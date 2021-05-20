2001 год: десять лет, равные столетию

В 2001 году страна отметила первый юбилей со дня обретения независимости. Несмотря на то, что новое государство строилось в сложное время, Республике Казахстан за десять лет удалось сделать мощный рывок в социально-экономическом развитии.

Безусловно, высокие показатели – это результат правильно заданного курса руководством страны, в основу которого легли мир, дружба и единство многонационального народа.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ МИРА И ДРУЖБЫ

К слову, для дальнейшего укрепления независимости и государственности, духовно-культурной консолидации народа Казахстана, роста казахстанского патриотизма, обеспечения преемственного и прогрессивного развития Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил 2001 год Годом 10-летия Независимости Республики Казахстан, который прошёл под девизом «Десять лет мира и дружбы».

– Мы обязаны всеми имеющимися возможностями государства, каждого гражданина нашей многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем общем доме – Республике Казахстан. И не позволить никому нарушить это наше золотое достояние, – подчеркнул в своём выступлении «Десять лет, равные столетию» Нурсултан Назарбаев.

Юбилейный год ознаменовался выпуском памятной медали, монеты и запуском поезда Независимости «Менің Қазақстаным». Поезд курсировал по стране с мая по декабрь. Среди пассажиров были известные артисты, кинематографисты, писатели и журналисты, врачи, чиновники, юристы и даже библиотекари. Останавливаясь в той или иной точке Казахстана, они рассказывали местному населению, каких успехов добилось наше государство за десять лет независимости. Врачи оказывали необходимую медицинскую помощь в больницах, юристы проводили бесплатные консультации по интересующим казахстанцев вопросам, библиотекари знакомили с книгами по истории Казахстана. И даже в самых отдалённых аулах проводились концерты с участием отечественных звёзд, среди которых были Бибигуль Тулегенова и Лаки Кесоглу.

Помимо этого, в честь знаменательной даты в стране прошли различные фестивали, конкурсы, акции, выставки, конференции и другие мероприятия, ставшие своеобразным подведением итогов десятилетия мира, дружбы и созидания казахстанского народа. К примеру, в Актау состоялся первый Конгресс молодёжи Казахстана, основной темой которого стало обсуждение государственной молодёжной политики в республике. В работе конгресса приняли участие лидеры республиканских и региональных молодёжных организаций, депутаты городских и областных маслихатов, представители творческой молодёжи, молодые журналисты, делегации областей и парламентских партий Казахстана. Также были приглашены представители молодёжных структур стран СНГ и представители международных организаций молодёжи.

В конце августа пограничники провели эстафету вдоль государственных границ Казахстана – от заставы к заставе передавалась миниатюрная копия монумента Независимости на площади Республики в Алматы.

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ТРИУМФУ

Выступая на торжественном собрании, посвящённом 10-летию независимости, Елбасы отметил, что, несмотря на сложный период, итоги за эти годы носят положительный характер.

– Мы достигли высоты, где можно, расправив плечи, свободно дышать. Без сомнения, мы смогли избавиться от устаревших стереотипов поведения, неправильных понятий, окутывавших плотной завесой наше сознание. Но, отрицая тоталитарное, закрытое общество, мы стали гораздо глубже осознавать и опасности, которые несут экстремизм, рыночный радикализм, другие угрозы стабильности нашего общества. Мы живём в многонациональном государстве. В нём – труд многих поколений казахстанцев, душа и судьба всех народов нашей страны. Мы добились независимости. Мы сообща построили новую страну. Мы выстрадали нашу независимость. Мы глубоко осознали её суть. Поэтому сегодня – наша общая радость, наша общая победа! – сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы открыто говорил, что в самом начале пути становления суверенного Казахстана пришлось нелегко. Объём промышленного производства и транспортные перевозки сократились, произошёл спад в сельском хозяйстве, началась массовая экономическая миграция… Однако правильно заданный курс позволил улучшить социально-экономическое состояние страны. Уже к 2001 году ситуация кардинально изменилась. Индустриализация, развитие инфраструктуры, безопасность, социальная сфера, развитие внешнеэкономических связей с основными партнёрами – основные направления, на которых всегда делал акцент Нурсултан Назарбаев, показали свою эффективность. Так, за 1993–2000 годы в нашу страну поступило иностранных инвестиций на 14,7 миллиарда долларов США, что намного больше, чем во все остальные государства Центральной Азии. Огромную роль в этом сыграла политика открытости и доверия, подкреплённая стабильностью и согласием всего казахстанского общества.

