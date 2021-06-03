2003 год: стратегическое сотрудничество и глобальный диалог

2003 год в истории Казахстана стал годом дальнейшего укрепления авторитета страны на международной политической арене.

Инициировав крупнейший и первый в своём роде форум мировых и традиционных религий, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в очередной раз обратил внимание мировой политической элиты на Астану. Год стал также во многом знаковым благодаря другим важным политико-экономическим событиям.

«К 2003 году экономика страны не только полностью оправилась от кризиса 1990-х, но и показывала уже высокие темпы развития. В течение последних лет наблюдался стабильный рост ВВП. Только в 2003 году рост ВВП страны составил 109,3 процента. Общая благоприятная ситуация в экономике республики дала возможность для дополнительного выделения значительных средств на проведение глубинных реформ и поддержку аграрного сектора», – отмечал в своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Назарбаев.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

О ближайших перспективах развития Казахстана стало известно из апрельского Послания Главы государства народу Казахстана «Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год». В нём Нурсултан Назарбаев отметил, что наша страна продолжает успешно развиваться в соответствии с долгосрочной Стратегией «Казахстан-2030» и десятилетним стратегическим планом.

«За последние годы мы добились многого, – отметил Президент. – Успехи Казахстана в рыночных преобразованиях, экономический рост и повышение уровня жизни населения общеизвестны и получили признание у мирового сообщества. Принимаются последовательные меры по укреплению национальной безопасности и внутриполитической стабильности, дальнейшей демократизации общества, развитию регионального сотрудничества. Главное, у нас идёт непрерывный и плодотворный поиск перспективных путей устойчивого развития общества и государства, экономики и социальной сферы», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В Послании того года были изложены основные направления экономической и социальной политики, дальнейшей демократизации общества, развития культурно-образовательной и духовной сфер в следующем, 2004 году.

2003 год стал первым Годом аула из намеченного трёхлетнего цикла. Решение основных задач по возрождению и развитию сельского хозяйства и сельских территорий страны составило главное содержание социально-экономической политики Правительства на предстоящий период. Для её эффективной реализации уже была проведена структурная перестройка в системе государственного управления.

В предыдущие годы были разработаны и внесены в Парламент проекты Земельного, Водного и Лесного кодексов, Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве», приняты законы «О ветеринарии», «О защите растений», «О семеноводстве», внесены изменения и дополнения в Закон «О карантине растений». В соответствии с утверждёнными программными документами государство планировало вложить в сельскую экономику за 2003–2005 годы более 150 миллиардов тенге. В том числе в 2004 и 2005 годах с увеличением на 10 миллиардов тенге ежегодно.

Кроме того, на нужды здравоохранения в бюджет страны было заложено дополнительно 30 миллиардов тенге, по 15 миллиардов ежегодно. В 2004–2005 годах из государственной казны выделено по 15 миллиардов тенге на инвестиции в сельское образование, здравоохранение и сельские объекты водоснабжения.

Помимо государственной агропродовольственной программы летом того же года утверждена государственная программа развития сельских территорий. Цель этой программы – ускоренное социальное развитие села и оказание содействия в переселении и трудоустройстве населения из депрессивных, экологически и экономически неперспективных сельских территорий.

«Должен напомнить, что и возросшие объёмы государственной поддержки сельской экономики и внедрение права частной собственности на землю – всё это делается для увеличения доли аграрного сектора в экономике страны и, соответственно, решения социальных проблем на селе», – отмечал Первый Президент.

Также 2003 год запомнился началом реализации в Казахстане Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года. Господдержка программы заключалась в льготном кредитовании, долевом участии в учредительном капитале, страховании экспорта. В стране начали создаваться технопарки – первым открылся СЭЗ «Парк инновационных технологий» в посёлке Алатау под Алматы.

Запустили в работу программы развития села до 2005 года, освоения казахстанского сектора Каспийского моря.

Государство взяло курс на развитие индустриально-инновационной политики и разработало Программу развития до 2015 года. Главная её задача – увеличение ВВП, создание предпринимательского климата, конкурентной среды, системы общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор к созданию производств с высокой добавленной стоимостью.

Именно 2003 в итоге и стал годом старта новых проектов в промышленной сфере. В этом отношении значительный потенциал по созданию таких производств имели чёрная и цветная металлургия, переработка сырья, в том числе сельскохозяйственного.

«Эта государственная поддержка программы будет заключаться в льготном кредитовании, страховании экспорта, долевом участии в учредительном капитале, в распространении коммерческой информации», – отмечал Первый Президент.

В связи с его поручениями были пересмотрены подходы к научной и инновационной практике.

ЦЕНТР МИРА И СОГЛАСИЯ

В 2003 году реализовалась важнейшая глобальная инициатива Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – в Астане состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. На многие годы Съезд стал общепризнанной эффективной площадкой для межконфессионального и межцивилизационного диалога. Первый Съезд состоялся 23–24 сентября. В его работе приняли участие 17 делегаций от таких религиозных конфессий мира, как ислам, христианство, иудаизм, буддизм, индуизм, даосизм, синтоизм и других. Безусловным успехом реализации инициативы республики по проведению межконфессионального форума стали представительный состав и высокий уровень участников Съезда.

Диалог религий как концептуальная идея I Съезда и средство разрешения споров был противопоставлен методам насилия и террора в межконфессиональных и межнациональных отношениях. Между участниками Съезда состоялся открытый обмен мнениями о роли религии в современном мире и общечеловеческом характере основных моральных ценностей любой религии. Съезд стал неординарным и запоминающимся событием, он продемонстрировал актуальность и необходимость воплощения идеи сотрудничества и единения представителей различных религий во имя мирной и достойной жизни людей всего мира.

По замыслу Н. Назарбаева, диалог между лидерами мировых и традиционных религий, построенный на основе доверия и взаимопонимания, должен был открыть широкие перспективы для международного сотрудничества в этой сфере и способствовать преодолению таких негативных проявлений нашего времени, как насилие, экстремизм и терроризм. По итогам форума была принята Декларация, в которой духовные лидеры заявили о совместных действиях по обеспечению мира и прогресса для человечества и сохранению стабильности в обществе как основы гармоничного мира в будущем.

В принятом документе было заявлено, что продвижение таких ценностей, как толерантность, истина, справедливость и любовь, должно быть целью любой религиозной проповеди.

«Экстремизм, терроризм и другие формы насилия во имя религии не имеют ничего общего с истинным пониманием религии, являются угрозой для человеческой жизни и, соответственно, должны быть отвергнуты. Многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно вести не к взаимному подозрению, дискриминации и унижению, а к взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и культуры. Межрелигиозный диалог является одним из ключевых способов общественного развития и улучшения благосостояния всех народов, поощрения толерантности, взаимопонимания и гармонии между различными культурами и религиями, а также способствует преодолению конфликтов и насилия. Всё человеческое сообщество должно поощряться к преодолению ненависти, враждебности, нетерпимости и ксенофобии», – говорилось в Декларации.

В ней также отмечалось, что нужно усилить сотрудничество в деле продвижения духовных ценностей и культуры диалога с целью обеспечения мира в новом тысячелетии. Участники также заявили, что готовы приложить все усилия, чтобы не допустить использования религиозных различий в качестве инструмента ненависти и раздора и уберечь человечество от глобального конфликта религий и культур.

В последующем Съезды лидеров мировых и традиционных религий стали ещё более представительными. Президент Н. Назарбаев не раз отмечал, что Съезды лидеров мировых и традиционных религий проходят в формате диалога духовных лиц и политиков.

Другое важное событие – 2003 объявили Годом Казахстана в России. Подразумевалось расширение двусторонних связей в экономике, политике и искусстве. Из Казахстана в Москву направлялись отечественные звёзды театра и кино, скульпторы и художники. В конце 2003 г. Нурсултан Назарбаев сделал ответный ход – 2004 был объявлен Годом России в Казахстане.

В 2003 году сделан ещё один шаг в сторону интеграции – президенты Казахстана, России и Беларуси подписали Соглашение о намерении сформировать ЕЭП – Единое экономическое пространство.

«Сегодня мы сделали самый серьёзный шаг за 12 лет в сторону реальной интеграции», – заявил после подписания документа Нурсултан Назарбаев.

ЕЭП предполагало свободное перемещение товаров, капитала и рабочей силы. Задуманное воплотится в 2012 году и станет основой для запуска в 2015 г. Евразийского экономического союза.

ЧЕРЕДА СОБЫТИЙ

В 2003 году новое развитие получила столица республики Астана. Продолжилась реализация больших планов по улучшению архитектурного облика столицы. За годы создания и развития Астаны в её обустройство из различных источников вложили порядка 2,5 миллиарда долларов, что внесло свою лепту в экономический рост страны, оживление производства, создание рабочих мест и увеличение налоговых сборов.

По примеру Астаны преобразились все областные центры

«Мы благодарны дружественным странам, нашим иностранным инвесторам, отечественным предпринимателям, которые вносят значительный вклад в строительство столицы», – говорил Нурсултан Назарбаев.

В этом же году состоялся запуск первого в Казахстане завода по производству автомобилей. Первым серийным авто, сошедшим с конвейера предприятия, стала «Нива». Вскоре выпущен 1 000-й автомобиль, и официально стартовали продажи первых ВАЗ-21213.

Интеграция в мировое сообщество чувствовалась и в культурной сфере: по примеру западных стран в Казахстане появилось реалити-шоу Superstar.kz с участием простых казахстанцев, горящих желанием выступать на эстраде, моментально завоевавшее популярность. Зрителям нравился новый формат музыкального конкурса, и вечерами у экранов телевизоров собирались целыми семьями, чтобы болеть за приглянувшихся конкурсантов, а после и голосовать за них посредством SMS.

В декабре Указом Нурсултана Назарбаева в Казахстане введён бессрочный мораторий на смертную казнь. Этот приговор заменили пожизненным заключением. В момент вступления Указа в силу на территории страны шестеро заключённых ожидали расстрела.

В этом же году республика отметила 10-летие национальной валюты – тенге. К памятной дате в обращение впервые была выпущена купюра номиналом 10 000 тенге, которую впоследствии зарубежные эксперты признали одной из лучших и самых защищённых в мире.

Увы, в это же время произошла одна из самых крупных катастроф 2003 года – землетрясение в Жамбылской области. Подземные толчки мощностью 6,5 балла по шкале Рихтера разрушили небольшую станцию Луговая и райцентр Кулан, где пострадали почти все дома, здания и строения. Не обошлось без жертв – погибли два человека. По роковой случайности эпицентр землетрясения находился прямо под населёнными пунктами. Но уже через несколько месяцев на месте происшествия воздвигли новые дома. На ликвидацию последствий землетрясения государство выделило пять миллиардов тенге, в благотворительный фонд помощи пострадавшим от стихии поступило почти 350 миллионов тенге. Казахстанцы продемонстрировали всему миру единство и сплочённость.

В 2003 году предпринимателям дали возможность сделать передышку. Введённый мораторий должен был избавить их от всевозможных проверок контролирующих органов. Это решение, принятое по инициативе Главы государства, встретили с радостным облегчением предприниматели, которые устали платить высокие штрафы. Пройдут годы, и Первый Президент ещё не раз инициирует подобного рода моратории, которые в итоге позволят бизнес-сектору страны не просто прочно встать на ноги, но и стать важной составляющей экономики республики.

Тысячи казахстанцев найдут себе любимое дело и вовлекут в него незанятых сограждан, что заметно снизит уровень безработицы в стране и социальную напряжённость. В очередной раз Елбасы окажется прав, проявив дальновидную и мудрую политику поддержки социально-экономического блока.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников