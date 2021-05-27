2002 год: самодостаточное государство с рыночной экономикой

В столице открылся монумент «Байтерек», в Туркестане прошёл второй Всемирный курултай казахов, Казахстан принят в UEFA – какими ещё значимыми событиями был ознаменован 2002 год для жителей республики?

Весной 2002 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год».

– Совсем недавно мы с вами подвели итоги десятилетнего развития нашего государства. Это был не просто отчёт о достигнутом, но и богатейший исторический материал для потомков. Это был критический анализ степени нашей зрелости, готовности распрощаться с прошлым и открыть новый исторический этап развития независимого Казахстана, – отметил тогда Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, основной итог всего проделанного за эти годы заключался в том, что республика состоялась как самостоятельное и самодостаточное государство, как равноправный партнёр мирового сообщества.

– Мы провели энергичные, жёсткие, но давшие значительные результаты целевые экономические реформы. О многом говорит и тот факт, что Казахстан признан как Европейским союзом, так и США страной с рыночной экономикой, – добавил Нурсултан Абишевич.

Послание было посвящено главным образом проблеме возрождения села. Как подчеркнул Первый Президент Казахстана, именно сельское хозяйство, его труженики наиболее сильно пострадали от несовершенства советской экономики, и именно они более всего ощутили на себе всю её ущербность при переходе к рынку.

Для того чтобы помочь казахстанцам, живущим на селе, обрести новое качество жизни, Елбасы озвучил несколько поручений.

– Нужно и впредь целенаправленно проводить в жизнь линию создания для человека условий, при которых он может сам зарабатывать для себя и своей семьи, нужно поддерживать тех, кто может и умеет работать, показывает своё трудолюбие, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Елбасы поставил перед Правительством задачу в кратчайшие сроки разработать трёхлетнюю президентскую программу развития агропромышленного комплекса Казахстана и модель расселения жителей сельских территорий на перспективу, уделить особое внимание социальной сфере. В Послании были затронуты и другие важные вопросы.

ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СТУПЕНЬ

В 2001 году Казахстан по собственному желанию покинул Азиатскую конфедерацию футбола и в 2002-м вступил в UEFA, тем самым создал прецедент. Ведь до этого момента ни одна страна не могла по собственному желанию выйти из азиатского футбола и перейти в европейский.

Переговоры длились около двух лет, главный аргумент казахстанской стороны заключался в том, что часть государства находится на территории Европы.

На протяжении долгого времени отечественным футболистам не удавалось достичь каких-либо успехов в игре, но в 2013 году карагандинский «Шахтёр» произвёл сенсацию, пробившись в групповой этап Лиги Европы. В 2015 году в групповой этап Лиги чемпионов вышел столичный футбольный клуб «Астана».

Как же развивался этот популярный вид спорта в стране? Примечательно, что первые казахстанские футбольные команды появились в Семипалатинске в 1913-1914 годы. Это «ССК», «Олимп», «Ласточка», «Орлята» и «Ярыш». Кстати, в составе футбольной команды «Ярыш» был известный писатель Мухтар Ауэзов.

Первую национальную команду собрали в 1928 году в Петропавловске, а в 1959-м была основана Федерация футбола Казахстана. В 1992 году федерация была принята в FIFA и АFC.

ВВЕДЕНИЕ ЕВРО

В 2002 году евро вошло в наличное обращение. В январе «Казкоммерцбанк», «БанкТуранАлем» и «Народный банк» ввезли в страну 30 миллионов наличных евро. Чтобы покрыть свои расходы по ввозу, банки взимали соответствующие комиссионные при обмене старых национальных валют на новую.

Полгода было разрешено параллельное обращение евро и старых национальных банкнот стран-членов зоны евро. По данным Национального банка Республики Казахстан, на период с 19 по 25 августа 2002 года (включительно) один евро был равен 150 тенге 97 тиын. Для сравнения, в тот же период один доллар приравнивался к 154 тенге 10 тиын.

ДОМЧИТ С ВЕТЕРКОМ

16 января 2002 года «Казахстан темир жолы» запустил в пробную эксплуатацию скоростной пассажирский поезд Шымкент – Алматы, изготовленный испанской фирмой Patentes Talgo S. A. Испытания проводились до конца января, после чего были заказаны ещё два состава. Так, новые вагоны отправились по маршрутам Алматы – Астана и Алматы – Шымкент.

Нужно сказать, что поезда «Тальго» быстро полюбились путешествующим казахстанцам, ведь добираться до столицы удавалось куда быстрее.

В 2011 году совместно с Patentes Talgo в Астане построили собственный завод по производству скоростных пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго».

ДОБЫЧА ЧЁРНОГО ЗОЛОТА

Указом Президента Казахстана от 20 февраля 2002 года путём слияния ЗАО «ННК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа» был образован «КазМунайГаз».

Цель создания объединённой национальной компании заключалась в повышении уровня обеспечения эффективного и транспарентного развития нефтегазового комплекса и защиты интересов Республики Казахстан в нефтегазовом секторе экономики.

Отметим, «КазМунайГаз» занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. 90 процентов акций компании находятся в управлении АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук-Казына», десять процентов акций принадлежат Национальному банку РК.

Нацкомпания обеспечивает 26 процентов добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 15 процентов добычи природного и попутного газа. По её магистральным трубопроводам транспортируется 56 процентов нефти и 79 процентов газа Казахстана.

