Республике Казахстан». Казахстанские предприятия начали переход на международные стандарты ИСО 2000/14000.

Запомнился 2004 год открытием железнодорожной магистрали, соединяющей север Казахстана с западными регионами. Так, открылось движение железнодорожной линии Хромтау – Алтынсарино. Елбасы собственноручно подал сигнал, и поезд под названием «Барыс» отправился со станции Арка Костанайской области в Актау без выезда за пределы казахстанской границы. Стоит подчеркнуть, что это направление открыло торговый коридор к берегам Каспия. Это повысило конкурентоспособность казахстанского зерна, сократило затраты на перевозку руды из северных и центральных регионов в Актау.

В мае Нурсултан Назарбаев побывал с визитом в Китайской Народной Республике, где было подписано соглашение о строительстве нефтепровода Атасу – Алашанькоу. Был использован подземный способ прокладки. Трасса, протяжённостью почти в тысячу километров, проходит от нефтеперекачивающей станции Атасу в Карагандинской области до Алашанькоу в китайской провинции Синьцзян. Запуск международного магистрального провода состоялся в канун Дня Независимости Республики Казахстан в 2005 году.

В 2004 году в Алматы по инициативе казахстанской стороны прошла встреча парламентариев Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество», в рамках которой обсуждались вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В сфере экономического сотрудничества был создан Центрально-Азиатский общий рынок, направленный на оптимизацию использования природных, водно-энергетических, минерально-сырьевых ресурсов, создание условий для привлечения инвестиций, обеспечение устойчивого развития государств-членов ОЦАС.

В целом в 2004 году в стране продолжилась упорная работа по интеграции в мировую экономику, созданию условий для высокого качества жизни казахстанцев и продвижению национальных идей. Все глобальные инициативы, озвученные Елбасы, с успехом реализовывались и в очередной раз доказывали верность выбранного курса.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА

В очередном Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что главным приоритетом развития государства является экономика и её конкурентоспособность.

«Общеизвестно, что конкурентоспособность достигается не в тепличных условиях государственной поддержки, а в суровой борьбе с конкурентами», – подчеркнул Елбасы.

Добиваться конкурентоспособности и максимально высоких темпов экономического роста стало основной целью. Для успешной реализации в документе чётко были обозначены задачи и указаны основные направления для дальнейшей работы: либерализация экономики и развитие конкуренции через продолжение системных реформ и дебюрократизацию, усиление открытости казахстанской экономики, реализация Стратегии индустриально-инновационного развития, реализация программ развития села, развитие инфраструктуры.

«Мы уже доказали, что Казахстан готов к великим свершениям, а казахстанцы способны их осуществить. Давайте вновь это продемонстрируем! Давайте продемонстрируем, что мы можем шагать в ногу со временем. Мы в своё время сильно отстали от мира и не хотим находиться в списке последних. Мы не хотим глотать пыль за уходящим поездом мировой цивилизации. А для этого нам необходимо всем вместе напрячь свои силы, собрать в один кулак все интеллектуальные способности нашего народа и использовать его потенциал», – сказал Нурсултан Назарбаев.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

19 сентября 2004 года ознаменовалось выборами в нижнюю плату Парламента – Мажилис, которые прошли по смешанной системе. Кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента баллотировались 513 человек, выборы проводились в 67 избирательных округах. Участие в них принимали 12 политических партий, четыре из которых – в составе двух избирательных блоков.

Безусловным лидером стала партия «Отан», получившая 67,5 процента мест в Мажилисе. Затем шли блок АИСТ – 18,2 процента голосов избирателей, «Асар» – 5,2 процента голосов, «Ақжол» – 2,6 процента, Демпартия – 1,3 процента. Помимо этого, 5,2 процента голосов избирателей получили самовыдвиженцы.

Во время выступления перед новоизбранными депутатами Нурсултан Назарбаев обозначил дальнейший план действия по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Елбасы подчеркнул, что наша страна должна войти в число развивающихся государств мира и равноправно интегрироваться в мировое сообщество.

И такую страну удалось построить в короткие по историческим меркам сроки. Сегодня Казахстан – это состоявшееся государство с крупным экономическим, промышленным, научным, культурным потенциалом и инновационными технологиями.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АКОРДЫ

Строительство президентской резиденции началось в 2001 году. Однако Акорда была официально презентована 24 декабря 2004 года.

К реализации проекта привлекались известные отечественные и зарубежные специалисты. Резиденция Президента – это уникальный архитектурный проект. Если кратко, то Акорда – большой дворец, в котором гармонично сочетаются исконные казахские, восточные и европейские мотивы. В оформлении интерьера доминирует белый цвет. Кстати, само название «Акорда» – «Белая ставка» подтверждает его значимость. Он олицетворяет честь, добро, благополучие. Дополнен белый традиционными для тюркской культуры золотым, синим, зелёным цветами.

Всего в резиденции семь этажей, два из которых – подземные. Общая площадь здания – 36720 квадратных метров, а высота вместе со шпилем – 86 метров. Здание выполнено из монолитного бетона с использованием современных технологий. В резиденции представлена уникальная коллекция произведений казахского изобразительного искусства. В комплекс также входит территория с фонтаном и цветочными аллеями.

В Акорде проходят значимые для всей страны встречи и решаются вопросы мирового уровня. В здании есть Центральный парадный холл, где проводится официальный приём в присутствии почётного караула, Торжественный зал для проведения официальных приёмов от имени Президента Республики Казахстан, Зал для проведения пресс-конференций и встреч Главы государства с представителями СМИ, а также Зимний сад. Помимо этого, Овальный зал – для переговоров на высшем уровне делегаций Республики Казахстан и иностранных государств, встреч и бесед Главы государства с зарубежными делегациями, представителями иностранных деловых кругов, Зал Совета безопасности, где проводятся заседания Совета безопасности Республики Казахстан и другие.

Акорда по праву считается одним из самых значимых и узнаваемых символов нашего государства, по замыслу архитекторов, является составляющей частью остова главной композиции левобережной части главного города страны.

К слову, в 2004 году строительство Астаны продолжалось ударными темпами. В городе появились крупные здания, построенные в современном стиле. Также была возведена синанога, которая считается крупнейшей в Центральной Азии.

В Казахстане почти вдвое вырос объём инвестиций в жилищное строительство и составил 124,4 миллиарда тенге. В этом году было сдано 2,58 миллиона квадратных метров жилья, причём около 16 процентов – в столице.

ЭКЗАМЕНЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Существенные преобразования коснулись сферы образования, которой, к слову, в Казахстане уделяется особое внимание с первых дней основания суверенного государства. Именно с 2004 года выпускники казахстанских школ стали сдавать экзамены в новом формате. Единое национальное тестирование было решено проводить в июне. При этом все предметы школьники сдавали в один день. В перечень входили пять предметов. Из них три основные – математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана, и два профильных. Максимально можно было набрать 140 баллов.

Как подчёркивал тогда Елбасы: «В первую очередь необходимо дать подрастающему поколению качественное, на уровне мировых стандартов образование, не забывая при этом о повышении квалификации нынешних специалистов. Наши школьники должны быть уверены, что учёба в ведущих западных учебных заведениях им по плечу. И самым достойным государство будет помогать в оплате обучения… В предстоящие годы необходимо ежегодно увеличивать число грантов и кредитов на обучение, исходя из реальных потребностей индустриально-инновационного развития».

Единое национальное тестирование сдают и нынешние школьники, однако оно проходит в изменённом формате.

В ноябре вышел Указ Нурсултана Назарбаева «О Государственной программе формирования электронного правительства в Республике Казахстан на 2005–2007 годы». Логическим продолжением стало появление в 2007 году Центров обслуживания населения.

О значимости формирования электронного правительства Елбасы говорил так: «е-правительство» позволило сократить контакты между населением и чиновниками, повысить качество и уменьшить сроки оказания услуг.

Сегодня многие госуслуги можно получить не выходя из дома – отправив запрос и подписавшись с помощью электронно-цифровой подписи.

Также в 2004 году начали подключать школы к Интернету, в учебных заведениях по всей стране стали появляться компьютерные классы.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Значимое событие произошло и в спортивной сфере – на летних Олимпийских играх в Афинах казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей. Одна из них оказалась высшей пробы. Обладателем золотой награды и Кубка Вэла Баркера стал боксёр из Тараза Бахтияр Артаев, победивший в финальном поединке двукратного чемпиона мира из Кубы Лоренцо Арагона. 21 сентября 2004 года Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Бахтияр Артаев награждён орденом «Барыс» I степени.

Было на Олимпиаде ещё одно интересное событие. В составе нашей сборной выступал боксёр Геннадий Головкин. В весовой категории до 75 килограммов он дошёл до финала, но уступил россиянину и взял серебро. Однако позже, как мы все знаем, ему удалось не просто восполнить этот пробел, но и стать предметом национальной гордости нашей страны.

Одним из приоритетов государственной политики с самого становления независимой Республики Казахстан было возрождение культурного наследия. В 2004 году в Казахстане приступили к реализации государственной программы «Мәдени мұра» – «Культурное наследие», разработанной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В спектр задач программы входило изучение огромного культурного наследия народа, включая современную национальную культуру, фольклор, традиции и обычаи, воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, исследование литературы и письменности. Так, были организованы научно-исследовательские экспедиции в Китай, Монголию, Японию, Египет, Узбекистан, Армению, Россию, США и страны Западной Европы.

Было положено начало изучению огромного культурного пласта: найдены ценнейшие архивные документы, рукописи, печатные издания по истории, этнографии, искусству. Найденные золотые изделия, относящиеся к скифо-сибирскому «звериному стилю» или сакскому искусству (V–III вв. до н. э.), во время раскопок курганов Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области произвели настоящий фурор.

Стали издаваться книги: «Мировая историческая мысль» на казахском языке, «История Казахстана в зарубежных источниках», «Материалы по истории Казахстана в русских источниках» и другие. Выпущена антология казахской традиционной музыки, собрано свыше тысячи кюев. Киностудия «Казахфильм» создала 20 документальных фильмов об исторических местах нашей страны и национальном культурном наследии. Кстати, именно 2004 год можно считать годом возрождения и возвращения казахского кино. Благодаря реализации программы 30 кинолент стали доступны отечественному зрителю. Среди них всеми любимые фильмы «Амангельды», «Меня зовут Кожа», «Девушка-джигит».

15-МИЛЛИОННЫЙ КАЗАХСТАНЕЦ

В мае 2004 года в стране родился 601 малыш, и каждого можно было считать 15-миллионным жителем. Однако Агентство Республики Казахстан по статистике решило определить победителем ребёнка из многодетной семьи. Выяснилось, что из всех рождённых в этот день 46 стали как минимум четвёртым ребёнком в семье. У одной из матерей на свет появилась двойня – шестой и седьмой ребёнок. Первой была зарегистрирована девочка по имени Перизат Ускембаева – она и стала 15-миллионным жителем страны. Её брата Бекзата зарегистрировали следом. Стоит отметить, что малыши родились в Аягозском роддоме Восточно-Казахстанской области.

Александра Исаева

Фото из архива