Рост внутреннего валового продукта в 2001 году составил 9,6 процента, промышленного производства – 14,6 процента. На 29,4 процента выросли инвестиции в основной капитал, на 13,3 процента – объём грузоперевозок. При этом инфляция составила менее десяти процентов.

В стране начала активно развиваться сфера малого бизнеса. К примеру, на тот момент было зарегистрировано 400 тысяч субъектов малого предпринимательства с общей занятостью 1,6 миллиона человек. Безусловно, это свидетельство успешного развития рыночной экономики. К слову, доля малого бизнеса в ВВП Казахстана в 2001 году составила 18 процентов.

Также активизировалась внешнеэкономическая деятельность. За десять лет со дня обретения независимости казахстанские таможенники собрали 300 миллиардов тенге, при этом треть из них – в юбилейный год.

Нурсултан Назарбаев отмечал: «Впервые в нашей новейшей истории мы говорим о стабильной, нормальной и предсказуемой жизни – не как о цели или перспективе, а как о свершившемся факте, времени оправдавшихся надежд».

Внешняя политика суверенного Казахстана, на которую делал акцент Елбасы с первых лет обретения независимости, была направлена на создание благоприятных условий развития страны на мировой арене. Также Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания межгосударственных организаций. Среди них – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная 15 июня 2001 года.

– Когда после того, как пять государств решили проблему границ с КНР и расставались после подписания, мы с тогдашним председателем Китая господином Цзян Цзэминем вдвоём предложили: давайте не будем расходиться после подписания границ, а организуем экономическое сотрудничество. Так возникла ШОС, – вспоминал Нурсултан Назарбаев на саммите организации в Астане в 2017 году.

МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жителям Казахстана 2001 год запомнится строительным бумом – в Астане (ныне – Нур-Султан) начали возводить 68 объектов. Тогда же сдали в эксплуатацию новые здания, в числе которых – жилой комплекс на берегу Есиля, который внёс современный колорит в архитектурный облик старой части столицы. Также в главном городе страны начал расти монумент Байтерек. По сути, Астана стала школой для казахстанских строительных компаний, быстро осваивавших современные технологии и веяния. Импульс получила отечественная стройиндустрия, строились новые предприятия по выпуску современных стройматериалов.

Началось формирование столицы Казахстана в качестве центра развития науки, искусства и образования. К 2001 году инвестиции в её экономику достигли одного миллиарда долларов. Приток частных отечественных капиталовложений вырос более чем втрое, а иностранных – в семь раз.

Весной Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев утвердил государственную программу «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана». Суть программы не только в развитии столицы, но и увеличении объёмов производства в промышленном и строительном секторах всей республики. Добиться этого предполагалось за счёт мультипликативного эффекта и расширения межрегиональных интеграционных связей.

29 июня вышел Указ Елбасы «О создании специальной экономической зоны «Астана – новый город».

ВИЗИТ ПАПЫ РИМСКОГО

Осенью 2001 года произошло, без преувеличения, событие мирового масштаба – в Казахстан приехал Папа Римский Иоанн Павел II. Его визит имел особый смысл. Накануне, 11 сентября, в Соединённых Штатах Америки произошёл крупномасштабный теракт. После случившейся трагедии многие стали говорить о возможном столкновении христиан с исламским миром. В выступлениях Папы Римского и Елбасы звучала мысль: нельзя допустить вражды между религиозными конфессиями. Нурсултан Назарбаев тогда сказал: «Казахстан станет не только географическим, экономическим и политическим мостом между Западом и Востоком, но и мостом между религиями и цивилизациями… Убеждение в том, что мусульмане и христиане могут и должны создать «цивилизацию, построенную на любви», абсолютно справедливо и бесспорно… Ислам, как и остальные традиционные религии, исповедует мир и покой. Миллиарды мусульман по всему миру заняты мирным созидательным трудом».

В свою очередь Папа Римский призвал последователей всех религий «создать мир без насилия, уважающий жизнь и процветающий в условиях солидарности и справедливости». К слову, понтифик вёл мессу на пяти языках – казахском, русском, английском, немецком и польском. В преддверии его приезда в столицу Казахстана прибыло порядка 300 тысяч паломников из 30 стран, из Алматы – около 200 местных католиков, священнослужителей и просто желающих поучаствовать в историческом событии. Много позже в главном городе Казахстана установят памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Спустя годы мы видим, что прогнозам зарубежных политологов не суждено было сбыться – казахстанскому народу удалось не просто сохранить мир, дружбу и единство, но и сделать многонациональность конкурентным преимуществом нашей страны.

Ещё одним важным событием того года стала встреча Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Малайзии Мохатхиром Мохамадом. На тот момент в нашей стране тщательно изучался опыт Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии в проведении реформ в экономической сфере, в индустриально-инновационном развитии и реформировании системы подготовки кадров.

В ПРИОРИТЕТЕ – БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАРОДА

В очередном Послании Елбасы народу Казахстана «О положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2002 год» большое внимание уделялось социальной сфере. Так, Нурсултан Назарбаев отметил, что все социальные выплаты и пенсии, заработная плата в бюджетных организациях выплачиваются своевременно. Увеличен минимальный размер пенсий. Также растёт число рабочих мест, а уровень занятости экономически активного населения достиг 90,2 процента. К примеру, численность работающих на крупных и средних предприятиях увеличилась на 6,1 процента. Активно развивались общественные работы, что создало дополнительные рабочие места.

Если говорить об импортозамещении, то отечественные производители в 2001 году заключили договоры с сырьевым сектором экономики на 220 миллионов долларов, или в 2,2 раза больше, чем в 2000 году. Это дало толчок развитию перерабатывающих производств. Так, объём производства в машиностроении вырос на 40 процентов, текстильной и швейной промышленности – на 20 процентов.

«Наши граждане получили свободы – и экономические, и политические, в стране все эти годы царят мир и согласие. И это, пожалуй, главный результат десятилетия, главный двигатель нашего развития», – говорилось в Послании.

Правительство страны в конце марта опубликовало Заявление «Об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей». Так, основная цель социально-экономической политики – обеспечение перехода к устойчивому экономическому росту при низком уровне инфляции, улучшение инвестиционного климата, повышение уровня занятости и реальных доходов населения. В рамках работы по этим направлениям Правительство объявило об усилении господдержки социально уязвимых слоев населения, а также продолжении реализации Программы по борьбе с бедностью и безработицей, снизились налоги. Для проведения весенне-полевых и уборочных работ в помощь аграриям Правительство выделило регионам беспроцентный денежный кредит на приобретение горюче-смазочных материалов.

Однако Нурсултан Назарбаев подчёркивал, что предстоит сделать ещё немало, и ставил амбициозные цели на будущее, реализация которых привела страну к успеху и процветанию.

– Впереди нас ждут большие задачи. Обобщённо можно сказать – это построение государства, в котором не будет места ни политическому, ни религиозному, ни национальному экстремизму. Построение Казахстана, базирующегося на прочном фундаменте политической и социальной справедливости, экономической свободы, страны, в которой будет господствовать сила Закона. А это именно то, что сегодня нужно не только нам самим, но и всем нашим друзьям и партнёрам во всем мире. В этом гарантия нашего уверенного продвижения к достойному будущему, – отмечал Елбасы.

Знаковое событие в истории нефтяной отрасли страны произошло 26 марта. Именно тогда в Атырау прошла закачка казахстанской нефти в 1500-километровый трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума Тенгиз – Новороссийск. Дальше сырьё грузилось в танкеры и отправлялось на мировые рынки. Для Казахстана открытие новой трассы означало увеличение экспорта.

Александра Исаева

Фото vechastana.kz