НА КРЫЛЬЯХ «ЭЙР АСТАНЫ»

15 мая свой первый рейс по маршруту Алматы – Астана совершила авиакомпания «Эйр Астана». Авиакомпания была создана за год до этого.

Инаугурацию рейса посетили Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев и сэр Ричард Эванс, представляя двух акционеров авиакомпании – Правительство Республики Казахстан и британскую компанию BAE Systems PLС.

«Эйр Астана» сертифицирована Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) на выполнение технического обслуживания воздушных судов по требованиям директивы 145.

На сегодняшний день авиапарк «Эйр Астаны» состоит из 34 самолётов западного производства. Маршрутная сеть включает более 60 внутренних и международных рейсов.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

В апреле 2002 года в Алматы состоялся первый Евразийский медиафорум. За год до этого глава совета директоров казахстанского агентства «Хабар» Дарига Назарбаева во время Всемирного конгресса по информационному сотрудничеству «Информация: вызов ХХІ века» предложила учредить постоянно действующий Евразийский медиафорум. Она отметила, что участники этого мероприятия могли бы обсудить проблемы создания евразийского информационного пространства, взаимоотношения государства и средств массовой информации, а также этические нормы журналистики.

Форум открыли Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, президент Ирана Мохаммад Хатами, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйдан Уайт и писатель Чингиз Айтматов. В медиафоруме участвовали более 200 приглашённых журналистов из 25 стран мира. Тогда участниками были обсуждены такие темы, как «Евразия – вопросы геополитики», «Стратегическая роль Евразии в глобальных процессах нового тысячелетия» и «Роль СМИ в международных конфликтах».

Сейчас Евразийский медиафорум – это ежегодное мероприятие в сфере средств массовой информации, проводимое в Казахстане. Его ключевой миссией является создание открытого прямого диалога и поддержка профессионального развития евразийских средств массовой информации.

БРИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В КАЗАХСТАНЕ

В 2002 году в бывшем Доме парламента на Старой площади в Алматы открылся университет под патронажем премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Идея создания Казахстанско-Британского технического университета принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Он лично вёл переговоры с официальными представителями Соединённого Королевства, в итоге в конце 2000 года был подписан Меморандум о взаимопонимании двух стран.

С казахстанской стороны учредителем выступило Правительство Республики Казахстан в лице Министерства образования и науки РК, с британской стороны партнёрами КБТУ стали Посольство Великобритании в Казахстане и Британский Совет.

Сейчас этот университет называют лучшим техническим высшим учебным заведением Казахстана. Миссия КБТУ – обеспечить высокое качество образования путём формирования национальной научно-технической, бизнес-экономической элиты.

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ СТОЛИЦЫ

30 августа 2002 года был воздвигнут «Байтерек». Идея создания монумента принадлежит Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Архитектор – Акмурза Рустембеков.

Монумент представляет собой высокую металлическую конструкцию с огромным шаром на вершине. Высота сооружения составляет 97 метров (считается, что это отсылка к 1997 году, когда произошёл официальный перенос столицы из Алматы в Астану), диаметр шара – 22 метра.

«Байтерек» символизирует молодое, крепкое, растущее дерево и олицетворяет собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющие прочную опору, и устремлённость к будущему процветанию.

По преданиям древних кочевников, на стыке миров протекает река, на берегу которой растёт Древо жизни – Байтерек, своими корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо. Ежегодно в кроне дерева священная птица Самрук откладывает яйцо – Солнце, которое проглатывает дракон, живущий у подножия Байтерека. Так кочевники представляли смену дня и ночи, зимы и лета, борьбу добра и зла.

Внутри сооружения находятся оттиск правой руки Нурсултана Назарбаева и деревянный глобус с автографами представителей 17 религий мира, символизирующий единство всех религий.

– Любой, кто сюда поднимется, впитает в себя степную ширь Казахстана и огромность нашего государства, – сказал на открытии монумента Елбасы.

На сегодняшний день «Байтерек» является одной из основных достопримечательностей столицы. К слову, в Усть-Каменогорске уменьшенная копия монумента была установлена в 2010 году, а в Риддере – в 2011-м.

ОТСТОЯТЬ И УКРЕПИТЬ

23-24 октября в Туркестане состоялся второй Всемирный курултай казахов. В нём принимали участие около 500 делегатов из 36 стран мира, в том числе Китайской Народной Республики, европейских стран, Соединённых Штатов Америки, Ирана, Казахстана, России, Узбекистана и других стран.

К курултаю было приурочено открытие одиннадцати крупных объектов, построенных в Туркестане. Среди них новый корпус Казахско-Турецкого университета, монумент «Символ курултая», новый медицинский центр «Сара», Центр искусств, Дом актёра, спортивный центр, школа «Дарын» и другие.

Главная тема курултая – оценка достижений республики за первое десятилетие независимости. Как отметил Первый Президент РК, за это время в страну вернулось около 500 тысяч этнических казахов-репатриантов.

– Десять лет назад, на первом Всемирном курултае казахов, мы радовались нашей независимости. Но мало объявить независимость – надо её отстоять. Мы можем сказать, что за десять лет мы отстояли и укрепили независимость нашей страны, – сказал в ходе мероприятия Нурсултан Назарбаев.

Также обсуждались проблемы репатриации казахов из-за рубежа, их адаптации на родине, развитие культурных связей между казахами, живущими в республике и зарубежными диаспорами.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников